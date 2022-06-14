Ordu Haber, Ordu Son Dakika Haberleri - Haberler

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ORDU

Ordu haber, Ordu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Rüzgar YEKA-3 yarışmasında son 10 bölge için en düşük teklifler belli oldu

Rüzgar YEKA-3 yarışmasında son 10 bölge için en düşük teklifler belli oldu

Ordu - 13 Dakika Önce
İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da.

İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da.

Ordu - 1 Saat Önce
Şeridinden çıkan minibüs kazaya sebep oldu

Şeridinden çıkan minibüs kazaya sebep oldu

Ordu - 1 Saat Önce
İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına: Sakın otelinize dönmeyin, İran suikast timleri odanızda bekliyor

İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına: Sakın otelinize dönmeyin, İran suikast timleri odanızda bekliyor

Ordu - 2 Saat Önce
Kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

Kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

Ordu - 2 Saat Önce
Buca Atatürk Spor Lisesinde 'madalyalı sporcular' yetişiyor

Buca Atatürk Spor Lisesinde "madalyalı sporcular" yetişiyor

Ordu - 3 Saat Önce
Ordu Valisi Sonel makam aracını sünnet olan çocuğa tahsis etti

Ordu Valisi Sonel makam aracını sünnet olan çocuğa tahsis etti

Ordu - 3 Saat Önce
Ordu'da sağanak yağış sele dönüştü, o anlar böyle görüntülendi

Ordu'da sağanak yağış sele dönüştü, o anlar böyle görüntülendi

Ordu - 3 Saat Önce
Yurt genelindeki trafik kazaları kamerada

Yurt genelindeki trafik kazaları kamerada

Ordu - 3 Saat Önce

Ordu

Nüfus761.400 (2020 itibarıyla)
Hava Durumu - 2727°

Sağanak Yağmurlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
02:49 		Öğle
12:34 		İkindi
16:33 		Akşam
20:09 		Yatsı
21:59
ValiTuncay Sonel
Bld. BaşkanıMehmet Hilmi Güler - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.ordu.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.ordu.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiKaradeniz Bölgesi
İlçe Sayısı19
Yüzölçümü6 km2
Rakım5m
Posta Kodu52000
Alan Kodu452
Plaka Kodu52
Koordinatı40.98472, 37.87889
Ordu Seçim Sonuçları
Ordu Gündemindeki Kişiler
Ordu Haber Dağılımı
Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, bazı evleri su bastı

Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, bazı evleri su bastı

Ordu - 3 Saat Önce
Vali Sonel, makam aracını sünnet çocuğu Ayaz Efe'ye tahsis etti

Vali Sonel, makam aracını sünnet çocuğu Ayaz Efe'ye tahsis etti

Ordu - 4 Saat Önce
Öğrencilerden geri dönüşümlü sanat sergisi: 3 bin parça atık malzemeyi geri dönüşüme kazandırdılar

Öğrencilerden geri dönüşümlü sanat sergisi: 3 bin parça atık malzemeyi geri dönüşüme kazandırdılar

Ordu - 4 Saat Önce
Ordu'da dere taştı, 9 evi su bastı

Ordu'da dere taştı, 9 evi su bastı

Ordu - 4 Saat Önce
Haziran ayının ilk haftalık Kovid-19 verileri açıklandı

Haziran ayının ilk haftalık Kovid-19 verileri açıklandı

Ordu - 6 Saat Önce

İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da.
14 Haziran 2022 Ordu hava durumu nasıl? Meteoroloji Ordu bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

14 Haziran 2022 Ordu hava durumu nasıl? Meteoroloji Ordu bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Ordu - 8 Saat Önce
Ordu sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 14 Haziran 2022 Ordu namaz vakitleri!

Ordu sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 14 Haziran 2022 Ordu namaz vakitleri!

