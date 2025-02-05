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Kar yağışı yurdu esir aldı, 8 ilde okullar tatil edildi

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Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı birçok kenti etkisi altına aldı. Kar yağışının etkili olduğu Adana, Gümüşhane, Ordu, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Kayseri ve Hakkari'de bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar tüm yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu il ve ilçelerde eğitime 1 günlük ara verildi.

Kar yağdı, 8 ilde okullar tatil edildi

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kar yağdı, 8 ilde okullar tatil edildi

ORDU'DA 5 İLÇEDE TATİL KARARI

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi. Açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı. Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engeli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kar yağdı, 8 ilde okullar tatil edildi

NEVŞEHİR TEDBİREN TATİL KARARI

Nevşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, yarın il genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği, olumsuz hava koşullarından dolayı muhtemel risklere karşı tedbiren eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kar yağdı, 8 ilde okullar tatil edildi

ADANA'DA 1 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi. Can, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla kırsal mahallelerden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim, lise ve özel eğitim öğrencileri için eğitim öğretime 6 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.

Kar yağdı, 8 ilde okullar tatil edildi

SAKARYA'DA 1 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime iki gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları, kar yağışının devam etmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına istinaden İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kurtuluş İlkokulu/Ortaokulu, Dikmen İlkokulu/Ortaokulu, Karadere İlkokulu, Kocatöngel İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Dereköy İlkokulu/Ortaokulu, Beylice İlkokulu/Ortaokulunda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildi. Ayrıca, Dikmen, Bakacak, Kurtuluş, Karadere, Dededüzü, Pazarcık, Yeşilyayla, Aksu, Muradiye, Hicriye mahallelerinde taşımalı eğitime de iki gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kar yağdı, 8 ilde okullar tatil edildi

SİVAS'TA KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, il genelinde dün akşam başlayan ve zaman zaman yoğun devam eden kar yağışının, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.

Kar yağdı, 8 ilde okullar tatil edildi

HAKKARİ VE İKİ İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin bazı kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don olaylarının meydana gelebileceği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kar yağdı, 8 ilde okullar tatil edildi

KAYSERİ'DE KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA

Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, yarın il genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği ve sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düşmesi beklendiğinden muhtemel risklere karşı tedbiren eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kar yağışı yurdu esir aldı, 8 ilde okullar tatil edildi
Kaynak: AA / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerhat Tr:

Giresun yok mu

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Haber YorumlarıDelil Deniz:

Midyat haric??

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