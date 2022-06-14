Ordu Haber, Ordu Son Dakika Haberleri - Haberler

Ordu 761.400 (2020 itibarıyla) 761.400 27° 27° Sağanak Yağmurlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

02:49 Öğle

12:34 İkindi

16:33 Akşam

20:09 Yatsı

21:59 Vali Tuncay Sonel Bld. Başkanı Mehmet Hilmi Güler - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.ordu.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.ordu.bel.tr/ Bölgesi Karadeniz Bölgesi İlçe Sayısı 19 Yüzölçümü 6 km2 Rakım 5m Posta Kodu 52000 Alan Kodu 452 Plaka Kodu 52 Koordinatı 40.98472, 37.87889 Ordu Seçim Sonuçları

Doğu Karadeniz’de bulunan Ordu, yeşili ve mavisiyle yerli yabancı birçok insanın dikkatini çekiyor. 5.861 kilometre kare yüz ölçümü vardır. Kıyı şeridi tahrip edilen Karadeniz’in diğer illerine kıyasla sahil şeridi deformasyona uğramayan tek Karadeniz ilidir. Ordu ilinde toplam 19 ilçe bulunmaktadır. Bunlar; Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye'dir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Ordu haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Ordu son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.