Ordu - 12 Saat Önce
Busenaz Sürmeneli: 'İnşallah tarihte ilk kez adımızı altın harflerle oraya da yazdıracağız'

Busenaz Sürmeneli: "İnşallah tarihte ilk kez adımızı altın harflerle oraya da yazdıracağız"

Ordu - 13 Saat Önce
İkizce ilçesinde sağanak etkili oldu

İkizce ilçesinde sağanak etkili oldu

Ordu - 13 Saat Önce
Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

Ordu - 13 Saat Önce
Libya Devlet Yüksek Konseyi: Ordu siyasi çekişmelerden uzak durmalı

Libya Devlet Yüksek Konseyi: Ordu siyasi çekişmelerden uzak durmalı

Ordu - 14 Saat Önce
Kurbanlık hayvanlar pazara indi! Fiyatlar 15 bin ile 45 bin TL arasında değişiyor

Kurbanlık hayvanlar pazara indi! Fiyatlar 15 bin ile 45 bin TL arasında değişiyor

Ordu - Dün 22:24
BM: Arakanlı mülteciler Myanmar'da silahlı gruplara katılmaya zorlanıyor

BM: Arakanlı mülteciler Myanmar'da silahlı gruplara katılmaya zorlanıyor

Ordu - Dün 20:42
Kayalıklardan atladığı denizde kayboldu

Kayalıklardan atladığı denizde kayboldu

Ordu - Dün 19:15
Olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, kampa girdi

Olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, kampa girdi

Ordu - Dün 18:48
Busenaz Sürmeneli: 'İnşallah tarihte ilk kez adımızı altın harflerle oraya da yazdıracağız'- Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, ilk kez...

Busenaz Sürmeneli: "İnşallah tarihte ilk kez adımızı altın harflerle oraya da yazdıracağız"- Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, ilk kez...

Ordu - Dün 18:11
Ünye'de gaziler için anlamlı gezi

Ünye'de gaziler için anlamlı gezi

Ordu - Dün 17:55
Seyit Torun: Boşa Heves Etme Erdoğan. Milletin Emaneti İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'la Emin Ellerde

Seyit Torun: Boşa Heves Etme Erdoğan. Milletin Emaneti İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'la Emin Ellerde

Ordu - Dün 16:18
Kurbanlık hayvanlar pazara indi

Kurbanlık hayvanlar pazara indi

Ordu - Dün 15:08
İnönü Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

İnönü Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Ordu - Dün 15:04
Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne, 15 Milyon TL Harcayıp Vazgeçtiği Botanik Park Tepkisi: 'Paramızla Bize Eziyet Çektiriliyor, Halkın Parası Çarçur...

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne, 15 Milyon TL Harcayıp Vazgeçtiği Botanik Park Tepkisi: "Paramızla Bize Eziyet Çektiriliyor, Halkın Parası Çarçur...

Ordu - Dün 14:53
Ordu'da ayaklarından ameliyat olan Azerbaycanlı küçük Alisa yürümeye başladı

Ordu'da ayaklarından ameliyat olan Azerbaycanlı küçük Alisa yürümeye başladı

Ordu - Dün 11:46
CHP'li Kaya Başkanlığındaki Heyet, Cilavuz Köy Enstitüsü'nde: 'Cilavuz Köy Enstitüsü Yaşayan Bir Mekân Olarak, Ayakta Kalmış'

CHP'li Kaya Başkanlığındaki Heyet, Cilavuz Köy Enstitüsü'nde: "Cilavuz Köy Enstitüsü Yaşayan Bir Mekân Olarak, Ayakta Kalmış"

Ordu - Dün 11:40
Sağanak yağışlar birçok kentte hayatı felç etti! Ankara'da 3 kişi öldü, Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Sağanak yağışlar birçok kentte hayatı felç etti! Ankara'da 3 kişi öldü, Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Ordu - Dün 08:32
Sağanak yağış Türkiye'yi esir aldı! Meteoroloji'den 41 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Sağanak yağış Türkiye'yi esir aldı! Meteoroloji'den 41 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Ordu - Dün 07:23
Rafting Okul Sporları Türkiye Finalleri Rize'de yapıldı

Rafting Okul Sporları Türkiye Finalleri Rize'de yapıldı

Ordu - 12.06.2022
Ordu'da şaşırtan yağmurun kaynağı, patlayan su deposu çıktı

Ordu'da şaşırtan yağmurun kaynağı, patlayan su deposu çıktı

Ordu - 12.06.2022
Muş BESK, basketbol maçında Ordu'ya mağlup oldu

Muş BESK, basketbol maçında Ordu'ya mağlup oldu

Ordu - 12.06.2022
1. Karadeniz Çevre Çalıştayı Sona Erdi

1. Karadeniz Çevre Çalıştayı Sona Erdi

Ordu - 12.06.2022
ABD, savaş oyunlarında askeri tatbikat yapacak!

