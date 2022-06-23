Nevşehir Haber, Nevşehir Son Dakika Haberleri - Haberler

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NEVŞEHİR

Nevşehir haber, Nevşehir son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Alt yapı çalışması tamamlanan caddelerde Pmt Serimi başladı

Alt yapı çalışması tamamlanan caddelerde Pmt Serimi başladı

Nevşehir - 18 Dakika Önce
TransAnatolia Rally Raid yarışları 20 Ağustos'ta Hatay'dan başlayacak

TransAnatolia Rally Raid yarışları 20 Ağustos'ta Hatay'dan başlayacak

Nevşehir - 2 Saat Önce
Son dakika haberi | Kösedağ Savaşı'nın tanığı 'zırhlar' bakıma alındı

Son dakika haberi | Kösedağ Savaşı'nın tanığı 'zırhlar' bakıma alındı

Nevşehir - 4 Saat Önce
Son dakika haberleri... Nevşehir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberleri... Nevşehir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Nevşehir - 5 Saat Önce
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Nevşehir - 7 Saat Önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 'Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 751. Yıl Dönümü' hazırlık toplantısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda "Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 751. Yıl Dönümü" hazırlık toplantısı

Nevşehir - Dün 15:00
Yerli ve yabancı seramik sanatçıları Avanos'ta buluştu

Yerli ve yabancı seramik sanatçıları Avanos'ta buluştu

Nevşehir - Dün 13:14
Ortahisar Jandarma Karakol Komutanlığı açıldı

Ortahisar Jandarma Karakol Komutanlığı açıldı

Nevşehir - Dün 13:14
Aksaraylı Fırıncı: 'Böyle Giderse Fırıncıların Yarısı Kepenk Kapatır'

Aksaraylı Fırıncı: "Böyle Giderse Fırıncıların Yarısı Kepenk Kapatır"

Nevşehir - Dün 11:35

Nevşehir

Nüfus304.962 (2020 itibarıyla)
Hava Durumu - 2525°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:19 		Öğle
12:48 		İkindi
16:43 		Akşam
20:16 		Yatsı
21:59
Valiİnci Sezer Becel
Bld. BaşkanıMehmet Savran - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.nevsehir.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.nevsehir.bel.tr/Belediye Sitesi
Bölgesiİç Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı8
Yüzölçümü5 km2
Rakım1224m
Posta Kodu50000
Alan Kodu384
Plaka Kodu50
Koordinatı38.625, 34.71222
Nevşehir Seçim Sonuçları
Nevşehir Gündemindeki Kişiler
Nevşehir Haber Dağılımı
3'üncü kattan düşen 4 yaşındaki Damla yaralandı

3'üncü kattan düşen 4 yaşındaki Damla yaralandı

Nevşehir - 21.06.2022
Camdan düşen çocuk ağır yaralandı

Camdan düşen çocuk ağır yaralandı

Nevşehir - 21.06.2022
Nevşehir'de kuvvetli yağış uyarısı

Nevşehir'de kuvvetli yağış uyarısı

Nevşehir - 21.06.2022
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Nevşehir - 21.06.2022
Makedonya ve Romanya'dan gelen ziyaretçiler Kayaşehir'de

Makedonya ve Romanya'dan gelen ziyaretçiler Kayaşehir'de

Nevşehir - 21.06.2022
Turistler, Kapadokya'nın 'renkli tepeleri'ni balondan seyrediyor

Turistler, Kapadokya'nın "renkli tepeleri"ni balondan seyrediyor

Nevşehir - 21.06.2022
Kapadokya'dan hoş koku ve sağlık yayılıyor

Kapadokya'dan hoş koku ve sağlık yayılıyor

Nevşehir - 21.06.2022
Kuşadası milli park sahilini, atlı jandarmalar koruyacak

Kuşadası milli park sahilini, atlı jandarmalar koruyacak

Nevşehir - 21.06.2022
Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Nevşehir - 21.06.2022
21 Haziran 2022 Nevşehir hava durumu nasıl? Meteoroloji Nevşehir bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

21 Haziran 2022 Nevşehir hava durumu nasıl? Meteoroloji Nevşehir bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Nevşehir - 21.06.2022
Altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan sokaklar sıcak asfalt konforu ile buluşuyor

Altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan sokaklar sıcak asfalt konforu ile buluşuyor

