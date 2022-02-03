Sakarya Haber, Sakarya Son Dakika Haberleri - Haberler
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Sakarya Haberleri

Sakarya haber, Sakarya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Sakarya'da mezarlığın demir kapısını çaldılar

Sakarya'da mezarlığın demir kapısını çaldılar

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Geyve ilçesinde 'bu kadarına da pes' dedirtecek bir olay yaşandı.
Sakarya - 46 Dakika Önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 2,5 yılda 2,5 milyar liralık yatırım

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 2,5 yılda 2,5 milyar liralık yatırım

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin, 2021 yıl sonu itibarıyla başta seracılık, tarım, altyapı, eğitim, çevre düzenleme, kentsel dönüşüm ve kültür-sanat alanlarında 2,5 milyar liralık yatırımı hayata geçirdiği bildirildi.
Sakarya - 2 Saat Önce
Ekipler durumlarından şüphelendi, ikametlerinden zula çıktı

Ekipler durumlarından şüphelendi, ikametlerinden zula çıktı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince durumlarından şüphelenilen 3 şahsın ikametlerinde yapılan aramada; uyuşturucu madde, tabanca, av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL ele geçirildi.
Sakarya - 2 Saat Önce
Sakarya'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 10 tutuklama

Sakarya'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 10 tutuklama

Sakarya'da polis ekiplerince ocak ayı içerisinde uyuşturucu madde ticari yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan 60 operasyonel faaliyette çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 şahıs tutuklandı.
Sakarya - 2 Saat Önce
Son dakika haberi... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Sakarya - 2 Saat Önce
Ferizli ile Söğütlü'de şoförler ve otomobilciler odalarının başkanları seçildi

Ferizli ile Söğütlü'de şoförler ve otomobilciler odalarının başkanları seçildi

Sakarya'nın Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde şoförler ve otomobilciler esnaf odalarının olağan genel kongreleri gerçekleştirildi.
Sakarya - 3 Saat Önce
Sevdiklerini kanserden kaybetti ömrünü bu hastalıkla mücadeleye adadı

Sevdiklerini kanserden kaybetti ömrünü bu hastalıkla mücadeleye adadı

Sakarya'da, babasını ve 29 yıllık hayat arkadaşını kanserden kaybeden Nihal Akar, bu hastalığa karşı mücadele etmek amacıyla kurduğu dernekte 19 yıldır kanser hastalarına umut veriyor.
Sakarya - 3 Saat Önce
Şelale ve göller kışın karlı manzaralarıyla misafirlerini ağırlıyor

Şelale ve göller kışın karlı manzaralarıyla misafirlerini ağırlıyor

Her mevsim doğa tutkunu ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen Düzce'deki şelale ve göller, yağan karın ardından misafirlerine güzel manzaralar sunuyor.
Sakarya - 3 Saat Önce
Fiyat artışları (4)

Fiyat artışları (4)

Türkiye'de, ocakta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 55,87 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" olarak belirlendi.
Sakarya - 3 Saat Önce

Sakarya

Nüfus1.042.649 (2020 itibarıyla)
Hava Durumu - 8

Yağmurlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
06:33 		Öğle
13:17 		İkindi
15:59 		Akşam
18:24 		Yatsı
19:46
ValiÇetin Oktay Kaldırım
Bld. BaşkanıEkrem Yüce - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.sakarya.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.sakarya.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiMarmara Bölgesi
İlçe Sayısı16
Yüzölçümü5 km2
Rakım31m
Posta Kodu54000
Alan Kodu264
Plaka Kodu54
Koordinatı40.69141, 30.26738
Sakarya Gündemindeki Kişiler
Sakarya Haber Dağılımı
Ticaret borsalarında yaklaşık 300 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında yaklaşık 300 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 300 bin ton fındık işlem gördü.
Sakarya - 3 Saat Önce
Milli bisikletçiler, Uluslararası Dubai Turu'nda podyuma çıktı

Milli bisikletçiler, Uluslararası Dubai Turu'nda podyuma çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün milli bisikletçileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Uluslararası Dubai Turu'nun son etabında ilk iki sırayı aldı.
Sakarya - Dün 21:31
Bakan Yardımcısı Muhsin Dere: 'Siz Türkiye'ye düşmanlık beslemiyorsanız S-400'den neden korkuyorsunuz'