ABD, savaş oyunlarında askeri tatbikat yapacak!

Ordu - 12.06.2022
Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Ordu - 12.06.2022
Malatya'da Jandarma'nın kuruluşunun 183. yılı sergisi

Malatya'da Jandarma'nın kuruluşunun 183. yılı sergisi

Ordu - 12.06.2022
Kuzey Irak şehidi Gökhan Demir, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak şehidi Gökhan Demir, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Ordu - 12.06.2022
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özer Adıyaman'da toprağa verildi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özer Adıyaman'da toprağa verildi

Ordu - 12.06.2022
Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir'in cenazesi Samsun'a getirildi

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir'in cenazesi Samsun'a getirildi

Ordu - 12.06.2022
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu - 12.06.2022
Ordu'da şaşırtan yağmur

Ordu'da şaşırtan yağmur

Ordu - 12.06.2022
Yerli ve yabancı bin 350 kişiye sörf eğitimi verildi

Yerli ve yabancı bin 350 kişiye sörf eğitimi verildi

Ordu - 12.06.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Haziran 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Haziran 2022

Ordu - 12.06.2022
Türkiye yağışlara teslim! Meteoroloji'den 34 ilimiz için peş peşe sarı kodlu uyarı

Türkiye yağışlara teslim! Meteoroloji'den 34 ilimiz için peş peşe sarı kodlu uyarı

Ordu - 12.06.2022
İş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

İş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Ordu - 12.06.2022
Şehit Uzman Çavuş Demir'in ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Demir'in ailesine şehadet haberi verildi

Ordu - 12.06.2022
Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Ordu - 11.06.2022
Ordu'lu şehidin acı haberi baba evine ulaştı

Ordu'lu şehidin acı haberi baba evine ulaştı

Ordu - 11.06.2022
Efes-2022 Tatbikatı'na katılan ABD donanmasına ait gemi Türk basınına tanıtıldı

Efes-2022 Tatbikatı'na katılan ABD donanmasına ait gemi Türk basınına tanıtıldı

Ordu - 11.06.2022
CHP'li Kaya, Pulur Köy Enstitüsü'nde: 'Eğitim Devrimlerini Yem Ettirmeyeceğiz'

CHP'li Kaya, Pulur Köy Enstitüsü'nde: "Eğitim Devrimlerini Yem Ettirmeyeceğiz"

Ordu - 11.06.2022
Kamboçya'dan Myanmar askeri yönetimine idam kararlarını gözden geçirme çağrısı

Kamboçya'dan Myanmar askeri yönetimine idam kararlarını gözden geçirme çağrısı

Ordu - 11.06.2022
Ordu'da öğrenciler, 'Otobüs Durağında Üç Bencil' oyununu izledi

Ordu'da öğrenciler, "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyununu izledi

Ordu - 11.06.2022
Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, 'Kayıplara karıştı' iddiası üzerine açıklama yaptı

Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, 'Kayıplara karıştı' iddiası üzerine açıklama yaptı

Ordu - 11.06.2022
Gratis Resim Yarışması'nın kazananları belli oldu

Gratis Resim Yarışması'nın kazananları belli oldu

Ordu - 11.06.2022
Karadeniz'de yürütülen projeyle ısırgandan çeşitli sektörlere yönelik ürünler geliştirildi

Karadeniz'de yürütülen projeyle ısırgandan çeşitli sektörlere yönelik ürünler geliştirildi

Ordu - 11.06.2022
Orman gülleri açtı, yaylalar sarıya boyandı

Orman gülleri açtı, yaylalar sarıya boyandı

Ordu - 11.06.2022
Eski Sudan iktidar koalisyonu ÖDBG, 8 aydan sonra askerlerle ilk kez görüştü