Nevşehir - 20.06.2022
Analig Masa Tenisi Grup Yarışmaları sona erdi

Analig Masa Tenisi Grup Yarışmaları sona erdi

Nevşehir - 20.06.2022
Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu

Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu

Nevşehir - 20.06.2022
Son dakika haberi! Şehit ailesine Babalar Günü ziyareti

Son dakika haberi! Şehit ailesine Babalar Günü ziyareti

Nevşehir - 20.06.2022
Bahçesine toplanan arılarla başladığı üretimi 30 yıldır sürdürüyor

Bahçesine toplanan arılarla başladığı üretimi 30 yıldır sürdürüyor

Nevşehir - 19.06.2022
Çocukluğunun geçtiği peribacası ekmek kapısı oldu

Çocukluğunun geçtiği peribacası ekmek kapısı oldu

Nevşehir - 19.06.2022
THY'den pilotların babalarına videolu sürpriz

THY'den pilotların babalarına videolu sürpriz

Nevşehir - 19.06.2022
'Babafest'te çocuklar ve babaları yarıştı

"Babafest"te çocuklar ve babaları yarıştı

Nevşehir - 18.06.2022
Baba ve çocuklar Babafest'te bir araya geldi

Baba ve çocuklar Babafest'te bir araya geldi

Nevşehir - 18.06.2022
Uluslararası Turizm Filmleri festivalinde ödüller sahiplerini buldu

Uluslararası Turizm Filmleri festivalinde ödüller sahiplerini buldu

Nevşehir - 18.06.2022
Nevşehir'de YKS öncesi trafikte yoğunluk yaşandı

Nevşehir'de YKS öncesi trafikte yoğunluk yaşandı

Nevşehir - 18.06.2022
İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

Nevşehir - 17.06.2022
150 bin ton limon sevkiyatı devam ediyor: Limonlar Azerbaycan, Ukrayna, Romanya ve Bosna Hersek'e gidiyor

150 bin ton limon sevkiyatı devam ediyor: Limonlar Azerbaycan, Ukrayna, Romanya ve Bosna Hersek'e gidiyor

Nevşehir - 17.06.2022
Sabahları statta buluşan kadınlar güne sporla başlıyor

Sabahları statta buluşan kadınlar güne sporla başlıyor

Nevşehir - 17.06.2022
Mustafapaşa köyü, Kapadokya'nın gözde destinasyonu olacak

Mustafapaşa köyü, Kapadokya'nın gözde destinasyonu olacak

Nevşehir - 17.06.2022
Öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Nevşehir - 17.06.2022
Kapadokya Teknopark genişliyor

Kapadokya Teknopark genişliyor

Nevşehir - 17.06.2022
Ürgüp'te çaldılar Kayseri polisine yakalandılar

Ürgüp'te çaldılar Kayseri polisine yakalandılar

Nevşehir - 16.06.2022
Nevşehir'de ekmeğe zam geldi

Nevşehir'de ekmeğe zam geldi

Nevşehir - 16.06.2022
Süne ile mücadele devam ediyor

Süne ile mücadele devam ediyor

Nevşehir - 16.06.2022
Kapadokya Teknopark genişliyor

Kapadokya Teknopark genişliyor

Nevşehir - 16.06.2022
Nevşehirli sporculardan 3 bronz madalya

Nevşehirli sporculardan 3 bronz madalya

Nevşehir - 16.06.2022
Masa Tenisi Analig yarışmaları Kırşehir'de yapılacak

Masa Tenisi Analig yarışmaları Kırşehir'de yapılacak

Nevşehir - 16.06.2022
Nevşehir'de motosiklet ile bisikletler çarpıştı: 3 yaralı

Nevşehir'de motosiklet ile bisikletler çarpıştı: 3 yaralı

Nevşehir - 15.06.2022
Nevşehir'de motosiklet bisikletlilere çarptı, 3 kişi yaralandı

Nevşehir'de motosiklet bisikletlilere çarptı, 3 kişi yaralandı

Nevşehir - 15.06.2022
Selin yaraları sarılıyor

Selin yaraları sarılıyor

Nevşehir - 15.06.2022
Alt yapı çalışması tamamlanan yollar trafiğe açılıyor

Alt yapı çalışması tamamlanan yollar trafiğe açılıyor

Nevşehir - 15.06.2022
26 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

26 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir - 15.06.2022
Emniyet Müdürlüğü uyardı; 'Eski tip yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yeniletmeyi unutmayın'

Emniyet Müdürlüğü uyardı; "Eski tip yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yeniletmeyi unutmayın"

Nevşehir - 15.06.2022
Polis; okul çevrelerinde kuş uçurtmadı

Polis; okul çevrelerinde kuş uçurtmadı

Nevşehir - 15.06.2022
Üzümler organik yetişecek

Üzümler organik yetişecek

Nevşehir - 15.06.2022
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Nevşehir - 15.06.2022
Yaşar Karaca dünya ikincisi oldu

Yaşar Karaca dünya ikincisi oldu

Nevşehir - 15.06.2022
Nevşehir'de yabancı uyruklu 26 kişi sınır dışı edilecek

Nevşehir'de yabancı uyruklu 26 kişi sınır dışı edilecek

Nevşehir - 15.06.2022
Nevşehirli öğrencilerden müzik dinletisi

Nevşehirli öğrencilerden müzik dinletisi

Nevşehir - 15.06.2022
Memur adaylarına ücretsiz kamp

Memur adaylarına ücretsiz kamp

Nevşehir - 15.06.2022
NEVÜ'de 'Mutlu Çocuk Festivali'

NEVÜ'de "Mutlu Çocuk Festivali"

Nevşehir - 15.06.2022
Kemikkıran: 'Ak sevdamızla yolumuza devam ediyoruz'

Kemikkıran: "Ak sevdamızla yolumuza devam ediyoruz"

Nevşehir - 15.06.2022
Bodrumspor Muhammed'le devam etmeyecek

Bodrumspor Muhammed'le devam etmeyecek

Nevşehir - 15.06.2022
Rize'de örnek çay bahçeleri turizme katkı sağlıyor

Rize'de örnek çay bahçeleri turizme katkı sağlıyor

Nevşehir - 15.06.2022
AFAD, yurt genelindeki sağanakla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi

AFAD, yurt genelindeki sağanakla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi

Nevşehir - 14.06.2022
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

Nevşehir - 14.06.2022
Yasaklı köpeğini polise vermemek için bıçakla ortalığı birbirine kattı... O anlar kamerada

Yasaklı köpeğini polise vermemek için bıçakla ortalığı birbirine kattı... O anlar kamerada

Nevşehir - 14.06.2022
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Nevşehir - 14.06.2022
Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir - 14.06.2022
Nevşehir'de FETÖ firarisi 1 kişi yakalandı

Nevşehir'de FETÖ firarisi 1 kişi yakalandı

Nevşehir - 14.06.2022
İş yeri faresi polisten kaçamadı

İş yeri faresi polisten kaçamadı

Nevşehir - 14.06.2022
Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

Nevşehir - 14.06.2022
Ukrayna 'tuz' istiyor

Ukrayna 'tuz' istiyor

Nevşehir - 13.06.2022
Yurdun çeşitli kesimlerinde yarın da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Yurdun çeşitli kesimlerinde yarın da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Nevşehir - 13.06.2022
Kasten adam öldürme suçundan aranan 2 şahıs yakalandı

Kasten adam öldürme suçundan aranan 2 şahıs yakalandı

Nevşehir - 13.06.2022
Nevşehir'de 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı

Nevşehir'de "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı

Nevşehir - 13.06.2022
Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir - 13.06.2022
Ev kadınları camı sanata dönüştürüyor

Ev kadınları camı sanata dönüştürüyor

Nevşehir - 13.06.2022
800 yıllık madenden, yılda 150 bin ton tuz çıkartılıyor: Tuz üretim tesisleri bombalanan Ukrayna'ya tuz ihraç edilecek

800 yıllık madenden, yılda 150 bin ton tuz çıkartılıyor: Tuz üretim tesisleri bombalanan Ukrayna'ya tuz ihraç edilecek

Nevşehir - 13.06.2022
NEVÜ'de 'çok sesli koro konseri'

NEVÜ'de 'çok sesli koro konseri'

Nevşehir - 13.06.2022
Çocuklar için el ele verdiler

Çocuklar için el ele verdiler

Nevşehir - 13.06.2022
Sağanak yağışlar birçok kentte hayatı felç etti! Ankara'da 3 kişi öldü, Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Sağanak yağışlar birçok kentte hayatı felç etti! Ankara'da 3 kişi öldü, Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Nevşehir - 13.06.2022
Sağanak yağış Türkiye'yi esir aldı! Meteoroloji'den 41 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Sağanak yağış Türkiye'yi esir aldı! Meteoroloji'den 41 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Nevşehir - 13.06.2022
Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla sona erdi

