Kayseri Haber, Kayseri Son Dakika Haberleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Yerel Haberler ›› Kayseri Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

KAYSERİ

Kayseri haber, Kayseri son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 kişi yakalandı

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 kişi yakalandı

Kayseri - 4 Dakika Önce
Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı

Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı

Kayseri - 1 Saat Önce
Bisikletlinin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü yakalandı

Bisikletlinin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü yakalandı

Kayseri - 1 Saat Önce
Son dakika haberi: Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı

Son dakika haberi: Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı

Kayseri - 2 Saat Önce
Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belirlendi

Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belirlendi

Kayseri - 3 Saat Önce
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri - 3 Saat Önce
SPOR Kayserisporlu futbolcular kupayı kazanmak istiyor

SPOR Kayserisporlu futbolcular kupayı kazanmak istiyor

Kayseri - 4 Saat Önce
Kayseri'de çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı

Kayseri - 4 Saat Önce
Kayserisporlu futbolculardan Türkiye Kupası değerlendirmesi

Kayserisporlu futbolculardan Türkiye Kupası değerlendirmesi

Kayseri - 4 Saat Önce

Kayseri

Nüfus1.421.455 (2020 itibarıyla)
Hava Durumu - 1919°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:44 		Öğle
12:39 		İkindi
16:30 		Akşam
19:47 		Yatsı
21:18
ValiŞehmus Günaydın
Bld. BaşkanıMemduh Büyükkılıç - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.kayseri.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.kayseri.bel.tr/Belediye Sitesi
Bölgesiİç Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı16
Yüzölçümü17 km2
Rakım1054m
Posta Kodu38000
Alan Kodu352
Plaka Kodu38
Koordinatı38.73222, 35.48528
Kayseri Seçim Sonuçları
Kayseri Gündemindeki Kişiler
Kayseri Haber Dağılımı
Araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kayseri - 4 Saat Önce
Kuş grubu araçlara denetim

Kuş grubu araçlara denetim

Kayseri - 4 Saat Önce
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nı şehre getirmek istiyoru şeh...

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nı şehre getirmek istiyoru şeh...

Kayseri - 5 Saat Önce
Son dakika 3. sayfa: Kameraya takılan oto fareleri polisten kaçamadı

Son dakika 3. sayfa: Kameraya takılan oto fareleri polisten kaçamadı

Kayseri - 5 Saat Önce
Kayseri'de aracıyla çarptığı bisikletlinin ölümüne yol açan sürücü teslim oldu

Kayseri'de aracıyla çarptığı bisikletlinin ölümüne yol açan sürücü teslim oldu

Kayseri - 5 Saat Önce

Bisikletlinin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü yakalandı
Liseliler yarıştı, Hakalmaz coşturdu

Liseliler yarıştı, Hakalmaz coşturdu

Kayseri - 6 Saat Önce
Kırşehir'de parka zarar verdikleri iddia edilen 3 kişiye adli işlem yapıldı

Kırşehir'de parka zarar verdikleri iddia edilen 3 kişiye adli işlem yapıldı

Kayseri - 6 Saat Önce
Kayseri'de Finlandiya Fahri Konsolosluğu açıldı

Kayseri'de Finlandiya Fahri Konsolosluğu açıldı

Kayseri - 7 Saat Önce
Son dakika haberi: Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı

Son dakika haberi: Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı

Kayseri - 7 Saat Önce
Plakasını bantla değiştirdikleri kiralık araçla hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Plakasını bantla değiştirdikleri kiralık araçla hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Kayseri - 8 Saat Önce
8 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 32 kişi yakalandı

8 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 32 kişi yakalandı

Kayseri - 8 Saat Önce
Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın 2. etabı koşuldu

Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın 2. etabı koşuldu

Kayseri - 8 Saat Önce
Kocasinan Şimşekspor, U18 Türkiye Şampiyonası içinNevşehir'e gitti

Kocasinan Şimşekspor, U18 Türkiye Şampiyonası içinNevşehir'e gitti

Kayseri - 8 Saat Önce
Finlandiya Kayseri Fahri Konsolosluğu açıldı

Finlandiya Kayseri Fahri Konsolosluğu açıldı

Kayseri - 9 Saat Önce
Şampiyonlara mehterli karşılama

Şampiyonlara mehterli karşılama

Kayseri - 9 Saat Önce
Bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Kayseri - 9 Saat Önce
Valiler Kararnamesi'yle kritik nöbet değişimleri

Valiler Kararnamesi'yle kritik nöbet değişimleri

Kayseri - 9 Saat Önce
Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

Kayseri - 9 Saat Önce
Son dakika haber: Silahlı dehşet: Tartıştığı annesini ve rastgele ateş açıp komşusunu vurdu

Son dakika haber: Silahlı dehşet: Tartıştığı annesini ve rastgele ateş açıp komşusunu vurdu

Kayseri - 9 Saat Önce
Bayramdan sonra da şeffaf oda

Bayramdan sonra da şeffaf oda

Kayseri - 9 Saat Önce
Kayseri Serbest Bölge enerjisini güneşten alacak

Kayseri Serbest Bölge enerjisini güneşten alacak

Kayseri - 9 Saat Önce
Büyükşehir personeline 'Yerel Destek Ekipleri' eğitimi

Büyükşehir personeline 'Yerel Destek Ekipleri' eğitimi

Kayseri - 10 Saat Önce
Başkan Çolakbayrakdar: 'Yenidoğan'ın değerine değer katıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: "Yenidoğan'ın değerine değer katıyoruz"

Kayseri - 10 Saat Önce
Kayseri ASKF'den ilkyardım kursu

Kayseri ASKF'den ilkyardım kursu

Kayseri - 10 Saat Önce
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa

Kayseri - 10 Saat Önce
TARTIŞTIĞI ANNESİ İLE KOMŞU KADINI VURUP, KAÇTI

TARTIŞTIĞI ANNESİ İLE KOMŞU KADINI VURUP, KAÇTI

Kayseri - 10 Saat Önce
Annesini vurduğu tabancayla etrafa ateş eden zanlı, bir kadını da yaraladı

Annesini vurduğu tabancayla etrafa ateş eden zanlı, bir kadını da yaraladı

Kayseri - 10 Saat Önce
Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu

Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu

Kayseri - 11 Saat Önce
Bir şehir tayini çıkan vali için üzüldü

Bir şehir tayini çıkan vali için üzüldü

Kayseri - 11 Saat Önce
Nevşehir'den çaldılar, Kayseri'de yakalandılar

Nevşehir'den çaldılar, Kayseri'de yakalandılar

Kayseri - 11 Saat Önce
Son dakika haberi | Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu

Son dakika haberi | Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu

Kayseri - 12 Saat Önce
8. Erciyes Pediatri Akademisi gerçekleştirildi

8. Erciyes Pediatri Akademisi gerçekleştirildi

Kayseri - 12 Saat Önce
Afyonkarahisar'ın ilk kadın valisi Yiğitbaşı oldu

Afyonkarahisar'ın ilk kadın valisi Yiğitbaşı oldu

Kayseri - 12 Saat Önce
Son dakika haberi: Osmaniye'de sık kaza yaşanılan kavşağa düzenleme

Son dakika haberi: Osmaniye'de sık kaza yaşanılan kavşağa düzenleme

Kayseri - 13 Saat Önce
Baş ağrısını hafife almayın

Baş ağrısını hafife almayın

Kayseri - 13 Saat Önce
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Kayseri - 13 Saat Önce
Rıza Çalımbay: 'Bunun sonunu getirmeliyiz'

Rıza Çalımbay: "Bunun sonunu getirmeliyiz"

Kayseri - 13 Saat Önce
Hangi illerin valileri değişti? 12 Mayıs Resmi Gazete atamaları! Hangi şehirlerin valisi değişti?

Hangi illerin valileri değişti? 12 Mayıs Resmi Gazete atamaları! Hangi şehirlerin valisi değişti?

Kayseri - 14 Saat Önce
12 Mayıs 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! Hangi valiler değişti?