Eski Sudan iktidar koalisyonu ÖDBG, 8 aydan sonra askerlerle ilk kez görüştü

Ordu - 10.06.2022
Yeşil Yol Projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 69 milyon TL'lik onay

Yeşil Yol Projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 69 milyon TL'lik onay

Ordu - 10.06.2022
Efes-2022 Tatbikatı Sürüyor

Efes-2022 Tatbikatı Sürüyor

Ordu - 10.06.2022
Halep'teki siviller Türkiye'den umutlu

Halep'teki siviller Türkiye'den umutlu

Ordu - 10.06.2022
Yunus Emre, kabri başında 701'nci kez anıldı

Yunus Emre, kabri başında 701'nci kez anıldı

Ordu - 10.06.2022
Meteorolojiden 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ordu - 10.06.2022
Ordu'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Ordu'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Ordu - 10.06.2022
Kılıçdaroğlu: 'Ben Size Birlikte Yaşamayı, Herkesin İnancına, Kimliğine, Yaşam Tarzına Saygı Göstermeyi Temel Kural Edinmeyi Vaat Ediyorum'

Kılıçdaroğlu: "Ben Size Birlikte Yaşamayı, Herkesin İnancına, Kimliğine, Yaşam Tarzına Saygı Göstermeyi Temel Kural Edinmeyi Vaat Ediyorum"

Ordu - 10.06.2022
Tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ordu - 10.06.2022
Ordu'da evden ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Ordu'da evden ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Ordu - 10.06.2022
BM, Myanmar askeri yönetiminin idam kararına tepki gösterdi

BM, Myanmar askeri yönetiminin idam kararına tepki gösterdi

Ordu - 10.06.2022
Tünel içerisinde arıza yapan araca tır çarptı! Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tünel içerisinde arıza yapan araca tır çarptı! Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ordu - 10.06.2022
Şiddetli yağışın zarar verdiği cadde ve sokaklar ekiplerce temizleniyor

Şiddetli yağışın zarar verdiği cadde ve sokaklar ekiplerce temizleniyor

Ordu - 10.06.2022
Erzincan polisinden özverili çalışma

Erzincan polisinden özverili çalışma

Ordu - 10.06.2022
Ordu'da bir kişi apartman boşluğunda asılı halde bulundu

Ordu'da bir kişi apartman boşluğunda asılı halde bulundu

Ordu - 10.06.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Ordu - 10.06.2022
10 Haziran 2022 Ordu hava durumu nasıl? Meteoroloji Ordu bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

10 Haziran 2022 Ordu hava durumu nasıl? Meteoroloji Ordu bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Ordu - 10.06.2022
Ordu sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 10 Haziran 2022 Ordu namaz vakitleri!

Ordu sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 10 Haziran 2022 Ordu namaz vakitleri!

Ordu - 10.06.2022
Kılıçdaroğlu: 'Ben Umutsuz Değilim. Tam Tersine Her Geçen Gün Umudumun Böyle Basamak, Basamak Yükseldiğini Görüyorum'

Kılıçdaroğlu: "Ben Umutsuz Değilim. Tam Tersine Her Geçen Gün Umudumun Böyle Basamak, Basamak Yükseldiğini Görüyorum"

Ordu - 10.06.2022
Ordu'da konserde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Ordu'da konserde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Ordu - 09.06.2022
Çaldığı 390 bin liralık altınla yakalandı, 'Haberim yok' dedi

Çaldığı 390 bin liralık altınla yakalandı, "Haberim yok" dedi

Ordu - 09.06.2022
Kılıçdaroğlu: 'Kadınlara Sözüm Erkeklerin Eline Sizi Muhtaç Etmeyeceğim'

Kılıçdaroğlu: "Kadınlara Sözüm Erkeklerin Eline Sizi Muhtaç Etmeyeceğim"

Ordu - 09.06.2022
Caddeler sel sularıyla doldu, vatandaşlar çekiciyle karşıya geçebildi

Caddeler sel sularıyla doldu, vatandaşlar çekiciyle karşıya geçebildi

Ordu - 09.06.2022
Ünlü rap sanatçısı Sefo Ordu'da sahne aldı

Ünlü rap sanatçısı Sefo Ordu'da sahne aldı

Ordu - 09.06.2022
Kılıçdaroğlu: 'Fındık Karadeniz Bölgesi'nin stratejik ürünüdür'

