Mersin’de iki ilçenin başkanvekilliğini CHP'li isimler kazandı

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Mersin’in Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde, tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine görev yapacak başkanvekilleri belli oldu. Yenişehir’de Çağdaş Dutlu, Mezitli’de ise Turgut Selağzı başkanvekilliğine seçildi.

YENİŞEHİR’DE ÇAĞDAŞ DUTLU KAZANDI

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapıldı. Dört tura uzayan oylamanın son turunda 19 oy alan CHP’li Çağdaş Dutlu, Yenişehir Belediye Başkanvekili oldu.