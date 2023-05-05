Niğde Haber, Niğde Son Dakika Haberleri - Haberler

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Niğde Haberleri

Niğde haber, Niğde son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Niğde Belediyesi'nden önemli bir hizmet daha: Tabal Gastronomi Evi açıldı! Niğde yemekleri dünyaya tanıtılacak

Niğde Belediyesi'nden önemli bir hizmet daha: Tabal Gastronomi Evi açıldı! Niğde yemekleri dünyaya tanıtılacak

Niğde - 5 Saat Önce
Mansur Yavaş: 'Sizlerin Çocukları, Karakola Girip Polise Dahi Tokat Atacak Cürete Sahipler'

Mansur Yavaş: "Sizlerin Çocukları, Karakola Girip Polise Dahi Tokat Atacak Cürete Sahipler"

Niğde - Dün 18:34
Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde'de Gençlere Seslendi: 'Benim Size Bir Sözüm Var, En Rahat Eleştireceğiniz Cumhurbaşkanı Bu Kardeşiniz Olacak'

Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde'de Gençlere Seslendi: "Benim Size Bir Sözüm Var, En Rahat Eleştireceğiniz Cumhurbaşkanı Bu Kardeşiniz Olacak"

Niğde - Dün 17:45
Kılıçdaroğlu: 'Açık ve net söyleyeyim, kim terör örgütlerinin yanında durursa Allah belasını versin'

Kılıçdaroğlu: "Açık ve net söyleyeyim, kim terör örgütlerinin yanında durursa Allah belasını versin"

Niğde - Dün 17:29
Mansur Yavaş: 'Sizlerin Çocukları, Karakola Girip Polise Dahi Tokat Atacak Cürete Sahipler'

Mansur Yavaş: "Sizlerin Çocukları, Karakola Girip Polise Dahi Tokat Atacak Cürete Sahipler"

Niğde - Dün 17:09
Kılıçdaroğlu: Kim terör örgütlerinin yanında durursa, onların ayağına hakimi, savcıyı gönderirse Allah belasını versin

Kılıçdaroğlu: Kim terör örgütlerinin yanında durursa, onların ayağına hakimi, savcıyı gönderirse Allah belasını versin

Niğde - Dün 16:36
Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde'de Gençlere Seslendi: 'Benim Size Bir Sözüm Var, En Rahat Eleştireceğiniz Cumhurbaşkanı Bu Kardeşiniz Olacak'

Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde'de Gençlere Seslendi: "Benim Size Bir Sözüm Var, En Rahat Eleştireceğiniz Cumhurbaşkanı Bu Kardeşiniz Olacak"

Niğde - Dün 16:30
Kahramanmaraş'taki 2 deprem Niğde'de de hissedildi

Kahramanmaraş'taki 2 deprem Niğde'de de hissedildi

Niğde - 03.05.2023
Kahramanmaraş'taki 2 deprem Niğde'de de hissedildi

Kahramanmaraş'taki 2 deprem Niğde'de de hissedildi

Niğde - 03.05.2023

Niğde

Nüfus364.707 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 2424°

Parçalı Bulutlu
Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
04:01 		Öğle
12:43 		İkindi
16:31 		Akşam
19:42 		Yatsı
21:09
ValiYılmaz Şimşek
Bld. BaşkanıEmrah Özdemir - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.nigde.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://nigde.bel.tr/Belediye Sitesi
Bölgesiİç Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı6
Yüzölçümü2.699 km2
Rakım1229m
Posta Kodu51000
Alan Kodu388
Plaka Kodu51
Koordinatı37.96583, 34.67935
Niğde Seçim Sonuçları
Niğde Gündemindeki Kişiler
Niğde'de amatör spor kulüplerine 1 milyon yardım yapıldı

Niğde'de amatör spor kulüplerine 1 milyon yardım yapıldı

Niğde - 03.05.2023
Niğde'de amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapıldı

Niğde'de amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapıldı

Niğde - 03.05.2023
Polis ekipleri ticari araç içerisinde 375 bin dolu makaron ele geçirdi

Polis ekipleri ticari araç içerisinde 375 bin dolu makaron ele geçirdi

Niğde - 03.05.2023
Niğde'de 375 bin dolu makaron ele geçirildi

Niğde'de 375 bin dolu makaron ele geçirildi

Niğde - 03.05.2023
Binali Yıldırım, Niğde'den muhalefete yüklendi

Binali Yıldırım, Niğde'den muhalefete yüklendi

Niğde - 02.05.2023

Ünilig Atletizm Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı
BİNALİ YILDIRIM: RABBİM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KARANLIK PLANLAR KURAN İÇ VE DIŞ MİHRAKLARA FIRSAT VERMESİN

BİNALİ YILDIRIM: RABBİM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KARANLIK PLANLAR KURAN İÇ VE DIŞ MİHRAKLARA FIRSAT VERMESİN

Niğde - 02.05.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Niğde'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Niğde'de konuştu Açıklaması

Niğde - 02.05.2023
Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Niğde - 01.05.2023
Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Niğde - 01.05.2023
Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Niğde - 01.05.2023
Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Niğde - 01.05.2023
Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Niğde - 01.05.2023
Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Niğde - 01.05.2023
Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Niğde - 01.05.2023
Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Niğde - 01.05.2023
Niğde'de 1 Mayıs'ı halaylar çekerek kutladılar

