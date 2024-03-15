Kasım Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yenişehir Belediye Başkan adayı Kasım Kaya kaç yaşında, nereli?
Kasım Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- Yenişehir Belediye Başkan adayı Kasım Kaya kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -Yenişehir Belediye Başkan adayı olan Kasım Kaya hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Kasım Kaya'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kasım Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yenişehir Belediye Başkan adayı Kasım Kaya kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
KASIM KAYA KİMDİR?
Kasım Kaya, Yeniden Refah Partisi Bursa- Yenişehir Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - Yenişehir Belediye Başkan adayı Kasım Kaya emeklidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.