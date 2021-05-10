Giresun Haberleri
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Giresun Haberleri

Giresun haber, Giresun son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Mayısta kar sürprizi! Karadeniz yaylaları beyaza büründüGiresun - Dün

Mayısta kar sürprizi! Karadeniz yaylaları beyaza büründü

Giresun - Bugün
Giresun Valisi Enver Ünlü, Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'u kutladı
Giresun Valisi Enver Ünlü, GZT Giresunspor'un Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Giresun - Bugün
Hakan Keleş: Şampiyonluk tarif edilemez bir duygu
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 44 yıl sonra gelen şampiyonluğun tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade etti.
Giresun: Giresunsporlu futbolcu Eren Tozlu, şampiyonluğu taraftarlarla kutlamak istiyorGiresun - Bugün

Giresunsporlu futbolcu Eren Tozlu, şampiyonluğu taraftarlarla kutlamak istiyor

Giresun: Hakan Keleş: 'Tarif edilmez bir duygu'Giresun - Bugün

Hakan Keleş: "Tarif edilmez bir duygu"

Giresun: Giresunspor'da ilk hedef Süper Lig'de kalıcı olmak - Hakan KaraahmetGiresun - Dün

Giresunspor'da ilk hedef Süper Lig'de kalıcı olmak - Hakan Karaahmet

Giresun: SPOR Giresun'da tedbirli Süper Lig sevinci - 2Giresun - Dün

SPOR Giresun'da tedbirli Süper Lig sevinci - 2

Giresun: Süper Lig coşkusu sürüyorGiresun - Dün

Süper Lig coşkusu sürüyor

Giresun - Dün
GZT Giresunspor maçının ardından
GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuzMustafa AKIN - - TFF 1'inci Lig'in 34'üncü ve son haftasında Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'da teknik sorumlu Ümit Şengül, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.
Giresun: Metin Koç: '44 yıllık özlemi hasret bugün son bulacak inşallah'Giresun - Dün

Metin Koç: "44 yıllık özlemi hasret bugün son bulacak inşallah"

Giresun: BAYBURT'TA DA KAR ETKİSİGiresun - Dün

BAYBURT'TA DA KAR ETKİSİ

Giresunsporlu futbolcu Eren Tozlu, şampiyonluğu taraftarlarla kutlamak istiyor
Giresun: Mayıs'ta yağan kara Rizeli vatandaştan ilginç tepki: '10 gündür yanıyorduk, şimdi donuyoruz'Giresun - Dün

Mayıs'ta yağan kara Rizeli vatandaştan ilginç tepki: "10 gündür yanıyorduk, şimdi donuyoruz"

Giresun: Giresun'un ardından Trabzon'un yaylalarında da kar yağışı başladıGiresun - Dün

Giresun'un ardından Trabzon'un yaylalarında da kar yağışı başladı

Giresun: KARADENİZ YAYLALARINDA, MAYIS AYINDA KAR SÜRPRİZİGiresun - Dün

KARADENİZ YAYLALARINDA, MAYIS AYINDA KAR SÜRPRİZİ

Giresun: Doğu Karadeniz'de Mayıs'ta yaylalarda kar sürpriziGiresun - Dün

Doğu Karadeniz'de Mayıs'ta yaylalarda kar sürprizi

Giresun: 'Tam kapanma' sürecinin onuncu gününde sessizlik hakimGiresun - Dün

"Tam kapanma" sürecinin onuncu gününde sessizlik hakim

Giresun: Süs havuzundaki kabloları çalan hırsızlık zanlısı yakalandıGiresun - Dün

Süs havuzundaki kabloları çalan hırsızlık zanlısı yakalandı

Giresun: ÇAY BAHÇELERİNDE YEŞİLİN FARKLI TONLARIGiresun - Dün

ÇAY BAHÇELERİNDE YEŞİLİN FARKLI TONLARI

Giresun - Dün
Giresun'da süs havuzunun elektrik kablosunu çalmak isteyen şüpheli yakalandı
Giresun'un Görele ilçesinde süs havuzunun elektrik kablolarını çalmak isteyen şahıs gözaltına alındı.
Giresun - Dün
Ticaret borsalarında 495,6 bin ton fındık işlem gördü
Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.
Giresun - Dün
Giresun'da kamyonet yol kenarındaki beton kulübeye çarptı: 2 yaralı
Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Giresun: Üreticilere fındık kurduyla mücadele uyarısıGiresun - Dün

Üreticilere fındık kurduyla mücadele uyarısı

Giresun - Dün
Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor.
Giresun - Dün
Haftanın tarihine bakış
2018- Eserleri pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen besteci, şair Ahmet Kaçar, Giresun'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti.
Giresun: 'En fazla iki ay yaşar, çok umutlu olmayın' demişlerdi... 'Nasıl bakacağımı kimsenin bilmediği kızım, şimdi 30 yaşında'Giresun - Dün

'En fazla iki ay yaşar, çok umutlu olmayın' demişlerdi... 'Nasıl bakacağımı kimsenin bilmediği kızım, şimdi 30 yaşında'

Giresun: Doğu ve Güneydoğu'da son 50 yılın en düşük yağışlarıGiresun - 08.05.2021

Doğu ve Güneydoğu'da son 50 yılın en düşük yağışları

Giresun: Jandarma sürücüleri bilgilendirdi, çocukları sevindirdiGiresun - 08.05.2021

