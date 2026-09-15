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2 gencin canını almıştı.. Alkollü sürücü tutuklandı

2 gencin canını almıştı.. Alkollü sürücü tutuklandı
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde alkollü tır sürücüsünün ters şeride girerek motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 genç hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde alkollü tır sürücüsünün ters şeride girerek motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 genç hayatını kaybetti. Kazadan önce alkollü tır sürücüsünün zikzak çizerek ilerlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olay sonrası gözaltına alınan alkollü tır sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, geçtiğimiz gün Yenişehir-İnegöl karayolunda meydana geldi. Recep Ö. (29) yönetimindeki 31 ARG 58 plakalı tır, iddiaya göre ters şeride girerek Remzi Manaoğlu'nun (18) kullandığı 16 BTV 736 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Muhammed Yusuf Ezer (19) ve Remzi Manaoğlu hayatını kaybederken, tır sürücüsü Recep Ö.'nün yapılan kontrolde 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gençler harçlıklarını çıkarmak için gittikleri düğünden dönüyorlardı

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Yusuf Ezer ve Remzi Manaoğlu'nun İnegöl'de ikamet ettikleri, Yenişehir'deki bir düğüne para kazanmak ve garsonluk yapmak gayesiyle gittikleri ve dönüşe geçtikleri öğrenildi.

Zikzak çizerek ilerlediği görüntüler ortaya çıktı

2.53 promil alkollü tır sürücüsü Recep Ö.'nün, kazadan önce zikzak çizerek ilerlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tır sürücüsü Recep Ö.'nün şeridinde kalamadığı, zaman zaman karşı şeride geçtiği görüldü.

Gözyaşları içinde toprağa verildiler

Muhammed Yusuf Ezer'in cenazesi Yeni Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent mezarlığında toprağa verildi. Remzi Manavoğlu'nun cenazesi ise Ortaköy Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy mezarlığında toprağa verildi.

Sürücü cezaevine gönderildi

Yaşanan kaza sonrası gözaltına alınan Recep Ö., karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Recep Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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