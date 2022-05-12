Kayseri Haber, Kayseri Son Dakika Haberleri - Haberler

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Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belirlendi
Kayseri
Güneşli
|İmsak
03:44
|Öğle
12:39
|İkindi
16:30
|Akşam
19:47
|Yatsı
21:18
|Vali
|Şehmus Günaydın
|Bld. Başkanı
|Memduh Büyükkılıç - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.kayseri.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.kayseri.bel.tr/
|Bölgesi
|İç Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|16
|Yüzölçümü
|17 km2
|Rakım
|1054m
|Posta Kodu
|38000
|Alan Kodu
|352
|Plaka Kodu
|38
|Koordinatı
|38.73222, 35.48528
|Kayseri Seçim Sonuçları
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