Anadolu’nun güneyinde Akdeniz’e komşu olan Adana’nın yüz ölçümü 13.915 kilometre karedir ve Türkiye’nin 7. büyük şehridir. Adana’nın; Seyhan, Yüreğir, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık olmak üzere 13 ilçesi vardır. Toros ve Amanoslar ile Akdeniz arasında kalan alana Çukurova denir. Misis dağları Çukurova’yı ikiye böler. Güney’de kalan bölüme "Aşağı Ova", kuzeyde kalan bölüme "Yukarı Ova" denir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Adana haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Adana son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.