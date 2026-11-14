Kılıçdaroğlu'ndan eşiyle ilgili itiraf! İlk kez anlattı

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli temasları kapsamında yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yaşanan gelişmelere nasıl tepki verdiği soruldu. Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevinden ayrıldıktan sonraki planlarını ve aktif siyasete dönüş tartışmalarını değerlendirdi.

"AKTİF SİYASETE YENİDEN DÖNMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Genel başkanlık görevinden ayrılmasının ardından siyaseti takip etmeye devam ettiğini ancak aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasete ara vermek siyasetçi için maalesef mümkün değil. Yani dünyanın her tarafında siyasetçiler mutlaka siyaseti takip ederler. Ben, genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra çok sayıda makale yazdım. Makalelerin ağırlığı ahlaksızlığın kurumsallaşması. Türkiye'de ahlaksızlığın kurumsallaşması. Bunun üzerine 5 ve 6 makale yazdım. Dış politikayla ilgili yazdım. Türkiye'nin yeni dünya düzeni içinde nerede olması gerektiğini anlatan makaleler yazdım. Arkadaşlar geliyorlardı, düşüncelerimi soruyorlardı. Kendi düşüncelerimi aktarıyordum. Aktif siyasete yeniden dönmeyi hiç düşünmedim"

EŞİ EMEKLİLİK HAYATI İÇİN HAZIRLIK YAPMIŞ

Kurultayın ardından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile daha rahat bir hayat sürmeyi planladıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, eşinin bu süreçte kendisine yeni kıyafetler aldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Eşim kurultaydan hemen sonra bana gitti, yazlık takımlar aldı, spor gömlekler aldı. Nasıl olsa bundan sonra rahat bir hayat sürdüreceğiz diye. Ama olmadı. Yani bu benim elimde olan bir şey değil" ifadelerini kullandı.

KURULTAYDAKİ ŞAİBE İDDİALARINA DEĞİNDİ

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin şaibe iddialarının ardından yaptığı açıklamaları hatırlatan Kılıçdaroğlu, partinin bölünmesini veya ayrışmasını istemediğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, "Kurultay'da şaibe iddiaları gündeme geldiği zaman evimden video çektim. Dedim ki CHP kurultaylarında asla şaibe olmaz. Yargıya taşındı. Yargıya gidip ifade veren kişi ben değilim. Partinin ne bölünmesini ne ayrışmasını asla istemedim. Kayyum olarak beni atarlarsa asla bunu kabul etmeyeceğimi ifade ettim. Beni ziyarete gelen parti yöneticilerine de..." dedi.

"MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKARSA MECBUREN DÖNMEK ZORUNDAYIZ"

Kurultaya ilişkin davada olası bir mutlak butlan kararı verilmesi durumunda göreve dönmek zorunda kalacağını savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Aynı zamanda kesin hükümsüzlük, yani mutlak butlan kararı çıkarsa mecburen dönmek zorundayız. Çünkü sadece ben dönmüyorum. Ben dönüyorum, Parti Meclisi dönüyor, Yüksek Disiplin Kurulu dönüyor. Dolayısıyla herkes orada. Dolayısıyla benim orada olmamam partinin açıkta kalması gibi başka bir tabloyu gündeme getirir. Evet, gemiyi güvenli limana getirdikten sonra ben de siyaseti bırakmak istiyorum. Bırakmak değil de aktif siyasetin içinde olmak istemiyorum. Yani izlersiniz siyaseti, dünya siyasetini izlersiniz. Ama illa ben içinde olacağım diye bir beklentim, bir kural da söz konusu değil"

"EŞİM DE GELİŞMELERDEN ÜZÜLDÜ"

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrasında yaşanan gelişmelerden üzüntü duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Eşim tabii o da gelişmelerden elbette ki üzüldü. Böyle bir şeyin olmaması, böyle bir tablonun ortaya çıkması doğru bir şey değil ama oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA