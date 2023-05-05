Niğde Haber, Niğde Son Dakika Haberleri - Haberler

Niğde Haberleri
Niğde haber, Niğde son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Niğde Belediyesi'nden önemli bir hizmet daha: Tabal Gastronomi Evi açıldı! Niğde yemekleri dünyaya tanıtılacak
Mansur Yavaş: "Sizlerin Çocukları, Karakola Girip Polise Dahi Tokat Atacak Cürete Sahipler"
Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde'de Gençlere Seslendi: "Benim Size Bir Sözüm Var, En Rahat Eleştireceğiniz Cumhurbaşkanı Bu Kardeşiniz Olacak"
Kılıçdaroğlu: "Açık ve net söyleyeyim, kim terör örgütlerinin yanında durursa Allah belasını versin"
Mansur Yavaş: "Sizlerin Çocukları, Karakola Girip Polise Dahi Tokat Atacak Cürete Sahipler"
Kılıçdaroğlu: Kim terör örgütlerinin yanında durursa, onların ayağına hakimi, savcıyı gönderirse Allah belasını versin
Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde'de Gençlere Seslendi: "Benim Size Bir Sözüm Var, En Rahat Eleştireceğiniz Cumhurbaşkanı Bu Kardeşiniz Olacak"
Niğde
Parçalı Bulutlu
|İmsak
04:01
|Öğle
12:43
|İkindi
16:31
|Akşam
19:42
|Yatsı
21:09
|Vali
|Yılmaz Şimşek
|Bld. Başkanı
|Emrah Özdemir - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.nigde.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://nigde.bel.tr/
|Bölgesi
|İç Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|6
|Yüzölçümü
|2.699 km2
|Rakım
|1229m
|Posta Kodu
|51000
|Alan Kodu
|388
|Plaka Kodu
|51
|Koordinatı
|37.96583, 34.67935
|Niğde Seçim Sonuçları
BİNALİ YILDIRIM: RABBİM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KARANLIK PLANLAR KURAN İÇ VE DIŞ MİHRAKLARA FIRSAT VERMESİN
Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
Niğde 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Niğde hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
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