Jandarma sürücüleri bilgilendirdi, çocukları sevindirdi

Giresun: Jandarma ve Emniyetten uyuşturucu operasyonuGiresun - 08.05.2021

Jandarma ve Emniyetten uyuşturucu operasyonu

Giresun: Tam kapanmanın 9. gününde kurulan pazar yerlerine vatandaştan yoğun talepGiresun - 08.05.2021

Tam kapanmanın 9. gününde kurulan pazar yerlerine vatandaştan yoğun talep

Giresun - 08.05.2021
Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanağın kuzeybatıdan kuvvetli rüzgarla Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olmasının beklendiği vurgulandı.
Giresun - 08.05.2021
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor. Sağanağın rüzgarla birlikte, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Giresun - 08.05.2021
Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Toroslar mevkii ile Kütahya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak...
Giresun: Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmakGiresun - 08.05.2021

Onların ne Anneler ne de Kadınlar Günü var...Tek dertleri aile bütçelerine destek olmak

Giresun: Bayramda namazı kılınacak mı? Bayram namazı saatleri!Giresun - 07.05.2021

Bayramda namazı kılınacak mı? Bayram namazı saatleri!

Giresun: RİZE AFRİKALI İŞÇİLER ÇAY TARIMI İÇİN KARADENİZ'DE; UZMANDAN 'SAĞLIK RİSKİ' UYARISIGiresun - 07.05.2021

RİZE AFRİKALI İŞÇİLER ÇAY TARIMI İÇİN KARADENİZ'DE; UZMANDAN 'SAĞLIK RİSKİ' UYARISI

Giresun: Giresun Valisi Ünlü'den Giresunlar'a şampiyonluk kutlaması uyarısıGiresun - 07.05.2021

Giresun Valisi Ünlü'den Giresunlar'a şampiyonluk kutlaması uyarısı

Giresun: Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazı camilerde kılınacakGiresun - 07.05.2021

Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazı camilerde kılınacak

Giresun: Erzincan'da 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyorGiresun - 07.05.2021

Erzincan'da 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor

Giresun - 07.05.2021
Espiye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
Giresun'un Espiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.
Giresun: Fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2021 Güncel fındık fiyatları!Giresun - 07.05.2021

Fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2021 Güncel fındık fiyatları!

Giresun: FİSKOBİRLİK, pandemiye rağmen ihracatta hız kesmediGiresun - 07.05.2021

FİSKOBİRLİK, pandemiye rağmen ihracatta hız kesmedi

Giresun: Giresun İftar ve Sahur vakti! 7-8 Mayıs (Cuma-Cumartesi) Giresun sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2021 Giresun imsakiye!Giresun - 07.05.2021

Giresun İftar ve Sahur vakti! 7-8 Mayıs (Cuma-Cumartesi) Giresun sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2021 Giresun imsakiye!

Giresun - 06.05.2021
Son dakika haberi | Bakan Koca vakaların en çok azaldığı illeri paylaştı
Bakan Koca'nın paylaşımına göre en çok vaka düşüşü olan iller sırasıyla şöyle: "Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova, Tekirdağ, Bayburt, Zonguldak, Kocaeli, Sinop, Kırklareli.
Giresun: Bakan Koca, 'Veri hatası' diyerek yeni grafiği paylaştı! İşte vaka sayısı en çok azalan 5 ilimizGiresun - 06.05.2021

Bakan Koca, "Veri hatası" diyerek yeni grafiği paylaştı! İşte vaka sayısı en çok azalan 5 ilimiz

Giresun: Karan: 'Alan bazlı gelir desteği üreticilere can suyu olacak'Giresun - 06.05.2021

Karan: "Alan bazlı gelir desteği üreticilere can suyu olacak"

Giresun - 06.05.2021
Giresun Valisi Ünlü, dinamik denetime katıldı
Giresun Valisi Enver Ünlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde dinamik denetim çalışmalarına katıldı.
Giresun: Aydın'da en çok 3 kişilik aile varGiresun - 06.05.2021

Aydın'da en çok 3 kişilik aile var

Giresun - 06.05.2021
Giresun Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kent genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmalarını sürdüklerini bildirdi.
Giresun - 06.05.2021
OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sullivan: "Fındıkta ilaçlama zamanı"
Fındık zararlılarının son yıllarda özellikle sahil kesimi başta olmak üzere yayılarak çok önemli ekonomik kayıplara neden olduğunu vurgulayan Sullivan, şunları dile getirdi: "Son yıllarda yoğunluk gösteren bu zararlıyı kontrol altına almak için bu dönemde yapılacak ilaçlı mücadele faydalı olacaktır. Verim artışı sağlayacaktır. Samsun, Ordu, Trabzon, Giresun ve Sakarya'daki fındık bahçelerinde anormal derecede kozalak yoğunluğu bulunuyor.
Giresun: Türkiye'nin aile istatistikleri (1)Giresun - 06.05.2021

Türkiye'nin aile istatistikleri (1)

Giresun Hava Durumu
Güneşli
Güneşli
13°
En Yüksek
13°
En Düşük
Giresun haftalık hava durumuGiresun haftalık hava durumu
Giresun Namaz Vakitleri
İmsak03:24
Öğle12:28
İkindi16:22
Akşam19:39
Yatsı21:15
Giresun Namaz VakitleriGiresun Namaz Vakitleri
Giresun, Karadeniz Bölgesinde yer alır ve 6.934 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. En ilgi çeken yerleşim yeri Görele’deki Kuşköy’dür. Bu yöredeki insanlar evlerinin birbirine uzak olmasından dolayı kendilerine özgü geliştirdikleri ıslık diliyle haberleşirler. Giresun’un ilçeleri; Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Merkez, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere’dir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Giresun haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Giresun son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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