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere: "Siz Türkiye'ye düşmanlık beslemiyorsanız S-400'den neden korkuyorsunuz"

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere: "Siz Türkiye'ye düşmanlık beslemiyorsanız S-400'den neden korkuyorsunuz" "Biz komşularımız savaşsın arzu etmeyiz, savaşmasınlar inşallah" Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, mühendislik fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Sakarya - Dün 20:26
Son dakika gündem: Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, mühendis adaylarıyla buluştu

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, mühendis adaylarıyla buluştu

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, bugün itibarıyla sadece Milli Muharip Uçak projesine en az 5 bin iyi yetişmiş mühendise ihtiyacın bulunduğunu söyledi.
Sakarya - Dün 20:09
Ölüm onu kahvehanede buldu; söylediği son çayı içemedi

Ölüm onu kahvehanede buldu; söylediği son çayı içemedi

Ölüm onu kahvehanede buldu; söylediği son çayı içemedi Kafasını koyduğu yerde uyudu sandılar, acı gerçek daha sonra ortaya çıktı Sakarya'da çay söyledikten bir süre sonra kafasını masaya koyan adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sakarya - Dün 19:55

Şelale ve göller kışın karlı manzaralarıyla misafirlerini ağırlıyor
Bolu'da 25 çift '02.02.2022'de nikah kıydırdı

Bolu'da 25 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdı

Bolu ve Sakarya'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 45 çift, 2 Şubat 2022'de hayatlarını birleştirdi.
Sakarya - Dün 17:41
Sakarya Gazetesi sahibi Ünügür'den üzücü haber

Sakarya Gazetesi sahibi Ünügür'den üzücü haber

Eskişehir'in köklü kurumlarından Sakarya Gazetesi'nin sahibi Üstün Ünügür, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya - Dün 17:13
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere: 'Sakarya savunma sanayinin önemli merkezlerinden birisi'

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere: "Sakarya savunma sanayinin önemli merkezlerinden birisi"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere: "Sakarya savunma sanayinin önemli merkezlerinden birisi" Bir dizi programlara katılmak üzere Sakarya'ya gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, "Milli Savunma Bakanlığı faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor, dün akşam hava operasyonları vardı.
Sakarya - Dün 16:45
Sakarya'da ocakta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da ocakta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı.
Sakarya - Dün 16:19
Sakarya'da her ay 100 engelliye ücretsiz kuaförlük hizmeti verilecek

Sakarya'da her ay 100 engelliye ücretsiz kuaförlük hizmeti verilecek

Sakarya'da "Engellilere Uzanan Sevgi Makası" projesiyle her ay 100 engelli, saç tıraşı ve bakımlarını ücretsiz yaptırabilecek.
Sakarya - Dün 14:29
Büyükşehirin pedalları Dubai'de tarih yazdı

Büyükşehirin pedalları Dubai'de tarih yazdı

Yeni kurduğu takımla bisiklette iddiasını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcuları Dubai'deki yarışlara damga vurdu.
Sakarya - Dün 14:05
BİK Müdürü Çorbacı'dan, Vali Kaldırım'a ziyaret

BİK Müdürü Çorbacı'dan, Vali Kaldırım'a ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.
Sakarya - Dün 14:05
Kar kalınlığı 2 metreyi buldu... Onlar gece gündüz çalışmaya devam etti

Kar kalınlığı 2 metreyi buldu... Onlar gece gündüz çalışmaya devam etti

Kar kalınlığı 2 metreyi buldu.
Sakarya - Dün 13:05
Kahvehane önünde babanın ölmesine oğlunun ise yaralanmasına sebep olan sanığın cezası onandı

Kahvehane önünde babanın ölmesine oğlunun ise yaralanmasına sebep olan sanığın cezası onandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kahvehanenin önünde babanın ölmesine oğlunun da yaralanmasına ilişkin açılan davada sanığa verilen müebbet ile 19 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce onandı.
Sakarya - Dün 13:02
Ecel kahvehanede yakaladı! Çevredekiler uyduğunu sandı ama çoktan ölmüştü

Ecel kahvehanede yakaladı! Çevredekiler uyduğunu sandı ama çoktan ölmüştü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gittiği kahvehanede söylediği çayı içemeden hayatını kaybetti. Kahvehanedekilerin uyuduğunu düşündükleri 53 yaşındaki Hüdaverdi Örkütoğlu'nun kesin ölüm sebebi otopsi neticesinde belli olacak.
Sakarya - Dün 13:02
Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı, ekipler seferber oldu

Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı, ekipler seferber oldu

Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı, ekipler seferber olduSakarya arası yolcu taşıyan otobüs, 3 metre yükseklikteki alt geçitte sıkıştı.
Sakarya - Dün 12:50
Son dakika... Büyükşehir'in kazanları Sakarya için kaynıyor

Son dakika... Büyükşehir'in kazanları Sakarya için kaynıyor

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete aldığı aşevi, ilk ayda her gün 600 öğün yemeği vatandaşların adreslerine ulaştırılırken çıkarılan öğün sayısı ise her geçen gün artıyor.
Sakarya - Dün 12:30
Karla kaplanan 'sakin şehir' Göynük havadan görüntülendi

Karla kaplanan "sakin şehir" Göynük havadan görüntülendi

Bolu'nun sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye Göynük ilçesi kar yağışının ardından beyaza büründü.
Sakarya - Dün 11:52
Sulak alanlar hem suyu temizliyor hem de erozyon kontrolü sağlıyor

Sulak alanlar hem suyu temizliyor hem de erozyon kontrolü sağlıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, sulak alanların tortu ve zehirli maddeleri alıkoyarak suyu temizlediğini ve erozyon kontrolü sağladığını bildirdi.
Sakarya - Dün 11:26
Ceylan Ertem'den Şok İtiraf: Benimle Olabilmek İçin Cinsiyet Değiştirdi

Ceylan Ertem'den Şok İtiraf: Benimle Olabilmek İçin Cinsiyet Değiştirdi

Alternatif müziğin sevilen isimlerinden Ceylan Ertem, beş yıldır attığı her adımını takip eden saplantılı kadın hayranının, gittiği her şehirde, her tatilde ve her konserde takip ettiğini açıkladı. Ertem, "Benimle olabilmek için cinsiyet değiştirdi" diyerek şok etti. İşte detaylar...
Sakarya - Dün 11:21
Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na 968 sporcu kayıt yaptırdı

Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na 968 sporcu kayıt yaptırdı

Sakarya'da 4-6 Şubat'ta düzenlenecek Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası için 968 sporcu katılım başvurusu yaptı.
Sakarya - Dün 10:24
Burhanettin Duran kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Burhanettin Duran hayatı ve biyografisi

Burhanettin Duran kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Burhanettin Duran hayatı ve biyografisi

Televizyon programlarında yaptığı yorumlar ve yazdığı yazılarla dikkat çeken Burhanettin Duran internette araştırılmaktadır. Vatandaşlar Burhanettin Duran kimdir? Burhanettin Duran kaç yaşında ve nerelidir? Burhanettin Duran hayatı ve biyografisini araştırıyor. İşte detaylar!
Sakarya - 01.02.2022
6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi

6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi

İstanbul başta olmak üzere 6 ilde yapılan yasak av denetimlerinde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi.
Sakarya - 01.02.2022
Son dakika haberleri! Patlama davasının 7'nci duruşmasında ikinci gün

Son dakika haberleri! Patlama davasının 7'nci duruşmasında ikinci gün

Gelen son dakika haberine göre - Patlama davasının 7'nci duruşmasında ikinci gün Sanık ve avukatlar esasa ilişkin beyanlarını veriyor 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın yedinci duruşmasının ikinci günü başladı.
Sakarya - 01.02.2022
Havai fişek fabrikasındaki patlama davası 28 Şubat'a ertelendi

