Sakarya Haber, Sakarya Son Dakika Haberleri - Haberler

Ceylan Ertem'den Şok İtiraf: Benimle Olabilmek İçin Cinsiyet Değiştirdi

Alternatif müziğin sevilen isimlerinden Ceylan Ertem, beş yıldır attığı her adımını takip eden saplantılı kadın hayranının, gittiği her şehirde, her tatilde ve her konserde takip ettiğini açıkladı. Ertem, "Benimle olabilmek için cinsiyet değiştirdi" diyerek şok etti. İşte detaylar...

Sakarya - Dün 11:21