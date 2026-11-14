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Antrenmanda sürpriz! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan bir icraat daha

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Antrenmanda sürpriz! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan bir icraat daha Haber Videosunu İzle
Antrenmanda sürpriz! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan bir icraat daha
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Fenerbahçe, Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi 4 günlük iznin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanda LED ekran uygulaması ilk kez kullanıldı. Bu yenilikle Belözoğlu, oyunculara anlık taktikler verebilecek.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşacak.
  • Fenerbahçe'nin Samandıra'daki antrenmanında teknik direktör Emre Belözoğlu, tesisdeki dev LED ekran üzerinden futbolcularına taktik çalışma yaptırdı.
  • Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından başlayan LED ekran uygulamasıyla oyunculara anlık taktik ve bilgi verilecek.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, 4 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanı futbol direktörü Oğuz Çetin de takip etti. Sarı-lacivertli ekibin yeni yardımcı antrenörü İspanyol Adrian Iglesias Fernandez de çalışmaya katıldı.

Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise taktik idman gerçekleştirdi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, tesisteki dev ekranda yer alan görüntüler üzerinden futbolcularına taktik çalışma yaptırdı.

LED EKRAN UYGULAMASI BAŞLADI

Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe antrenmanında LED ekran uygulaması da başladı. Genç teknik adamın, oyuncularına bu ekran üzerinden anlık taktik ve bilgi vereceği belirtildi. Emre Belözoğlu öncesinde antrenmanlarda LED ekran kullanılmıyordu.

İKİ OYUNCU ANTRENMA KATILMADI

Öte yandan sarı-lacivertlilerde tedavi süreçleri devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake'nin yanı sıra milli takımlarda bulunan isimler, antrenmanda yer almadı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhasanozpalas1970:

Öf büyük hoca ya

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