12 Mayıs 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! Hangi valiler değişti?

Kayseri - 14 Saat Önce
Afyonkarahisar Valisi olan Kübra Güran Yiğitbaşı, ilk başörtülü vali oldu

Afyonkarahisar Valisi olan Kübra Güran Yiğitbaşı, ilk başörtülü vali oldu

Kayseri - 15 Saat Önce
Gökmen Çiçek kimdir? Yeni Kayseri Valisi Gökmen Çiçek kimdir?

Gökmen Çiçek kimdir? Yeni Kayseri Valisi Gökmen Çiçek kimdir?

Kayseri - 15 Saat Önce
9 İLE YENİ VALİ ATANDI, 10 İLİN DE VALİSİ YER DEĞİŞTİRDİ

9 İLE YENİ VALİ ATANDI, 10 İLİN DE VALİSİ YER DEĞİŞTİRDİ

Kayseri - 21 Saat Önce
9 ile yeni vali atandı, 10 ilin de valisi yer değiştirdi

9 ile yeni vali atandı, 10 ilin de valisi yer değiştirdi

Kayseri - 21 Saat Önce
Hangi ile hangi vali atandı, 20 ilin yeni valileri kimdir? Görevden alınan valiler kimler? Yeni valilerin isimleri ne? Valisi değişen 20 il neresi?

Hangi ile hangi vali atandı, 20 ilin yeni valileri kimdir? Görevden alınan valiler kimler? Yeni valilerin isimleri ne? Valisi değişen 20 il neresi?

Kayseri - 21 Saat Önce
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı kararı ile 10 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı kararı ile 10 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti

Kayseri - 15 Saat Önce
Mecnun Otyakmaz: 'Final maçına tüm Sivaslıları davet ediyoruz'

Mecnun Otyakmaz: "Final maçına tüm Sivaslıları davet ediyoruz"

Kayseri - 22 Saat Önce
Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı! Bisiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı! Bisiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Kayseri - 22 Saat Önce
Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından

Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından

Kayseri - 22 Saat Önce
SPOR Mecnun Otyakmaz: Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacak

SPOR Mecnun Otyakmaz: Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacak

Kayseri - 22 Saat Önce
Rıza Çalımbay: 'Bunun sonunu getirmeliyiz'

Rıza Çalımbay: "Bunun sonunu getirmeliyiz"

Kayseri - 22 Saat Önce
Mecnun Otyakmaz: Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacak

Mecnun Otyakmaz: Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacak

Kayseri - 22 Saat Önce
Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri - Dün 23:57
SPOR Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

SPOR Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Kayseri - Dün 23:48
İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı

İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı

Kayseri - Dün 23:27
Sanatçı Orhan Hakalmaz Kayseri'de konser verdi

Sanatçı Orhan Hakalmaz Kayseri'de konser verdi

Kayseri - Dün 22:59
Kayseri'de hurdacılar denetlendi

Kayseri'de hurdacılar denetlendi

Kayseri - Dün 22:52
Son dakika haber | Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Son dakika haber | Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Kayseri - Dün 21:53
Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Vicdanszılığın böylesi: Bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Kayseri - Dün 21:15
Çatıda hırsız avı

Çatıda hırsız avı

Kayseri - Dün 20:41
Başkentte 'SBÜ Spor Fest 2022' için açılış töreni düzenlendi

Başkentte "SBÜ Spor Fest 2022" için açılış töreni düzenlendi

Kayseri - Dün 19:04
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 20 kişi yakalandı

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 20 kişi yakalandı

Kayseri - Dün 17:26
13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs ekiplerden kaçamadı

13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs ekiplerden kaçamadı

Kayseri - Dün 17:20
'Bölgesel Asayiş Uygulaması' yapıldı

"Bölgesel Asayiş Uygulaması" yapıldı

Kayseri - Dün 17:07
MHP'de il divanı değişti

MHP'de il divanı değişti

Kayseri - Dün 16:34
Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri - Dün 16:32
'Anadolu Farm' firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi

"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi

Kayseri - Dün 16:13
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Kayseri - Dün 15:51
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa

Kayseri - Dün 15:48
Yıldırım Kaya'dan Özer ve Ersoy'a: 'Köy Enstitüsü Binalarının Korunması İçin Bugüne Kadar Hangi İşlemleri Yapmıştır?'