Havai fişek fabrikasındaki patlama davası 28 Şubat'a ertelendi

Havai fişek fabrikasındaki patlama davası 28 Şubat'a ertelendi 2 sanığın tutukluluk hali devam ediyor Tutuklu sanık Y.C.
Sakarya - 01.02.2022
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, firma yöneticileriyle metaverse toplantısında buluştu.
Sakarya - 01.02.2022
Sakarya'da 4 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya'da 4 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekiplerince 4 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sakarya - 01.02.2022
Sakarya'daki Aşevi, bir ayda 600 öğün yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Sakarya'daki Aşevi, bir ayda 600 öğün yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl kurulan Aşevi'nden ilk bir ayda her gün 600 öğün yemeğin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi.
Sakarya - 01.02.2022
Bulaşıcılık riski yüksek Omicron'a karşı 'aşı ve tedbir' uyarısı

Bulaşıcılık riski yüksek Omicron'a karşı "aşı ve tedbir" uyarısı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Güçlü, bulaşıcılık riski yüksek Kovid-19'un Omicron varyantına karşı aşı olunması ve tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.
Sakarya - 01.02.2022
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık yargılanıyor

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık yargılanıyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
Sakarya - 01.02.2022
Polatlı'nın ilk sanal fuarı POLTEK 25 Şubat'ta başlayacak

Polatlı'nın ilk sanal fuarı POLTEK 25 Şubat'ta başlayacak

Ankara'nın Polatlı Ticaret Odası (PTO) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler (İşverenler) Örgütleri Konfederasyonunca 25 Şubat-27 Mart'ta sanal fuar gerçekleştirilecek.
Sakarya - 01.02.2022
Sapanca Gölü'ndeki kuş popülasyonu kış ortası sayımıyla kayda alınıyor

Sapanca Gölü'ndeki kuş popülasyonu kış ortası sayımıyla kayda alınıyor

Sulak alanlardaki kuş popülasyonunun belirlenmesi amacıyla Sapanca Gölü'nde kış ortası sayımı yapan ekipler, özel ekipmanlar aracılığıyla kuş türlerini ve sayılarını belirlemeye çalışıyor.
Sakarya - 01.02.2022
Yaralı atmaca için yolunu değiştirdi

Yaralı atmaca için yolunu değiştirdi

Yaralı atmaca için yolunu değiştirdi Yol kenarında bulduğu yaralı atmacayı veterinere götürdü Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir vatandaş, gördüğü yaralı atmaca için yolunu değiştirerek veterinere götürdü.
Sakarya - 01.02.2022
Son dakika: Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşmasının 2'nci günü

Son dakika: Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşmasının 2'nci günü

Son dakika haberine göre SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın karar duruşmasının 2'nci gününde; hem şikayetçi hem de sanık avukatlarının 'olası kasıt' ile ilgili beyan ve savunmaları alınıyor.
Sakarya - 01.02.2022
BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili AA'ya konuştu

BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili AA'ya konuştu

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, Kovid-19 salgını döneminde büyük bir sarsıntı yaşayan turizm sektörü için bu yazın önemli olduğunu ve Türkiye'nin turizmde dünya lideri olmayı sürdüreceğini söyledi.
Sakarya - 01.02.2022
Havai fişek fabrika sahibi tutuklu Y.C.: 'Böyle büyük bir dava 9 ayda bitirilmeye çalışılıyor'

Havai fişek fabrika sahibi tutuklu Y.C.: "Böyle büyük bir dava 9 ayda bitirilmeye çalışılıyor"

7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın yedinci duruşmasının ikinci gününde savunma yapan tutuklu fabrika sahibi Y.C., "Kardeşlerimiz öldü 7 kişi. 55 yıllık emeklerimiz gitti.
Sakarya - 01.02.2022
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık yargılanıyor

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık yargılanıyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
Sakarya - 01.02.2022
Kar kütleleri yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında tehlike oluşturuyor

Kar kütleleri yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında tehlike oluşturuyor

Kar kütleleri yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında tehlike oluşturuyor Çatısındaki kar kalınlığı 1,5 metreyi aşınca küreği ile işe koyuldu Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kar yağışının ardından yüksek kesimlerdeki bazı mahallelerde bulunan evlerin çatılarındaki kar kütleleri tehlike oluşturuyor.
Sakarya - 01.02.2022
Kayak pistine çevirdikleri alanda doyasıya eğlendiler

Kayak pistine çevirdikleri alanda doyasıya eğlendiler

Kayak pistine çevirdikleri alanda doyasıya eğlendiler Çocuklarıyla birlikte karın keyfini böyle çıkarttılar Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaklaşık 200 metre uzunluğundaki arazisini çocukların eğlenebilmeleri için kayak pistine çevirdi.
Sakarya - 01.02.2022
Bolu hangi bölgede? Bolu Karadeniz Bölgesinde mi? Bolu İç Anadolu Bölgesinde mi?

Bolu hangi bölgede? Bolu Karadeniz Bölgesinde mi? Bolu İç Anadolu Bölgesinde mi?

Bolu hangi bölgede sorusu Bolu'nun Türkiye haritasındaki bulunduğu konum itibariyle en çok merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Bolu genellikle Batı Karadeniz ve Karadeniz iklim tiplerinin içinde yer almaktadır. Bunun yanında güneybatı bölümlerinde Marmara ve İç Anadolu iklim tipleri de görülmektedir. Peki, Bolu hangi bölgede? Bolu Karadeniz Bölgesinde mi? Bolu Marmara Bölgesinde mi? Bolu Karadeniz mi? Bolu İç Anadolu Bölgesinde mi? İşte detaylar haberimizde...
Sakarya - 01.02.2022
Dün geceden beri haber alınamayan okul müdürü, evinde ölü bulundu

Dün geceden beri haber alınamayan okul müdürü, evinde ölü bulundu

Sakarya'daki Şehit İhsan Ünlütürk İlköğretim Okulu'nun Müdürü Nuri Çalıcıoğlu, dün geceden bu yana kendisinden haber alınamamasının ardından evinde ölü olarak bulundu.
Sakarya - 31.01.2022
Son dakika haber: Patlama davasının 7'nci duruşmasının ilk günü sona erdi

Son dakika haber: Patlama davasının 7'nci duruşmasının ilk günü sona erdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Patlama davasının 7'nci duruşmasının ilk günü sona erdi Heyet, duruşmaya taraf avukatlarının beyanlarının alınması için bir gün ara verdi Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin dava, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaayı tekrar etmesi sonrasında müştekiler ve...
Sakarya - 31.01.2022
Son dakika haberleri! Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor

Son dakika haberleri! Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor

Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması yapılıyor.
Sakarya - 31.01.2022
Büyükşehir'in sporcusu Antep'ten başarıyla döndü

Büyükşehir'in sporcusu Antep'ten başarıyla döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Mehmet Ali Sağdıç, Gaziantep'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 80 kilogramda üçüncü oldu.
Sakarya - 31.01.2022
İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 15-21 Ocak İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 15-21 Ocak İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 15-21 Ocak 2022 haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?
Sakarya - 31.01.2022
Karasu Su Ürünleri İşleme Merkezi için fizibilite çalışmaları başladı

Karasu Su Ürünleri İşleme Merkezi için fizibilite çalışmaları başladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Karasu Belediyesi iş birliğinde kurulması planlanan Karasu Su Ürünleri İşleme Merkezi için fizibilite çalışmaları başladı.
Sakarya - 31.01.2022
Öğrencileri buluşturan 'Gönül Coğrafyası Kampı' başladı

Öğrencileri buluşturan "Gönül Coğrafyası Kampı" başladı

Öğrencilerin akademik ve entelektüel gelişimine katkıda bulunulması için Mersin'de başlatılan "Gönül Coğrafyası Kampı"na 9 ilden yerli ve yabancı 150 öğrenci katıldı.
Sakarya - 31.01.2022
Uçak Kıraathanesi'nin aydınlatma montajı tamamlandı

Uçak Kıraathanesi'nin aydınlatma montajı tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Donatım Park'a konuşlandırılan Uçak Kıraathanesi'nin çevresinde aydınlatma montajı yapıldı.
Sakarya - 31.01.2022
Son dakika: Türkiye'nin yaşayan hafızası Prof. Dr. Konukçu, hayatını kaybetti

Son dakika: Türkiye'nin yaşayan hafızası Prof. Dr. Konukçu, hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Türk kültürünün önde gelen araştırmacılarından Prof. Dr. Enver Konukçu, emekli olduktan sonra hayatını sürdürdüğü Aydın'ın Efeler ilçesindeki ikametinde hayatını kaybetti.
Sakarya - 31.01.2022
Son dakika haberleri: Kovid-19 vaka sayısında ikinci sıraya yükselen Kocaeli'de 'aşı ve tedbir' çağrısı

Son dakika haberleri: Kovid-19 vaka sayısında ikinci sıraya yükselen Kocaeli'de "aşı ve tedbir" çağrısı

Son dakika haber: Her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükselen Kocaeli'de, vatandaşlara aşı olmaları ve tedbirlere uymaları çağrısında bulunuldu.
Sakarya - 31.01.2022
Gönül Coğrafyası Kampı Mersin'de başladı

Gönül Coğrafyası Kampı Mersin'de başladı

Gönül Coğrafyası Kampı Mersin'de başladı Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından düzenlenen 6.
Sakarya - 31.01.2022
Patlama davası, müştekiler ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor

Patlama davası, müştekiler ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin görülen davada, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaayı tekrar etmesi sonrasında müştekiler ve müşteki avukatlarının beyanlarını sunmasıyla devam etti.
Sakarya - 31.01.2022
Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı

Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı

Sağlık Bakanlığının 15-21 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, İzmir'de 729,81, Ankara'da 725,62 oldu.
Sakarya - 31.01.2022
HAVAİ FİŞEK FABRİKASI PATLAMASI DAVASINDA KARAR DURUŞMASI BAŞLADI

HAVAİ FİŞEK FABRİKASI PATLAMASI DAVASINDA KARAR DURUŞMASI BAŞLADI

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili açılan davanın karar duruşması, sabah saatlerinde başladı.
Sakarya - 31.01.2022
Son dakika haberleri: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor

Son dakika haberleri: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması yapılıyor.
Sakarya - 31.01.2022
Kartepeli sporcular karate turnuvasından derece ile döndü

Kartepeli sporcular karate turnuvasından derece ile döndü

Kartepe Belediyesporlu sporcular, Sakarya'da düzenlenen Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Karate Turnuvası'ndan madalya ile döndü.
Sakarya - 31.01.2022
Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma

Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma

Bir son dakika haberine göre 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma Duruşmada, müşteki, sanık ve taraf avukatlarının esasa ilişkin son savunmaları yapmaları bekleniyor Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise...
Sakarya - 31.01.2022
TOKİ, 129 konut ve 145 iş yerini açık artırma ile satacak

TOKİ, 129 konut ve 145 iş yerini açık artırma ile satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini 16-17 Şubat 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.
Sakarya - 31.01.2022
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ), 22 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.
Sakarya - 31.01.2022
Afrin'deki 700 çocuk daha üşümeyecek

Afrin'deki 700 çocuk daha üşümeyecek

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Filoğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Suriye'nin Afrin bölgesindeki 700 çocuğa kışlık kıyafet dağıtımı AFAD koordinesinde gerçekleştirildi.
Sakarya - 31.01.2022
Son dakika haber: AVM'ye silahla giren şüpheli kendisini tuvalete kilitlemiş

Son dakika haber: AVM'ye silahla giren şüpheli kendisini tuvalete kilitlemiş

Son dakika haberi: Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir AVM önünde yaşanan ve 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavga sonrasında şüphelilerden biri korku dolu anlar yaşattı.
Sakarya - 31.01.2022
18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası için kampa girdi

18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası için kampa girdi

18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da düzenlenecek 18. Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası için kampa girdi.
Sakarya - 31.01.2022
Avcılar tarafından yaralanan doğan tedavi altına alındı

Avcılar tarafından yaralanan doğan tedavi altına alındı

Avcılar tarafından yaralanan doğan tedavi altına alındı Kanadından tüfekle vurulan doğana ekipler sahip çıktı Sakarya'nın Serdivan ilçesinde avcılar tarafından kanadından vurulmuş halde bulunan yaralı doğanın imdadına belediye ekipleri yetişti.
Sakarya - 31.01.2022
Alkollü eğlence mekanının güvenliği dehşet saçtı: 3 yaralı

