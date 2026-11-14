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4 şehidimize gözyaşlarıyla veda! Yürekler bir kez daha dağlandı

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4 şehidimize gözyaşlarıyla veda! Yürekler bir kez daha dağlandı Haber Videosunu İzle
4 şehidimize gözyaşlarıyla veda! Yürekler bir kez daha dağlandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için Ankara'da tören düzenlendi. Geride gözü yaşlı ailelerini ve küçük yaşta çocuklarını bırakan şehitlerimizin naaşları, son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi. Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın Ankara'daki cenaze törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

  • Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilot ve 2 uçuş teknisyeni olmak üzere 4 asker şehit oldu.
  • Şehitler için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katıldı.
  • Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve kuvvet komutanları katıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 pilot ve 2 teknisyen için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Şehit Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in Türk bayrağına sarılı naaşları tören alanına getirildi.

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR EDİLDİ

Şehitlerin aileleri ve yakınlarının katıldığı törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile kuvvet komutanları da hazır bulundu.

Törende şehit askerlerin öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dualar edildi. Ardından şehitlerin naaşları, defnedilecekleri illere gönderilmek üzere uçaklara taşındı.

GERİDE GÖZÜ YAŞLI AİLELERİ VE KÜÇÜK ÇOCUKLARI KALDI

Helikopter kazasında şehit olan askerlerin geride bıraktıkları aileleri yürekleri dağladı.

İki çocuk babası Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in İzmir'de, bir çocuk babası Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın ise Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Henüz 9 ay önce kızını kucağına alan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in cenazesi Kayseri'ye, 3 yaşında bir oğlu bulunan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in naaşı ise Hatay'a gönderildi.

DEVLET BAHÇELİ DE CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve Ankara Valisi Yakup Canpolat katıldı.

Siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, askeri yetkililer ve vatandaşlar da cenaze töreninde yer aldı.

Şehit Binbaşı Orhun Pınar'ın naaşının Sincan'daki Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

HELİKOPTER KAZASINDA 4 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkisinde S-70 tipi askeri helikopter, henüz belirlenemeyen nedenle kaza kırıma uğramıştı.

Kazada 2 pilot ve 2 uçuş teknisyeni olmak üzere 4 asker şehit olmuştu. Şehitlerin naaşları, Malatya Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirilmişti.

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