Ordu Haber, Ordu Son Dakika Haberleri - Haberler

ORDU
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Ordu
Sağanak Yağmurlu
|İmsak
02:49
|Öğle
12:34
|İkindi
16:33
|Akşam
20:09
|Yatsı
21:59
|Vali
|Tuncay Sonel
|Bld. Başkanı
|Mehmet Hilmi Güler - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.ordu.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.ordu.bel.tr/
|Bölgesi
|Karadeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|19
|Yüzölçümü
|6 km2
|Rakım
|5m
|Posta Kodu
|52000
|Alan Kodu
|452
|Plaka Kodu
|52
|Koordinatı
|40.98472, 37.87889
|Ordu Seçim Sonuçları
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