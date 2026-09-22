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Diyarbakır'da alacak kavgasında 3 kişi öldü, 6 şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır'da alacak kavgasında 3 kişi öldü, 6 şüpheli gözaltına alındı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı, emniyetteki işlemleri sürüyor.

DİYARBAKIR'da alacak meselesinden çıkan, 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı'nda meydana geldi. Alacak meselesi bulunan kişiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahla ateş açılması sonucu isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişinin de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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