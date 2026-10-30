Diyarbakır'da sağanak sonrası Yenişehir'deki 2. Sanayi Sitesi'nde dükkanları su bastı

Diyarbakır'da sağanak sonrası Yenişehir'deki 2. Sanayi Sitesi'nde dükkanları su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Yenişehir ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi'nde dükkanları su bastı. Sanayi esnafı suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti; şehir merkezinde yağış durdu, etkilenen yerlerde tahliye sürüyor.
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası birçok iş yeri su altında kaldı.
Meteorolojinin uyarısının ardından sabah saatlerinde uzun süre sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeni ile Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesindeki dükkanları su bastı. Sanayi esnafı, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. Şehir merkezinde etkili olan sağanak, bir süre sonra durdu. Yağıştan etkilenen yerlerde ise su tahliyesi yapılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı