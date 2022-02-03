Sakarya Haber, Sakarya Son Dakika Haberleri - Haberler

Sakarya 1.042.649 (2020 itibarıyla) 1.042.649 8° 8° Yağmurlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

06:33 Öğle

13:17 İkindi

15:59 Akşam

18:24 Yatsı

19:46 Vali Çetin Oktay Kaldırım Bld. Başkanı Ekrem Yüce - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.sakarya.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.sakarya.bel.tr/ Bölgesi Marmara Bölgesi İlçe Sayısı 16 Yüzölçümü 5 km2 Rakım 31m Posta Kodu 54000 Alan Kodu 264 Plaka Kodu 54 Koordinatı 40.69141, 30.26738

Sakarya Marmara Bölgesinde yer alan ve İstanbul-Ankara arası seyahat edenlerin uğrak noktası olan şehirdir. Şehir adını, etrafında kurulduğu Sakarya Nehrinden almıştır. 4.817 kilometrekare yüz ölçümüne sahiptir olan Sakarya’nın 16 tane ilçesi bulunmaktadır. Bunlar Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü, Taraklı’dır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Sakarya haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Sakarya son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.