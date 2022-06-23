Nevşehir Haber, Nevşehir Son Dakika Haberleri - Haberler

NEVŞEHİR
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Nevşehir
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|İmsak
03:19
|Öğle
12:48
|İkindi
16:43
|Akşam
20:16
|Yatsı
21:59
|Vali
|İnci Sezer Becel
|Bld. Başkanı
|Mehmet Savran - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.nevsehir.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.nevsehir.bel.tr/
|Bölgesi
|İç Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|8
|Yüzölçümü
|5 km2
|Rakım
|1224m
|Posta Kodu
|50000
|Alan Kodu
|384
|Plaka Kodu
|50
|Koordinatı
|38.625, 34.71222
|Nevşehir Seçim Sonuçları
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