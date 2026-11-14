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Gaziantep FK, Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı

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Gaziantep FK, Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı
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Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan Volkan Demirel ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırmasının ardından vakit kaybetmeden yeni çalıştırıcısını buldu. 

GAZİANTEP FK'DE VOLKAN DEMİREL DÖNEMİ

Kırmızı-siyahlı yönetim, teknik direktörlük görevi için son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran ve bir süredir boşta olan Volkan Demirel ile el sıkıştı. Yapılan görüşmelerin ardından taraflar 1,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Kulübün, 45 yaşındaki teknik adamı kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.

GÖREVE ZORLU SÜREÇTE BAŞLIYOR

Ligde geride kalan 11 haftada topladığı 8 puanla küme düşme hattında bulunan Gaziantep FK, milli arayı yeni teknik direktörüyle değerlendirecek. Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, milli aranın dönüşünde deplasmanda Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOsman Zyrk:

2 maç sonra yolcu

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Haber YorumlarıHakan TUTAL:

Galatasaray’lıyım ,Volkan’ı depremle sevdik biz güzel insan ve iyi bir hoca bence, çok doğru bir karar olmuş ! hayırlı olsun ,başarılı olacaktır ????

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Haber YorumlarıKoray ERDOGAN:

kaç maç sonra gider

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