Niğde'de 1 Mayıs'ı halaylar çekerek kutladılar

Niğde - 01.05.2023
İki kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

İki kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

Niğde - 30.04.2023
Niğde'de iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Niğde'de iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Niğde - 30.04.2023
Merkür Holding Erbaaspor, Niğde Anadolu FK'yı 4-0 Mağlup Etti

Merkür Holding Erbaaspor, Niğde Anadolu FK'yı 4-0 Mağlup Etti

Niğde - 30.04.2023
Merkür Holding Erbaaspor Niğde Anadolu FK'yı 4-0 Mağlup Etti

Merkür Holding Erbaaspor Niğde Anadolu FK'yı 4-0 Mağlup Etti

Niğde - 30.04.2023
Niğde'de milletvekili adayları, gazeteci ve muhtarlarla buluştu

Niğde'de milletvekili adayları, gazeteci ve muhtarlarla buluştu

Niğde - 29.04.2023
Niğde'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı

Niğde'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı

Niğde - 29.04.2023
Dinlenme tesisine girmek isterken bariyere ok gibi saplandı! O anlar kamerada

Dinlenme tesisine girmek isterken bariyere ok gibi saplandı! O anlar kamerada

Niğde - 29.04.2023
Dinlenme tesisine girmek isterken bariyerlere girdi

Dinlenme tesisine girmek isterken bariyerlere girdi

Niğde - 29.04.2023
Niğde'de Kentsel Dönüşüm Projesi Mağduru: 'Evi İçin 498 Bin TL Az'

Niğde'de Kentsel Dönüşüm Projesi Mağduru: 'Evi İçin 498 Bin TL Az'

Niğde - 28.04.2023
Niğde'de kentsel dönüşüm mağduru: 'Evime ev istiyorum başka bir şey istemiyorum'

Niğde'de kentsel dönüşüm mağduru: 'Evime ev istiyorum başka bir şey istemiyorum'

Niğde - 28.04.2023
Niğde'de üniversite personeline trafik güvenliği eğitimi verildi

Niğde'de üniversite personeline trafik güvenliği eğitimi verildi

Niğde - 28.04.2023
Niğde'nin tarihi bedesteni kent müzesine dönüştürülüyor

Niğde'nin tarihi bedesteni kent müzesine dönüştürülüyor

Niğde - 27.04.2023
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Niğde - 27.04.2023
Yurtlarda kalan çocuklar için eğlence düzenlendi

Yurtlarda kalan çocuklar için eğlence düzenlendi

Niğde - 27.04.2023
Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü Özmen'e 'Üstün Fedakârlık Madalyası'

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü Özmen'e 'Üstün Fedakârlık Madalyası'

Niğde - 27.04.2023
Niğde'de 46 Kişilik Temizlikçi Kadrosuna 10 Bin 378 Kişi Başvurdu

Niğde'de 46 Kişilik Temizlikçi Kadrosuna 10 Bin 378 Kişi Başvurdu

Niğde - 27.04.2023
Kapıkule'de oy kullanma işlemleri başladı (2)

Kapıkule'de oy kullanma işlemleri başladı (2)

Niğde - 27.04.2023
Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Niğde - 26.04.2023
Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Niğde - 26.04.2023
BAHÇELİ 'TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNU, SİYASİ MUHALEFET SORUNUDUR'

BAHÇELİ 'TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNU, SİYASİ MUHALEFET SORUNUDUR'

Niğde - 25.04.2023
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na ülkemizin geleceği bırakılamaz (2)

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na ülkemizin geleceği bırakılamaz (2)

Niğde - 25.04.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Niğde'de konuştu: (1)

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Niğde'de konuştu: (1)

Niğde - 25.04.2023
Devlet Bahçeli, Niğde'de: 'Türkiye'nin Öncelikli ve Çözülmesi Gereken Sorunu, Siyasi Muhalefet Sorunudur'

Devlet Bahçeli, Niğde'de: "Türkiye'nin Öncelikli ve Çözülmesi Gereken Sorunu, Siyasi Muhalefet Sorunudur"

Niğde - 25.04.2023
Tırın dorsesine takılan telefon direği otomobile ok gibi saplandı

Tırın dorsesine takılan telefon direği otomobile ok gibi saplandı

Niğde - 25.04.2023
Tır dorsesinin devirdiği iletim hattı direği otomobile zarar verdi

Tır dorsesinin devirdiği iletim hattı direği otomobile zarar verdi

Niğde - 25.04.2023
İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Niğde, M.Ö. 600 yıllarına kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. 7.234 kilometre kare yüz ölçümü olan şehrin 6 ilçesi vardır. Niğde ili Anadolu’nun buğday ambarı sayılan 10 il arasında yer alır. Türkiye’de en çok elma bu ilde yetişir. Hititler, Asurlar, Frigler, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlı İmparatorluğuna ev sahipliği yapmıştır. Niğde’nin ilçeleri; Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Merkez, Ulukışla’dır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Niğde haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Niğde son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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