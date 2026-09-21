Haberler

Diyarbakır Yenişehir'de silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Yenişehir'de silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. İki grup arasındaki tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda silahla vurulan 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi de ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
Karadeniz'de palamut bolluğu! Tanesi 75 liradan satılıyor, balıkçı “mazotu kurtaramıyoruz” diyor

Kasa kasa tutuluyor ama balıkçı dertli! İşte palamudun fiyatı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul Randevu Sistemi'nde yeni dönem! Veliler 7/24 telefonla randevu alabilecek

Okul Randevu Sistemi'nde yeni dönem
İspanya'da Sanchez'in eşi için kritik karar: Halk jürisi önünde yargılanacak

Ülke tarihine geçecek karar: Cezasını halk jürisi verecek
Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırılarında 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Rusya'dan Kiev'e gece saldırısı: Anne ve çocukları hayatını kaybetti
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji'ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler

Suudiler, Türkiye'nin dev şirketine ortak oluyor! Son aşamaya gelindi
Türkiye'yi 'Örümcek Adam' kostümüyle geziyor! Keban'da oto yıkamacıya girip araba gibi yıkandı

Örümcek Adam oto yıkamacıya girdi! Araba gibi köpüklendi
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Haritada bir belediyenin daha sararması an meselesi

Fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı: İşte her şeyi başlatan o yazı

Fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı: İşte her şeyi başlatan o yazı