Yuvadan Düşen Yavru Kuş Kurtarıldı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınında yuvadan düşen yavru kuş, Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.
YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU KUŞ KURTARILDI
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi ile Kestel ilçesi Seymen Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangına müdahale sürdürülürken, yanan ağaçtaki yuvasından düşen yavru kuş, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerince kurtarıldı. Yavru kuş, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Esra TÜRKER/ YENİŞEHİR (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel