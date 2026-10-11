Bursa Yenişehir Biber Hali'nde 41 yaşındaki kamyon sürücüsü aracında ölü bulundu

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Bursa Yenişehir Biber halinde 41 yaşındaki kamyon sürücüsü aracının içinde ölü bulundu.

İzmir'den Yenişehir Biber Haline gelen Ali Çanaklı'ya ulaşamayan yakınları, arkadaşlarını haber verdi. Arkadaşları kamyona baktığında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 41 yaşındaki Çanaklı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı