Sakarya Haber, Sakarya Son Dakika Haberleri - Haberler

Sakarya Haberleri
Sakarya haber, Sakarya son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Sakarya'da mezarlığın demir kapısını çaldılarSAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Geyve ilçesinde 'bu kadarına da pes' dedirtecek bir olay yaşandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 2,5 yılda 2,5 milyar liralık yatırımSakarya Büyükşehir Belediyesinin, 2021 yıl sonu itibarıyla başta seracılık, tarım, altyapı, eğitim, çevre düzenleme, kentsel dönüşüm ve kültür-sanat alanlarında 2,5 milyar liralık yatırımı hayata geçirdiği bildirildi.
Ekipler durumlarından şüphelendi, ikametlerinden zula çıktıSakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince durumlarından şüphelenilen 3 şahsın ikametlerinde yapılan aramada; uyuşturucu madde, tabanca, av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL ele geçirildi.
Sakarya'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 10 tutuklamaSakarya'da polis ekiplerince ocak ayı içerisinde uyuşturucu madde ticari yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan 60 operasyonel faaliyette çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 şahıs tutuklandı.
Son dakika haberi... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındıSon dakika haber... Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Ferizli ile Söğütlü'de şoförler ve otomobilciler odalarının başkanları seçildiSakarya'nın Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde şoförler ve otomobilciler esnaf odalarının olağan genel kongreleri gerçekleştirildi.
Sevdiklerini kanserden kaybetti ömrünü bu hastalıkla mücadeleye adadıSakarya'da, babasını ve 29 yıllık hayat arkadaşını kanserden kaybeden Nihal Akar, bu hastalığa karşı mücadele etmek amacıyla kurduğu dernekte 19 yıldır kanser hastalarına umut veriyor.
Şelale ve göller kışın karlı manzaralarıyla misafirlerini ağırlıyorHer mevsim doğa tutkunu ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen Düzce'deki şelale ve göller, yağan karın ardından misafirlerine güzel manzaralar sunuyor.
Fiyat artışları (4)Türkiye'de, ocakta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 55,87 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" olarak belirlendi.
Sakarya
Yağmurlu
|İmsak
06:33
|Öğle
13:17
|İkindi
15:59
|Akşam
18:24
|Yatsı
19:46
|Vali
|Çetin Oktay Kaldırım
|Bld. Başkanı
|Ekrem Yüce - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.sakarya.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.sakarya.bel.tr/
|Bölgesi
|Marmara Bölgesi
|İlçe Sayısı
|16
|Yüzölçümü
|5 km2
|Rakım
|31m
|Posta Kodu
|54000
|Alan Kodu
|264
|Plaka Kodu
|54
|Koordinatı
|40.69141, 30.26738
Ticaret borsalarında yaklaşık 300 bin ton fındık işlem gördüTicaret borsalarında Ağustos-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 300 bin ton fındık işlem gördü.
Milli bisikletçiler, Uluslararası Dubai Turu'nda podyuma çıktıSakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün milli bisikletçileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Uluslararası Dubai Turu'nun son etabında ilk iki sırayı aldı.
Bakan Yardımcısı Muhsin Dere: "Siz Türkiye'ye düşmanlık beslemiyorsanız S-400'den neden korkuyorsunuz"Bakan Yardımcısı Muhsin Dere: "Siz Türkiye'ye düşmanlık beslemiyorsanız S-400'den neden korkuyorsunuz" "Biz komşularımız savaşsın arzu etmeyiz, savaşmasınlar inşallah" Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, mühendislik fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Son dakika gündem: Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, mühendis adaylarıyla buluştuSon dakika haberleri: Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, bugün itibarıyla sadece Milli Muharip Uçak projesine en az 5 bin iyi yetişmiş mühendise ihtiyacın bulunduğunu söyledi.
