CHP'li başkan vekiline 3 gündür ulaşılamıyor! AK Parti'ye geçecek iddiası

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Beyoğlu Belediyesi'nde siyasi dengeleri etkileyebilecek bir gelişme yaşandığı iddia edildi. CHP'li Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu'nun görevinden istifa ettiği öne sürülürken, kendisiyle üç gündür iletişim kurulamadığı iddiası dikkat çekti.

2025 YILINDA BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLMİŞTİ

Sefer Karaahmetoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından 22 Ağustos 2025 tarihinde belediye başkan vekili seçilmişti.

Dört tur süren seçimde Karaahmetoğlu 16 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Süleyman Baba 14 oyda kalmıştı. Böylece Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekilliği görevini CHP'li Karaahmetoğlu üstlenmişti.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Karaahmetoğlu'nun istifa ettiği yönündeki iddiaların ardından AK Parti'ye katılacağı da öne sürüldü.

Söz konusu gelişme, Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekilliğinin AK Parti'ye geçip geçmeyeceği tartışmalarını beraberinde getirdi.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA

Karaahmetoğlu'nun istifa ettiği, kendisine üç gündür ulaşılamadığı ve AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar henüz doğrulanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama bilgisi paylaşılmadı.