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla sona erdi

Nevşehir - 12.06.2022
Vali Becel Gomeda Vadisi'nde yürüyüş yaptı

Vali Becel Gomeda Vadisi'nde yürüyüş yaptı

Nevşehir - 12.06.2022
Gomeda Vadisi'nde 200 kınalı keklik salındı

Gomeda Vadisi'nde 200 kınalı keklik salındı

Nevşehir - 12.06.2022
Düğünden sonra kayboldu bir daha haber alınamadı, 28 yıldır babasını arıyor

Düğünden sonra kayboldu bir daha haber alınamadı, 28 yıldır babasını arıyor

Nevşehir - 12.06.2022
Beypazarı Belediyesi, Akdeniz ve Kaymaklı belediyeleri ile 'Kardeş Şehir' oldu

Beypazarı Belediyesi, Akdeniz ve Kaymaklı belediyeleri ile "Kardeş Şehir" oldu

Nevşehir - 12.06.2022
Başkan Vekili Şubaşı, Nevşehir'de düzenlenen toplantıyı değerlendirdi

Başkan Vekili Şubaşı, Nevşehir'de düzenlenen toplantıyı değerlendirdi

Nevşehir - 12.06.2022
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 12 YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 12 YEKA belirledi

Nevşehir - 12.06.2022
Otomobilin çamurluğuna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı

Otomobilin çamurluğuna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı

Nevşehir - 12.06.2022
Atatürk ve İstiklal Yolu'nda yürüyüşçüler Seydiler'e ulaştı

Atatürk ve İstiklal Yolu'nda yürüyüşçüler Seydiler'e ulaştı

Nevşehir - 11.06.2022
'Özel' öğrencilerden JAKEM'e ziyaret

"Özel" öğrencilerden JAKEM'e ziyaret

Nevşehir - 11.06.2022
Migros Kadın Akademisi,?Bölgesel Kadın Kooperatifleri ile 8'inci buluşmasını Isparta'da gerçekleştirdi

Migros Kadın Akademisi,?Bölgesel Kadın Kooperatifleri ile 8'inci buluşmasını Isparta'da gerçekleştirdi

Nevşehir - 11.06.2022
Otomobilin çamurluğuna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı

Otomobilin çamurluğuna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı

Nevşehir - 11.06.2022
10 Haziran 2022 Haberleri

10 Haziran 2022 Haberleri

Nevşehir - 11.06.2022
Nevşehir'de kodlanan robotlar, yarışmada hünerlerini sergileyecek

Nevşehir'de kodlanan robotlar, yarışmada hünerlerini sergileyecek

Nevşehir - 10.06.2022
Tarık Kesekçi adı kütüphanede yaşayacak

Tarık Kesekçi adı kütüphanede yaşayacak

Nevşehir - 10.06.2022
Nevşehir'de hareketli dakikalar... Yasaklı ırk köpeğini vermemek için polise bıçakla saldırdı

Nevşehir'de hareketli dakikalar... Yasaklı ırk köpeğini vermemek için polise bıçakla saldırdı

Nevşehir - 10.06.2022
Nevşehir'de hareketli dakikalar: Pitbull'la gezip çevredekilere hareket etti, yetmezmiş gibi bir de polise bıçakla saldırdı

Nevşehir'de hareketli dakikalar: Pitbull'la gezip çevredekilere hareket etti, yetmezmiş gibi bir de polise bıçakla saldırdı

Nevşehir - 10.06.2022
Okulun bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Okulun bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Nevşehir - 10.06.2022
Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi için ek alan belirlendi

Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi için ek alan belirlendi

Nevşehir - 10.06.2022
Motosikletin otomobile çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti

Motosikletin otomobile çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti

Nevşehir - 09.06.2022
Nevşehir'de Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022? Nevşehir Merkez ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta?

Nevşehir'de Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022? Nevşehir Merkez ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta?

Nevşehir - 29.04.2022
Nevşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Mehmet Savran Nevşehir Belediyesi hangi partiden?

Nevşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Mehmet Savran Nevşehir Belediyesi hangi partiden?

Nevşehir - 01.04.2022
Masallardan çıkmışcasına bir hali olan Nevşehir İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır. 18. yüzyılda Osmanlıcada ‘yeni şehir’ anlamına gelen ‘Nevşehir’ adını almıştır. Adı eski Kapadokya Krallığından gelen Kapadokya, Nevşehir denilince akla gelen ilk yerdir kuşkusuz. Pek çok özelliği ve değeriyle UNESCO Dünya Mirasları listesindedir. Nevşehir’in Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Merkez, Ürgüp olmak üzere 8 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Nevşehir haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Nevşehir son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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