Yıldırım Kaya'dan Özer ve Ersoy'a: "Köy Enstitüsü Binalarının Korunması İçin Bugüne Kadar Hangi İşlemleri Yapmıştır?"

Kayseri - Dün 15:00
'U-18 Takımımıza Kahramanmaraş'ta ki Turnuva İçin Başarılar Diliyorum'

"U-18 Takımımıza Kahramanmaraş'ta ki Turnuva İçin Başarılar Diliyorum"

Kayseri - Dün 14:46
Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımı Kahramanmaraş'a uğurladı

Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımı Kahramanmaraş'a uğurladı

Kayseri - Dün 14:36
Sanko okullarının yüzme başarısı

Sanko okullarının yüzme başarısı

Kayseri - Dün 13:45
Büyükşehir'de 'Raylı Sistem Ağı' Toplantısı gerçekleştirildi

Büyükşehir'de 'Raylı Sistem Ağı' Toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri - Dün 13:40
Vali Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Kayserispor'a tebrik

Vali Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Kayserispor'a tebrik

Kayseri - Dün 13:26
Çatıda hırsız avı

Çatıda hırsız avı

Kayseri - Dün 13:08
Başkan Çolakbayrakdar pazar esnafını ziyaret etti

Başkan Çolakbayrakdar pazar esnafını ziyaret etti

Kayseri - Dün 13:02
Erciyes'te bereketli sezon: 2 milyon ziyaretçi

Erciyes'te bereketli sezon: 2 milyon ziyaretçi

Kayseri - Dün 12:22
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı

Kayseri - Dün 12:14
Kırlangıç Gençlik Festivali, düzenlenen lansmanla kamuoyuna duyuruldu.

Kırlangıç Gençlik Festivali, düzenlenen lansmanla kamuoyuna duyuruldu.

Kayseri - Dün 11:51
Hırsızlara suçüstü

Hırsızlara suçüstü

Kayseri - Dün 11:21
Av. Emir Akpınar: 'Youtube'dan elde edilen gelirlere uygulanan mükerrer vergilendirme hukuka aykırıdır'

Av. Emir Akpınar: "Youtube'dan elde edilen gelirlere uygulanan mükerrer vergilendirme hukuka aykırıdır"

Kayseri - Dün 11:16
Sezonun uzadığı Erciyes yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırladı

Sezonun uzadığı Erciyes yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırladı

Kayseri - Dün 10:59
TOBB'un onayladığı yerli malı belgesi sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 9,9 azaldı

TOBB'un onayladığı yerli malı belgesi sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 9,9 azaldı

Kayseri - Dün 10:50
Başkan Büyükkılıç, gençlerle fidan dikti

Başkan Büyükkılıç, gençlerle fidan dikti

Kayseri - Dün 10:50
Dünya Atletizm Günü kutlandı

Dünya Atletizm Günü kutlandı

Kayseri - Dün 10:49
Kayserispor, 14 yıl sonra kupada final heyecanı yaşayacak

Kayserispor, 14 yıl sonra kupada final heyecanı yaşayacak

Kayseri - Dün 10:27
11 Mayıs 2022 Kayseri hava durumu nasıl? Meteoroloji Kayseri bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

11 Mayıs 2022 Kayseri hava durumu nasıl? Meteoroloji Kayseri bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Kayseri - Dün 06:00
2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri - Dün 01:30
Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından (Hikmet Karaman)

Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından (Hikmet Karaman)

Kayseri - Dün 01:08
Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından

Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından

Kayseri - Dün 01:04
Uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri - Dün 01:00
İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve Ankara ile Konya’dan sonra bölgenin en büyük üçüncü şehri Kayseri’dir. 17.170 kilometre kare yüzölçümüne sahiptir. Roma, Bizans, Selçuklu ve osmanlı gibi birçok medeniyetlere kucak açmıştır. Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar olmak üzere 16 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Kayseri haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Kayseri son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
title