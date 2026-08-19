DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı

Diyarbakır’da DEM Parti yönetimindeki üç ilçenin dört eş başkanı hakkında parti içi süreç kapsamında soruşturma başlatıldığı ve geçici uzaklaştırma kararı alındığı iddia edildi.

DEM Parti Yerel Yönetimler Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalar ile vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda başlatıldığı belirtilen sürecin, parti disiplin kurulu tarafından alınmış bir karar olmadığı, partinin iç işleyişi kapsamında yürütüldüğü aktarıldı.

3 İLÇEDEKİ 4 EŞ BAŞKAN İÇİN UZAKLAŞTIRMA İDDİASI

İddiaya göre; Yenişehir Belediye eş başkanları Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün, Dicle Belediye Eş Başkanı Hacı Akengin ile Hani Belediye Eş Başkanı Hamdullah Demir hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında söz konusu eş başkanlar hakkında 1 aylık geçici görevden uzaklaştırma kararı verildiği ileri sürüldü.

DEM Parti'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, genel merkez yetkilileri söz konusu isimler hakkında geri çekilme veya görevden alma gibi bir karar bulunmadığını belirtti.

Yetkililer, sürecin yerel yönetimlerin kendi iç işleyişi kapsamında başlatılmış olabileceğini ifade etti.

HANİ EŞ BAŞKANI DEMİR: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Söz konusu iddiada ismi geçen Hani Belediye Eş Başkanı Hamdullah Demir ise hakkında herhangi bir soruşturma açılmadığını ve görevden uzaklaştırılmadığını söyledi.

Demir, görevinin başında olduğunu belirtirken, Hani Belediyesi yetkilileri de Demir ile diğer Eş Başkan Besile Narin'in görevlerini sürdürdüğünü bildirdi.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ: YILLIK İZİNDELER

Yenişehir Belediyesi de Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün'ün görevden uzaklaştırıldığı iddiasını kabul etmedi.

Belediyeden yapılan değerlendirmede, iki eş başkanın görevden uzaklaştırılmadığı ve yıllık izin kullandıkları savunuldu.

Böylece dört eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı alındığı yönündeki iddialar, ilgili belediyelerin ve eş başkanların açıklamalarıyla tartışmalı hale geldi.