Alkollü eğlence mekanının güvenliği dehşet saçtı: 3 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı kapısında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Sakarya - 31.01.2022
Gece saatlerinde ihbar için gitmişlerdi, bakın sonrasında ne oldu

Gece saatlerinde ihbar için gitmişlerdi, bakın sonrasında ne oldu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gece saatlerinde kayak yapan çocukların çok ses çıkarttığı ihbarına giden bekçiler, çocukların kayak keyfine ortak oldu.
Sakarya - 31.01.2022
Burası Uludağ değil, Akyazı: Etkinliği duyan oraya koştu

Burası Uludağ değil, Akyazı: Etkinliği duyan oraya koştu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen Kızak Şenliği, Uludağ ve Kartepe Kayak Merkezlerini aratmayan görüntülere sahne oldu.
Sakarya - 31.01.2022
AVM'ye silahla giren şüpheli kendisini tuvalete kilitlemiş

AVM'ye silahla giren şüpheli kendisini tuvalete kilitlemiş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir AVM önünde yaşanan ve 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavga sonrasında şüphelilerden biri korku dolu anlar yaşattı.
Sakarya - 30.01.2022
Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, 2 zanlı yakalandı.
Sakarya - 30.01.2022
Motosiklet alev alev yandı

Motosiklet alev alev yandı

Motosiklet alev alev yandı Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeki motosiklet alev topuna döndü.
Sakarya - 30.01.2022
Hamsi festivalinde 7 bin 500 kişiye balık ikram edildi

Hamsi festivalinde 7 bin 500 kişiye balık ikram edildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen 3. Hamsi Festivali'nde yaklaşık 7 bin 500 kişiye balık dağıtıldı.
Sakarya - 30.01.2022
Akyazı'da Uludağ'ı aratmayan görüntüler

Akyazı'da Uludağ'ı aratmayan görüntüler

Akyazı'da Uludağ'ı aratmayan görüntüler Kayak merkezlerini aratmadı, vatandaş yoğun ilgi gösterdi Karın tadını çocukların yanı sıra aileleri de doyasıya çıkarttı Akyazı Belediyesi'nin 'Kızak Etkinliği' renkli görüntülere sahne oldu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen 'Kızak Şenliği' Uludağ...
Sakarya - 30.01.2022
Sakarya'da şubat ayı kültür sanat etkinlikleri renkli geçecek

Sakarya'da şubat ayı kültür sanat etkinlikleri renkli geçecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat programlarında, söyleşi ve şiir dinletilerinden konserlere, tiyatro ve sinema gösterimlerinden sergi açılışlarına birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.
Sakarya - 30.01.2022
Sakarya'da 'Okul Öncesi, Çocukların Neşesi' etkinliği gerçekleştirildi

Sakarya'da "Okul Öncesi, Çocukların Neşesi" etkinliği gerçekleştirildi

Sakarya Valiliği bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen projeler kapsamında, okul öncesi öğrencilere yönelik sahne sanatları, müzik ve görsel sanatlar etkinlikleri düzenlendi.
Sakarya - 30.01.2022
Sakarya'da YHT hattından demir hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da YHT hattından demir hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yüksek hızlı tren (YHT) hattından demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Sakarya - 30.01.2022
Kanadından vurulmuş halde bulunan doğan tedaviye alındı

Kanadından vurulmuş halde bulunan doğan tedaviye alındı

Sakarya'da kanadından vurulmuş halde bulunan yaralı doğan, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
Sakarya - 30.01.2022
Dron ile tespit edilen elektrik arızalarına anında müdahale ediyorlar

Dron ile tespit edilen elektrik arızalarına anında müdahale ediyorlar

Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (SEDAŞ) ekipleri, kesintisiz enerji için zorlu kış şartlarında gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor.
Sakarya - 30.01.2022
Kar ve denizin buluşması havadan görüntülendi

Kar ve denizin buluşması havadan görüntülendi

- Kar ve denizin buluşması havadan görüntülendi Sakarya'nın Karasu ilçesi yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünmüştü.
Sakarya - 30.01.2022
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 66 ilin gürültü haritası çıkarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 66 ilin gürültü haritası çıkarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının katkısıyla kentlerde gürültü kirliliğinin azaltılması ve kontrolü amacıyla 66 ilin gürültü haritası, 19 ilin de gürültü eylem planı tamamlandı.
Sakarya - 30.01.2022
Üniversiteliler, 'gönüllü kanatlar' projesiyle köyleri geziyor

