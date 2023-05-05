Niğde Haber, Niğde Son Dakika Haberleri - Haberler

Niğde 364.707 (2019 itibarıyla) 364.707 24° 24° Parçalı Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

04:01 Öğle

12:43 İkindi

16:31 Akşam

19:42 Yatsı

21:09 Vali Yılmaz Şimşek Bld. Başkanı Emrah Özdemir - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.nigde.gov.tr/ Belediye Sitesi https://nigde.bel.tr/ Bölgesi İç Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 6 Yüzölçümü 2.699 km2 Rakım 1229m Posta Kodu 51000 Alan Kodu 388 Plaka Kodu 51 Koordinatı 37.96583, 34.67935 Niğde Seçim Sonuçları

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Niğde, M.Ö. 600 yıllarına kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. 7.234 kilometre kare yüz ölçümü olan şehrin 6 ilçesi vardır. Niğde ili Anadolu’nun buğday ambarı sayılan 10 il arasında yer alır. Türkiye’de en çok elma bu ilde yetişir. Hititler, Asurlar, Frigler, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlı İmparatorluğuna ev sahipliği yapmıştır. Niğde’nin ilçeleri; Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Merkez, Ulukışla’dır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Niğde haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Niğde son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.