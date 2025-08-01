Bursa'da Anız Yakımı Orman Yangınına Sebep Oldu

ANIZ YAKIMI SIRASINDA ALEVLER ORMANA SIÇRAMIŞ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Tarlada yakılan anızdan çıkan alevlerin çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçrayıp, yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü belirtildi. Yenişehir Orman İşletme Şefliği'ne destek olmak üzere, Orman Bölge Müdürlüğü ile Yenişehir, Kestel ve İznik belediyelerinden itfaiye ekipleri ile Bozüyük Orman İşletme Şefliği ekipleri de takviye olarak bölgeye gönderildi. 4 helikopter, 8 arazöz, 4 iş ve hizmet aracı ile 62 personelin müdahale ettiği yangının, yerleşim yerini tehdit etmediği belirtildi.

Mehmet İNAN-Barış YILMAZ/YENİŞEHİR (Bursa),