Üniversiteliler, "gönüllü kanatlar" projesiyle köyleri geziyor

Sakarya'da "Gönüllü Kanatlar" projesi kapsamında üniversite öğrencileri, köyleri dolaşıp yaşlıların ev ve bahçe işlerini yapıyor, cami ve okulları temizliyor, çocuklarla oyunlar oynuyor.
Sakarya - 30.01.2022
Sakarya emniyeti yaka kamerası desteğiyle daha güvenli hizmet verecek

Sakarya emniyeti yaka kamerası desteğiyle daha güvenli hizmet verecek

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından kentte asayiş ve huzurun sağlanması için fedakarca görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü personeline yaka kamerası desteği sağlandı.
Sakarya - 30.01.2022
Güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi vurdu

Güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi vurdu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi tabancayla yaraladı.
Sakarya - 30.01.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Ocak 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Ocak 2022

Zehir tacirlerinin yasayı delme yöntemi uzmanları şaşırttıSanayide kullanılan alkol türevi bir maddenin vücuda alınması halinde kısa sürede vücut tarafından uyuşturucu etki doğuran yasaklı bir maddeye dönüştürüldüğünü fark eden tacirler, yasadaki boşluktan faydalanarak bu...
Sakarya - 30.01.2022
Son dakika haberleri... İhbara giden bekçiler çocukların kayak keyfine ortak oldu

Son dakika haberleri... İhbara giden bekçiler çocukların kayak keyfine ortak oldu

Gelen son dakika haberlerine göre İhbara giden bekçiler çocukların kayak keyfine ortak oldu Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gece saatlerinde kayak yapan çocukların çok ses çıkarttığı ihbarına giden bekçiler, çocukların kayak keyfine ortak oldu.
Sakarya - 30.01.2022
Düzce'de yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Düzce'de yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Düzce'de akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis sebebi ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Sakarya - 30.01.2022
Erzurum'da 2021'de 252 şirket kuruldu

Erzurum'da 2021'de 252 şirket kuruldu

TOBB 2021 yılı birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı.
Sakarya - 30.01.2022
Erzurum 1 yılda 303 marka çıkardı

Erzurum 1 yılda 303 marka çıkardı

Erzurum'dan Aralık ayında 24, 2021 yılı bütününde ise 303 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı.
Sakarya - 30.01.2022
Düzce'de yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Düzce'de yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Düzce'de yoğun sis: Göz gözü görmüyor Sis sebebi ile görüş mesafesi 10 metreye düştü Düzce'de akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis sebebi ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Sakarya - 30.01.2022
Sakarya'da eğlence merkezi önündeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'da eğlence merkezi önündeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'da bir eğlence merkezi girişinde çıkan kavgada üç kişi silahla yaralandı.
Sakarya - 30.01.2022
Alkollü eğlence mekanının güvenliği dehşet saçtı: 3 yaralı

Alkollü eğlence mekanının güvenliği dehşet saçtı: 3 yaralı

Alkollü eğlence mekanının güvenliği dehşet saçtı: 3 yaralı - Mekana girmek için zorluk çıkaran müşterileri silah ile yaraladı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı kapısında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Sakarya - 30.01.2022
Son dakika haber | 7 farklı yerde hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı

Son dakika haber | 7 farklı yerde hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı

Son dakika haberler: 7 farklı yerde hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı Sakarya'nın Geyve ilçesinde 7 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Sakarya - 29.01.2022
Sakarya'da 7 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Sakarya'da 7 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 7 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Sakarya - 29.01.2022
Sakarya Marmara Bölgesinde yer alan ve İstanbul-Ankara arası seyahat edenlerin uğrak noktası olan şehirdir. Şehir adını, etrafında kurulduğu Sakarya Nehrinden almıştır. 4.817 kilometrekare yüz ölçümüne sahiptir olan Sakarya’nın 16 tane ilçesi bulunmaktadır. Bunlar Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü, Taraklı’dır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Sakarya haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Sakarya son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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