DEM Parti Bursa Yenişehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Yenişehir adayı Yusuf Zana Toprak kimdir?

Dem Parti Bursa Yenişehir Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bursa Yenişehir adayı Yusuf Zana Toprak kimdir?

DEM PARTİ BURSA YENİŞEHİR ADAYI YUSUF ZANA TOPRAK KİMDİR?

Yusuf Zana Toprak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bursa Yenişehir Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bursa Yenişehir adayı Yusuf Zana Toprak işçidir ve DEM Parti Bursa Yenişehir adayı Yusuf Zana Toprak

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz