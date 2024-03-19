İznik'ten çalınan 5 koyun Yenişehir'de bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinden çalınan 5 koyun Yenişehir ilçesinde bulundu. Jandarma aralarında koyunlara bakan çobanın da olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı, 2'si tutuklandı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Çiftlik sahibi M.C., 5 koyununun çalındığını jandarmaya ihbar etti. Jandarma ekipleri koyunların Yenişehir'in Söylemiş Mahallesinde bulunan bir hayvancıya 27 bin 500 TL'ye satıldığını tespit etti. Olayla ilgili zanlılara yardım ve yataklık yapan çoban Y.G. (35) ve koyunları çaldığı iddia edilen V.G. (27) ile A.G. (26) gözaltına alınırken 2'si tutuklandı. Koyunlar ise sahibine jandarma tarafından teslim edildi. - BURSA