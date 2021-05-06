Adana Haberleri

Ömer Çelik: Atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor
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Ömer Çelik: "Atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor"
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