Giresun, Karadeniz Bölgesinde yer alır ve 6.934 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. En ilgi çeken yerleşim yeri Görele’deki Kuşköy’dür. Bu yöredeki insanlar evlerinin birbirine uzak olmasından dolayı kendilerine özgü geliştirdikleri ıslık diliyle haberleşirler. Giresun’un ilçeleri; Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Merkez, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere’dir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Giresun haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Giresun son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.