Kılıçdaroğlu: "Fındık Karadeniz Bölgesi'nin stratejik ürünüdür"

Ordu - 09.06.2022
Myanmar'da Avustralyalı ekonomistin 'Resmi Sırlar Yasası'nı ihlal'den yargılanmasına devam edilecek

Myanmar'da Avustralyalı ekonomistin "Resmi Sırlar Yasası'nı ihlal"den yargılanmasına devam edilecek

Ordu - 09.06.2022
Kılıçdaroğlu: Ekonomide Kayış Koptu. Toparlayamıyorlar ve Yönetemiyorlar

Kılıçdaroğlu: Ekonomide Kayış Koptu. Toparlayamıyorlar ve Yönetemiyorlar

Ordu - 09.06.2022
Kılıçdaroğlu, Fındık Üreticisinin Sorunlarını Dinledi.

Kılıçdaroğlu, Fındık Üreticisinin Sorunlarını Dinledi.

Ordu - 09.06.2022
Ordu'da telefon kablosu hırsızları tutuklandı

Ordu'da telefon kablosu hırsızları tutuklandı

Ordu - 09.06.2022
Ordu merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

Ordu merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

Ordu - 09.06.2022
Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı ittifak masası açıklaması: 'Bu masaya bakan herkes kendisini görüyor'

Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı ittifak masası açıklaması: "Bu masaya bakan herkes kendisini görüyor"

Ordu - 09.06.2022
Kılıçdaroğlu: Tüyü Bitmemiş Yetimin Hakkını Yiyenlerin Burnundan Fitil Fitil Getirmezsem Ben Niye Siyaset Yapıyorum. Getireceğim

Kılıçdaroğlu: Tüyü Bitmemiş Yetimin Hakkını Yiyenlerin Burnundan Fitil Fitil Getirmezsem Ben Niye Siyaset Yapıyorum. Getireceğim

Ordu - 09.06.2022
Başkan Özcan, İmam hatip Lisesi öğrencilerini yalnız bırakmadı

Başkan Özcan, İmam hatip Lisesi öğrencilerini yalnız bırakmadı

Ordu - 09.06.2022
Kılıçdaroğlu, fındık bahçesinde üreticilerle buluştu (2)

Kılıçdaroğlu, fındık bahçesinde üreticilerle buluştu (2)

Ordu - 09.06.2022
Kılıçdaroğlu, Ordu'da... Kılıçdaroğlu, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe'yi Ziyaret Etti

Kılıçdaroğlu, Ordu'da... Kılıçdaroğlu, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe'yi Ziyaret Etti

Ordu - 09.06.2022
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç ve beraberindekiler Tunceli'de temaslarda bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç ve beraberindekiler Tunceli'de temaslarda bulundu

Ordu - 09.06.2022
Kılıçdaroğlu, Ordu'da Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldı Açıklaması

Kılıçdaroğlu, Ordu'da Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldı Açıklaması

Ordu - 09.06.2022
CHP'li Öztunç, Tunceli'de: 'Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Adayı Mısın, Değil Misin? Sen Misin Aday, Damadın Mı?'

CHP'li Öztunç, Tunceli'de: "Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Adayı Mısın, Değil Misin? Sen Misin Aday, Damadın Mı?"

Ordu - 09.06.2022
Anne karga, yaralı yavrusuna yardıma gelenleri böyle kovaladı

Anne karga, yaralı yavrusuna yardıma gelenleri böyle kovaladı

Ordu - 09.06.2022
Doğu Karadeniz’de bulunan Ordu, yeşili ve mavisiyle yerli yabancı birçok insanın dikkatini çekiyor. 5.861 kilometre kare yüz ölçümü vardır. Kıyı şeridi tahrip edilen Karadeniz’in diğer illerine kıyasla sahil şeridi deformasyona uğramayan tek Karadeniz ilidir. Ordu ilinde toplam 19 ilçe bulunmaktadır. Bunlar; Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye'dir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Ordu haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Ordu son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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