Kayseri Haber, Kayseri Son Dakika Haberleri - Haberler

Kayseri 1.421.455 (2020 itibarıyla) 1.421.455 19° 19° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:44 Öğle

12:39 İkindi

16:30 Akşam

19:47 Yatsı

21:18 Vali Şehmus Günaydın Bld. Başkanı Memduh Büyükkılıç - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.kayseri.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.kayseri.bel.tr/ Bölgesi İç Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 16 Yüzölçümü 17 km2 Rakım 1054m Posta Kodu 38000 Alan Kodu 352 Plaka Kodu 38 Koordinatı 38.73222, 35.48528 Kayseri Seçim Sonuçları

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve Ankara ile Konya’dan sonra bölgenin en büyük üçüncü şehri Kayseri’dir. 17.170 kilometre kare yüzölçümüne sahiptir. Roma, Bizans, Selçuklu ve osmanlı gibi birçok medeniyetlere kucak açmıştır. Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar olmak üzere 16 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Kayseri haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Kayseri son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.