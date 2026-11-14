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Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti

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Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
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Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in, ünlü şef Fatih Tutak'ın restoranında yediği akşam yemeğinin hesabını alışılmışın dışında bir yöntemle ödediği öne sürüldü. 83 bin TL'lik hesapla karşılaşan Terim'in, para yerine 3 adet imzalı Galatasaray forması verdiği belirtildi.

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, bu kez saha dışındaki ilginç bir olayla dikkat çekti.

83 BİN TL HESAP GELDİ

Futbolmedya.com'un haberine göre, deneyimli teknik direktör Fatih Terim, ünlü şef Fatih Tutak'ın restoranında akşam yemeği yedi. Gecenin sonunda Terim'in önüne 83 bin TL'lik hesap geldi.

Ancak Terim'in hesabı ödemek için tercih ettiği yöntem dikkat çekti. Ünlü teknik adamın nakit para ya da kredi kartı kullanmak yerine imzalı formalarını devreye soktuğu aktarıldı.

3 İMZALI FORMA İLE HESABI ÖDEDİ

Habere göre Fatih Terim, restoranın sahibi Fatih Tutak'a 3 adet imzalı Galatasaray forması takdim ederek hesabı ödedi. Böylece 83 bin TL tutarındaki akşam yemeğinin karşılığı, deneyimli teknik direktörün imzasını taşıyan sarı-kırmızılı formalar oldu.

HESABIN ÖDENME ŞEKLİ DİKKAT ÇEKTİ

Terim'in yüksek tutarlı restoran hesabını para yerine imzalı formalarla karşıladığı yönündeki haber, alışılmışın dışındaki ödeme yöntemiyle dikkat çekti.

★ Okurların en beğendiği yorum
Netherill:paraları gidecek diye aklı çıkıyor. parayı ödedikten sonra forma imzalayıp versene hediye olarak. sen niye imzanı para yerine kullanıyorsun. ulan ne fena bu…
Tüm yorumlar (7)
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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıNetherill:★ Okurların en beğendiği

paraları gidecek diye aklı çıkıyor. parayı ödedikten sonra forma imzalayıp versene hediye olarak. sen niye imzanı para yerine kullanıyorsun. ulan ne fena bu insanlar ya.

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Foncu derken bu fatih geliyor aklıma ilk Neydi Denizbank mevzuuu Fatih Terim fonu sonuç....

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Haber Yorumlarıkaya yaşar:

Amca biz hariç herkesi paraya boğdu…

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ne yemis bunlar okadar paraya

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Haber YorumlarıA. Ak:

yemek yerine de sahanda çim verseydi şef.para yerine forma yemek yerine al sana çim

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Haber Yorumlarıserdarguzel10:

götürsün parasını seçile versin

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