Adana Haberleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Haberler ›› Adana Haberleri
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Instagram'da Takip Et
Rss Haberler RSS
Sitene Ekle

Adana Haberleri

Adana haber, Adana son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ömer Çelik: Atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyorAdana - Dün

Ömer Çelik: Atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor

8 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiAdana - Dün

8 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Son Dakika: Darısı tüm Türkiye'nin başına! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan 5 ilimizAdana - Dün

Son Dakika: Darısı tüm Türkiye'nin başına! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan 5 ilimiz

Adana - Bugün
Son dakika haber: Adana'da polis lösemi hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı
Son dakika habere göre Adana'da polisler, 5 yaşına giren lösemi hastası çocuk için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.
Adana: Son dakika haberi | Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü, sürücü ev hapsi cezası aldıAdana - Bugün

Son dakika haberi | Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü, sürücü ev hapsi cezası aldı

Adana: Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın 2 zanlısı tutuklandıAdana - Bugün

Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın 2 zanlısı tutuklandı

Adana: Lösemili Miray'a hasta yatağında doğum günü sürpriziAdana - Bugün

Lösemili Miray'a hasta yatağında doğum günü sürprizi

Adana: Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 6 Mayıs günlük aşı ve doz sayıları!Adana - Bugün

Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 6 Mayıs günlük aşı ve doz sayıları!

Adana - Bugün
Kara yollarında durum
Adana-Ceyhan yolunun 36-38.
Adana: Son dakika! 98 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldıAdana - Bugün

Son dakika! 98 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı

Adana: Adana'da 98 firariye operasyonAdana - Bugün

Adana'da 98 firariye operasyon

Adana: Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralıAdana - Bugün

Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Adana: Cezaevinden izinli çıktı, silahlı kavgada yaralandıAdana - Bugün

Cezaevinden izinli çıktı, silahlı kavgada yaralandı

Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın 2 zanlısı tutuklandı
Adana: Tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldıAdana - Bugün

Tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana - Bugün
5 Mayıs 2021 Haberleri
5 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
Adana - Dün
Vaka sayılarının düştüğü Kars'ta 2 köydeki Kovid-19 karantinası sonlandırıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerin İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars olduğunu açıklamıştı.
Adana: Son dakika haber | ADANA EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADIAdana - Dün

Son dakika haber | ADANA EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Adana: Ömer Çelik: 'Atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor'Adana - Dün

Ömer Çelik: "Atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor"

Adana: Okula giren 3 hırsızı, okulun müdürü yakalattıAdana - Dün

Okula giren 3 hırsızı, okulun müdürü yakalattı

Adana: Okula giren 3 hırsız müdürün dikkati sayesinde suçüstü yakalandıAdana - Dün

Okula giren 3 hırsız müdürün dikkati sayesinde suçüstü yakalandı

Adana: Feke ve Saimbeyli'de şiddetli sağanak sele neden olduAdana - Dün

Feke ve Saimbeyli'de şiddetli sağanak sele neden oldu

Adana: Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandıAdana - Dün

Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Adana: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıAdana - Dün

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, TFF 1. Lig'de şampiyonluk yolundaki Adana Demirspor'a destek çağrısıAdana - Dün

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, TFF 1. Lig'de şampiyonluk yolundaki Adana Demirspor'a destek çağrısı

Adana: 5 Mayıs Çarşamba 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!Adana - Dün

5 Mayıs Çarşamba 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!

Adana - Dün
Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.617-1,68BIST ANKARA2.1590,10BIST ANTALYA2.780-1,10BIST BALIKESİR2.2290,18BIST BURSA3.039-0,15BIST DENIZLI2.212-0,34BIST ISTANBUL1.
Adana: Ertuğrul Sağlam: 'Pazar günü Süper Lig'e çıkmaya hazırız'Adana - Dün

Ertuğrul Sağlam: "Pazar günü Süper Lig'e çıkmaya hazırız"

Adana: İzmir'de vaka sayısında dikkat çeken düşüşAdana - Dün

İzmir'de vaka sayısında dikkat çeken düşüş

Adana: ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALIAdana - Dün

ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI

Adana: Kaldırımdaki ağaca çarpan otomobildeki çift yaralandıAdana - Dün

Kaldırımdaki ağaca çarpan otomobildeki çift yaralandı

Adana - Dün
CHP Grup Başkanvekili Altay gündemi değerlendirdi Açıklaması
Kapanma sürecinde yayımlanan genelgelerin karmaşa yarattığını anlatan Altay, şunları kaydetti: "Son market, pazar yeri genelgesi. Ne oldu? İş işten geçtikten sonra, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Hatay'da on binlerce çiftçi, yüzbinlerce kilo sebze meyveyi çöpe döktükten sonra 'Cumartesi günleri pazarları açacağız.
Adana: Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandıAdana - Dün

Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra da ağaca çarptı: Kazada karı koca yaralandı