Ölüm onu kahvehanede buldu; söylediği son çayı içemediÖlüm onu kahvehanede buldu; söylediği son çayı içemedi Kafasını koyduğu yerde uyudu sandılar, acı gerçek daha sonra ortaya çıktı Sakarya'da çay söyledikten bir süre sonra kafasını masaya koyan adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bolu'da 25 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdıBolu ve Sakarya'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 45 çift, 2 Şubat 2022'de hayatlarını birleştirdi.
Sakarya Gazetesi sahibi Ünügür'den üzücü haberEskişehir'in köklü kurumlarından Sakarya Gazetesi'nin sahibi Üstün Ünügür, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere: "Sakarya savunma sanayinin önemli merkezlerinden birisi"Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere: "Sakarya savunma sanayinin önemli merkezlerinden birisi" Bir dizi programlara katılmak üzere Sakarya'ya gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, "Milli Savunma Bakanlığı faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor, dün akşam hava operasyonları vardı.
Sakarya'da ocakta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandıSakarya'da ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı.
Sakarya'da her ay 100 engelliye ücretsiz kuaförlük hizmeti verilecekSakarya'da "Engellilere Uzanan Sevgi Makası" projesiyle her ay 100 engelli, saç tıraşı ve bakımlarını ücretsiz yaptırabilecek.
Büyükşehirin pedalları Dubai'de tarih yazdıYeni kurduğu takımla bisiklette iddiasını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcuları Dubai'deki yarışlara damga vurdu.
BİK Müdürü Çorbacı'dan, Vali Kaldırım'a ziyaretBasın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.
Kar kalınlığı 2 metreyi buldu... Onlar gece gündüz çalışmaya devam ettiKar kalınlığı 2 metreyi buldu.
Kahvehane önünde babanın ölmesine oğlunun ise yaralanmasına sebep olan sanığın cezası onandıSakarya'nın Hendek ilçesinde bir kahvehanenin önünde babanın ölmesine oğlunun da yaralanmasına ilişkin açılan davada sanığa verilen müebbet ile 19 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce onandı.
Ecel kahvehanede yakaladı! Çevredekiler uyduğunu sandı ama çoktan ölmüştüSakarya'nın Pamukova ilçesinde gittiği kahvehanede söylediği çayı içemeden hayatını kaybetti. Kahvehanedekilerin uyuduğunu düşündükleri 53 yaşındaki Hüdaverdi Örkütoğlu'nun kesin ölüm sebebi otopsi neticesinde belli olacak.
Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı, ekipler seferber olduYolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı, ekipler seferber olduSakarya arası yolcu taşıyan otobüs, 3 metre yükseklikteki alt geçitte sıkıştı.
Son dakika... Büyükşehir'in kazanları Sakarya için kaynıyorEdinilen son dakika haberine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete aldığı aşevi, ilk ayda her gün 600 öğün yemeği vatandaşların adreslerine ulaştırılırken çıkarılan öğün sayısı ise her geçen gün artıyor.
Karla kaplanan "sakin şehir" Göynük havadan görüntülendiBolu'nun sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye Göynük ilçesi kar yağışının ardından beyaza büründü.
Sulak alanlar hem suyu temizliyor hem de erozyon kontrolü sağlıyorDoğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, sulak alanların tortu ve zehirli maddeleri alıkoyarak suyu temizlediğini ve erozyon kontrolü sağladığını bildirdi.
Ceylan Ertem'den Şok İtiraf: Benimle Olabilmek İçin Cinsiyet DeğiştirdiAlternatif müziğin sevilen isimlerinden Ceylan Ertem, beş yıldır attığı her adımını takip eden saplantılı kadın hayranının, gittiği her şehirde, her tatilde ve her konserde takip ettiğini açıkladı. Ertem, "Benimle olabilmek için cinsiyet değiştirdi" diyerek şok etti. İşte detaylar...
Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na 968 sporcu kayıt yaptırdıSakarya'da 4-6 Şubat'ta düzenlenecek Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası için 968 sporcu katılım başvurusu yaptı.
Burhanettin Duran kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Burhanettin Duran hayatı ve biyografisiTelevizyon programlarında yaptığı yorumlar ve yazdığı yazılarla dikkat çeken Burhanettin Duran internette araştırılmaktadır. Vatandaşlar Burhanettin Duran kimdir? Burhanettin Duran kaç yaşında ve nerelidir? Burhanettin Duran hayatı ve biyografisini araştırıyor. İşte detaylar!
6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildiİstanbul başta olmak üzere 6 ilde yapılan yasak av denetimlerinde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi.
Son dakika haberleri! Patlama davasının 7'nci duruşmasında ikinci günGelen son dakika haberine göre - Patlama davasının 7'nci duruşmasında ikinci gün Sanık ve avukatlar esasa ilişkin beyanlarını veriyor 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın yedinci duruşmasının ikinci günü başladı.
Havai fişek fabrikasındaki patlama davası 28 Şubat'a ertelendiHavai fişek fabrikasındaki patlama davası 28 Şubat'a ertelendi 2 sanığın tutukluluk hali devam ediyor Tutuklu sanık Y.C.
Sakarya'dan kısa kısaSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, firma yöneticileriyle metaverse toplantısında buluştu.
Sakarya'da 4 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıSakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekiplerince 4 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sakarya'daki Aşevi, bir ayda 600 öğün yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıSakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl kurulan Aşevi'nden ilk bir ayda her gün 600 öğün yemeğin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi.
Bulaşıcılık riski yüksek Omicron'a karşı "aşı ve tedbir" uyarısıSakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Güçlü, bulaşıcılık riski yüksek Kovid-19'un Omicron varyantına karşı aşı olunması ve tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık yargılanıyorSakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
Polatlı'nın ilk sanal fuarı POLTEK 25 Şubat'ta başlayacakAnkara'nın Polatlı Ticaret Odası (PTO) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler (İşverenler) Örgütleri Konfederasyonunca 25 Şubat-27 Mart'ta sanal fuar gerçekleştirilecek.
Sapanca Gölü'ndeki kuş popülasyonu kış ortası sayımıyla kayda alınıyorSulak alanlardaki kuş popülasyonunun belirlenmesi amacıyla Sapanca Gölü'nde kış ortası sayımı yapan ekipler, özel ekipmanlar aracılığıyla kuş türlerini ve sayılarını belirlemeye çalışıyor.
Yaralı atmaca için yolunu değiştirdiYaralı atmaca için yolunu değiştirdi Yol kenarında bulduğu yaralı atmacayı veterinere götürdü Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir vatandaş, gördüğü yaralı atmaca için yolunu değiştirerek veterinere götürdü.
Son dakika: Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşmasının 2'nci günüSon dakika haberine göre SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın karar duruşmasının 2'nci gününde; hem şikayetçi hem de sanık avukatlarının 'olası kasıt' ile ilgili beyan ve savunmaları alınıyor.
BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili AA'ya konuştuBirleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, Kovid-19 salgını döneminde büyük bir sarsıntı yaşayan turizm sektörü için bu yazın önemli olduğunu ve Türkiye'nin turizmde dünya lideri olmayı sürdüreceğini söyledi.
Havai fişek fabrika sahibi tutuklu Y.C.: "Böyle büyük bir dava 9 ayda bitirilmeye çalışılıyor"7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın yedinci duruşmasının ikinci gününde savunma yapan tutuklu fabrika sahibi Y.C., "Kardeşlerimiz öldü 7 kişi. 55 yıllık emeklerimiz gitti.
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık yargılanıyorSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
Kar kütleleri yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında tehlike oluşturuyorKar kütleleri yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında tehlike oluşturuyor Çatısındaki kar kalınlığı 1,5 metreyi aşınca küreği ile işe koyuldu Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kar yağışının ardından yüksek kesimlerdeki bazı mahallelerde bulunan evlerin çatılarındaki kar kütleleri tehlike oluşturuyor.
Kayak pistine çevirdikleri alanda doyasıya eğlendilerKayak pistine çevirdikleri alanda doyasıya eğlendiler Çocuklarıyla birlikte karın keyfini böyle çıkarttılar Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaklaşık 200 metre uzunluğundaki arazisini çocukların eğlenebilmeleri için kayak pistine çevirdi.
Bolu hangi bölgede? Bolu Karadeniz Bölgesinde mi? Bolu İç Anadolu Bölgesinde mi?Bolu hangi bölgede sorusu Bolu'nun Türkiye haritasındaki bulunduğu konum itibariyle en çok merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Bolu genellikle Batı Karadeniz ve Karadeniz iklim tiplerinin içinde yer almaktadır. Bunun yanında güneybatı bölümlerinde Marmara ve İç Anadolu iklim tipleri de görülmektedir. Peki, Bolu hangi bölgede? Bolu Karadeniz Bölgesinde mi? Bolu Marmara Bölgesinde mi? Bolu Karadeniz mi? Bolu İç Anadolu Bölgesinde mi? İşte detaylar haberimizde...
Dün geceden beri haber alınamayan okul müdürü, evinde ölü bulunduSakarya'daki Şehit İhsan Ünlütürk İlköğretim Okulu'nun Müdürü Nuri Çalıcıoğlu, dün geceden bu yana kendisinden haber alınamamasının ardından evinde ölü olarak bulundu.
Son dakika haber: Patlama davasının 7'nci duruşmasının ilk günü sona erdiEdinilen son dakika gelişmesine göre - Patlama davasının 7'nci duruşmasının ilk günü sona erdi Heyet, duruşmaya taraf avukatlarının beyanlarının alınması için bir gün ara verdi Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin dava, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaayı tekrar etmesi sonrasında müştekiler ve...
Son dakika haberleri! Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyorBir son dakika haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması yapılıyor.
Büyükşehir'in sporcusu Antep'ten başarıyla döndüSakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Mehmet Ali Sağdıç, Gaziantep'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 80 kilogramda üçüncü oldu.
İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 15-21 Ocak İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 15-21 Ocak 2022 haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?
Karasu Su Ürünleri İşleme Merkezi için fizibilite çalışmaları başladıSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Karasu Belediyesi iş birliğinde kurulması planlanan Karasu Su Ürünleri İşleme Merkezi için fizibilite çalışmaları başladı.
Öğrencileri buluşturan "Gönül Coğrafyası Kampı" başladıÖğrencilerin akademik ve entelektüel gelişimine katkıda bulunulması için Mersin'de başlatılan "Gönül Coğrafyası Kampı"na 9 ilden yerli ve yabancı 150 öğrenci katıldı.
Uçak Kıraathanesi'nin aydınlatma montajı tamamlandıSakarya Büyükşehir Belediyesince Donatım Park'a konuşlandırılan Uçak Kıraathanesi'nin çevresinde aydınlatma montajı yapıldı.
Son dakika: Türkiye'nin yaşayan hafızası Prof. Dr. Konukçu, hayatını kaybettiSon dakika gündem haberine göre Türk kültürünün önde gelen araştırmacılarından Prof. Dr. Enver Konukçu, emekli olduktan sonra hayatını sürdürdüğü Aydın'ın Efeler ilçesindeki ikametinde hayatını kaybetti.
Son dakika haberleri: Kovid-19 vaka sayısında ikinci sıraya yükselen Kocaeli'de "aşı ve tedbir" çağrısıSon dakika haber: Her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükselen Kocaeli'de, vatandaşlara aşı olmaları ve tedbirlere uymaları çağrısında bulunuldu.
Gönül Coğrafyası Kampı Mersin'de başladıGönül Coğrafyası Kampı Mersin'de başladı Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından düzenlenen 6.
Patlama davası, müştekiler ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyorSakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin görülen davada, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaayı tekrar etmesi sonrasında müştekiler ve müşteki avukatlarının beyanlarını sunmasıyla devam etti.
Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttıSağlık Bakanlığının 15-21 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, İzmir'de 729,81, Ankara'da 725,62 oldu.
HAVAİ FİŞEK FABRİKASI PATLAMASI DAVASINDA KARAR DURUŞMASI BAŞLADISAKARYA'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili açılan davanın karar duruşması, sabah saatlerinde başladı.
Son dakika haberleri: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyorEdinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması yapılıyor.
Kartepeli sporcular karate turnuvasından derece ile döndüKartepe Belediyesporlu sporcular, Sakarya'da düzenlenen Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Karate Turnuvası'ndan madalya ile döndü.
Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşmaBir son dakika haberine göre 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma Duruşmada, müşteki, sanık ve taraf avukatlarının esasa ilişkin son savunmaları yapmaları bekleniyor Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise...
TOKİ, 129 konut ve 145 iş yerini açık artırma ile satacakÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini 16-17 Şubat 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacakSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ), 22 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.
Afrin'deki 700 çocuk daha üşümeyecekSakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Filoğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Suriye'nin Afrin bölgesindeki 700 çocuğa kışlık kıyafet dağıtımı AFAD koordinesinde gerçekleştirildi.
Son dakika haber: AVM'ye silahla giren şüpheli kendisini tuvalete kilitlemişSon dakika haberi: Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir AVM önünde yaşanan ve 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavga sonrasında şüphelilerden biri korku dolu anlar yaşattı.
18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası için kampa girdi18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da düzenlenecek 18. Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası için kampa girdi.
Avcılar tarafından yaralanan doğan tedavi altına alındıAvcılar tarafından yaralanan doğan tedavi altına alındı Kanadından tüfekle vurulan doğana ekipler sahip çıktı Sakarya'nın Serdivan ilçesinde avcılar tarafından kanadından vurulmuş halde bulunan yaralı doğanın imdadına belediye ekipleri yetişti.
Alkollü eğlence mekanının güvenliği dehşet saçtı: 3 yaralıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı kapısında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Gece saatlerinde ihbar için gitmişlerdi, bakın sonrasında ne olduSakarya'nın Taraklı ilçesinde gece saatlerinde kayak yapan çocukların çok ses çıkarttığı ihbarına giden bekçiler, çocukların kayak keyfine ortak oldu.
Burası Uludağ değil, Akyazı: Etkinliği duyan oraya koştuSakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen Kızak Şenliği, Uludağ ve Kartepe Kayak Merkezlerini aratmayan görüntülere sahne oldu.
AVM'ye silahla giren şüpheli kendisini tuvalete kilitlemişSakarya'nın Serdivan ilçesinde bir AVM önünde yaşanan ve 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavga sonrasında şüphelilerden biri korku dolu anlar yaşattı.
Silahlı kavgada 2 kişi yaralandıSakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, 2 zanlı yakalandı.
Motosiklet alev alev yandıMotosiklet alev alev yandı Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeki motosiklet alev topuna döndü.
Hamsi festivalinde 7 bin 500 kişiye balık ikram edildiSakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen 3. Hamsi Festivali'nde yaklaşık 7 bin 500 kişiye balık dağıtıldı.
Akyazı'da Uludağ'ı aratmayan görüntülerAkyazı'da Uludağ'ı aratmayan görüntüler Kayak merkezlerini aratmadı, vatandaş yoğun ilgi gösterdi Karın tadını çocukların yanı sıra aileleri de doyasıya çıkarttı Akyazı Belediyesi'nin 'Kızak Etkinliği' renkli görüntülere sahne oldu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen 'Kızak Şenliği' Uludağ...
Sakarya'da şubat ayı kültür sanat etkinlikleri renkli geçecekSakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat programlarında, söyleşi ve şiir dinletilerinden konserlere, tiyatro ve sinema gösterimlerinden sergi açılışlarına birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.
Sakarya'da "Okul Öncesi, Çocukların Neşesi" etkinliği gerçekleştirildiSakarya Valiliği bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen projeler kapsamında, okul öncesi öğrencilere yönelik sahne sanatları, müzik ve görsel sanatlar etkinlikleri düzenlendi.
Sakarya'da YHT hattından demir hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandıSakarya'nın Geyve ilçesinde yüksek hızlı tren (YHT) hattından demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kanadından vurulmuş halde bulunan doğan tedaviye alındıSakarya'da kanadından vurulmuş halde bulunan yaralı doğan, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
Dron ile tespit edilen elektrik arızalarına anında müdahale ediyorlarSakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (SEDAŞ) ekipleri, kesintisiz enerji için zorlu kış şartlarında gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor.
Kar ve denizin buluşması havadan görüntülendi- Kar ve denizin buluşması havadan görüntülendi Sakarya'nın Karasu ilçesi yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünmüştü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 66 ilin gürültü haritası çıkarıldıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının katkısıyla kentlerde gürültü kirliliğinin azaltılması ve kontrolü amacıyla 66 ilin gürültü haritası, 19 ilin de gürültü eylem planı tamamlandı.
Üniversiteliler, "gönüllü kanatlar" projesiyle köyleri geziyorSakarya'da "Gönüllü Kanatlar" projesi kapsamında üniversite öğrencileri, köyleri dolaşıp yaşlıların ev ve bahçe işlerini yapıyor, cami ve okulları temizliyor, çocuklarla oyunlar oynuyor.
Sakarya emniyeti yaka kamerası desteğiyle daha güvenli hizmet verecekSakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından kentte asayiş ve huzurun sağlanması için fedakarca görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü personeline yaka kamerası desteği sağlandı.
Güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi vurduSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi tabancayla yaraladı.
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Ocak 2022Zehir tacirlerinin yasayı delme yöntemi uzmanları şaşırttıSanayide kullanılan alkol türevi bir maddenin vücuda alınması halinde kısa sürede vücut tarafından uyuşturucu etki doğuran yasaklı bir maddeye dönüştürüldüğünü fark eden tacirler, yasadaki boşluktan faydalanarak bu...
Son dakika haberleri... İhbara giden bekçiler çocukların kayak keyfine ortak olduGelen son dakika haberlerine göre İhbara giden bekçiler çocukların kayak keyfine ortak oldu Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gece saatlerinde kayak yapan çocukların çok ses çıkarttığı ihbarına giden bekçiler, çocukların kayak keyfine ortak oldu.
Düzce'de yoğun sis: Göz gözü görmüyorDüzce'de akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis sebebi ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Erzurum'da 2021'de 252 şirket kurulduTOBB 2021 yılı birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı.
Erzurum 1 yılda 303 marka çıkardıErzurum'dan Aralık ayında 24, 2021 yılı bütününde ise 303 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı.
Düzce'de yoğun sis: Göz gözü görmüyorDüzce'de yoğun sis: Göz gözü görmüyor Sis sebebi ile görüş mesafesi 10 metreye düştü Düzce'de akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis sebebi ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Sakarya'da eğlence merkezi önündeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandıSakarya'da bir eğlence merkezi girişinde çıkan kavgada üç kişi silahla yaralandı.
Alkollü eğlence mekanının güvenliği dehşet saçtı: 3 yaralıAlkollü eğlence mekanının güvenliği dehşet saçtı: 3 yaralı - Mekana girmek için zorluk çıkaran müşterileri silah ile yaraladı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı kapısında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Son dakika haber | 7 farklı yerde hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandıSon dakika haberler: 7 farklı yerde hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı Sakarya'nın Geyve ilçesinde 7 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Sakarya'da 7 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandıSakarya'nın Geyve ilçesinde 7 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kişi tutuklandı.