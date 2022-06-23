Nevşehir Haber, Nevşehir Son Dakika Haberleri - Haberler

Nevşehir 304.962 (2020 itibarıyla) 304.962 25° 25° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:19 Öğle

12:48 İkindi

16:43 Akşam

20:16 Yatsı

21:59 Vali İnci Sezer Becel Bld. Başkanı Mehmet Savran - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.nevsehir.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.nevsehir.bel.tr/ Bölgesi İç Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 8 Yüzölçümü 5 km2 Rakım 1224m Posta Kodu 50000 Alan Kodu 384 Plaka Kodu 50 Koordinatı 38.625, 34.71222 Nevşehir Seçim Sonuçları

Masallardan çıkmışcasına bir hali olan Nevşehir İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır. 18. yüzyılda Osmanlıcada ‘yeni şehir’ anlamına gelen ‘Nevşehir’ adını almıştır. Adı eski Kapadokya Krallığından gelen Kapadokya, Nevşehir denilince akla gelen ilk yerdir kuşkusuz. Pek çok özelliği ve değeriyle UNESCO Dünya Mirasları listesindedir. Nevşehir’in Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Merkez, Ürgüp olmak üzere 8 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Nevşehir haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Nevşehir son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.