Adana: Benim Adım Melek yeni bölüm canlı yayın HD izle! Benim Adım Melek 64. bölüm full izle! Benim Adım Melek 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Adana - Dün

Benim Adım Melek yeni bölüm canlı yayın HD izle! Benim Adım Melek 64. bölüm full izle! Benim Adım Melek 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Adana: SPOR Samet Aybaba Sıradan değil hikayesi olan bir şampiyonluk olacakAdana - Dün

SPOR Samet Aybaba Sıradan değil hikayesi olan bir şampiyonluk olacak

Adana: OSMANİYE'DE DEAŞ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMAAdana - Dün

OSMANİYE'DE DEAŞ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

Adana: Samet Aybaba: 'Hikayesi olan bir şampiyonluk olacak'Adana - Dün

Samet Aybaba: "Hikayesi olan bir şampiyonluk olacak"

Adana: Adana'da tarım işçileri erkenci patates hasadı yapıyorAdana - Dün

Adana'da tarım işçileri erkenci patates hasadı yapıyor

Adana - Dün
Menemenspor'da Mohamed devam ediyor
TFF 1'inci Lig'de pazar günü şampiyonluk adaylarından Adana Demirspor'u konuk edecek Menemenspor'da daha önce takımdan ayrıldığı belirtilen Omar Mohamed'in ayrılmadığı, sakatlığından dolayı idmanlarda yer almadığı bildirildi.
Adana: GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRÜ ZEYBEK, EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİAdana - Dün

GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRÜ ZEYBEK, EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ

Adana - Dün
Adana'da FETÖ sanığı "mahrem imama" 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada örgütün "mahrem imamları" arasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana - Dün
Mersin'de kamyonet takla attı: 2 yaralı
İlhan Gönültaş idaresindeki 07 ARH 97 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Tarsus yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi takla attı.
Adana - Dün
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.761-0,71BIST ANKARA2.1570,00BIST ANTALYA2.784-0,98BIST BALIKESİR2.2450,89BIST BURSA3.0510,22BIST DENIZLI2.
Adana: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakimAdana - Dün

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Adana - Dün
Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 4,55 liradan satıldı.
Adana: Kahramanmaraş'ta açan gelincikler güzel görüntüler oluşturduAdana - Dün

Kahramanmaraş'ta açan gelincikler güzel görüntüler oluşturdu

Adana - Dün
Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamamlandı
Adana Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Adana ve Osmaniye illerinde olası bir orman yangınına karşı tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.
Adana: Adana'da sebze meyve fiyatlarıyla ilgili denetim yapıldıAdana - Dün

Adana'da sebze meyve fiyatlarıyla ilgili denetim yapıldı

Adana - Dün
TFF 1'inci Lig'de sadece iki kulüp tamamen yerli kadroyla mücadele etti
EN ÇOK YABANCI OYNATANLAR Ligde en fazla yabancı oyunculara şans veren kulüpler ise 12 yabancı oyuncu ile Altay, Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor, Ankaraspor, Adanaspor ve Akhisarspor oldu.
Adana: Kocaispir: 'Adana Demirspor'a desteğimiz devam edecek'Adana - Dün

Kocaispir: "Adana Demirspor'a desteğimiz devam edecek"

Adana - Dün
Son dakika haberleri! FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına operasyon; 16 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenledi.İstanbul merkezli operasyonda Şanlıurfa, Adana, Düzce, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da 19 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Adana Hava Durumu
Sağanak Yağmurlu
Sağanak Yağmurlu
28°
En Yüksek
28°
En Düşük
16°
Adana haftalık hava durumuAdana haftalık hava durumu
Adana Namaz Vakitleri
İmsak04:00
Öğle12:40
İkindi16:27
Akşam19:39
Yatsı21:04
Adana Namaz VakitleriAdana Namaz Vakitleri
Anadolu’nun güneyinde Akdeniz’e komşu olan Adana’nın yüz ölçümü 13.915 kilometre karedir ve Türkiye’nin 7. büyük şehridir. Adana’nın; Seyhan, Yüreğir, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık olmak üzere 13 ilçesi vardır. Toros ve Amanoslar ile Akdeniz arasında kalan alana Çukurova denir. Misis dağları Çukurova’yı ikiye böler. Güney’de kalan bölüme "Aşağı Ova", kuzeyde kalan bölüme "Yukarı Ova" denir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Adana haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Adana son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
12345678910
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Özkoç Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Hakan Sabancı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Burak Yılmaz Ali Tandoğan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana Haber, Adana Son Dakika Haberleri - Haberler - Adana haber sayfamızda Adana haberleri okuyabilir, Adana son dakika haberleri ve güncel Adana gelişmelerini görebilirsiniz. Son dakika haber: Adana'da polis lösemi hastası çocuğa sürpriz doğum günü ku
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 10:31:12. #1.14#

title