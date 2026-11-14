Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
Güncelleme:
6 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi arasında seçim ittifakı için görüşmeler sürerken, ittifakın kapsamının genişleyebileceği mesajı geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yüzde 50 artı 1 gereken sistemde çok daha geniş tabanlı ittifaklar kaçınılmaz hale gelebilir" dedi. Kılıç, partisinin cumhurbaşkanı adayının Fatih Erbakan olduğunu da vurguladı.

  • Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi arasında olası seçim ittifakına yönelik liderler düzeyinde görüşmeler sürüyor.
  • Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Fatih Erbakan.
  • İttifakın hangi partileri kapsayacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi arasında olası seçim ittifakına yönelik temaslar devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yaptığı son açıklamada, parti liderleri arasında görüşmelerin sürdüğünü ve ittifakın kapsamının genişleyebileceğini belirtti.

"DAHA GENİŞ TABANLI İTTİFAKLAR KAÇINILMAZ HALE GELEBİLİR"

Üç partinin bir araya gelmesine yönelik görüşmelerin kesin bir ittifak formülü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin siyasi partileri daha kapsamlı iş birliklerine yöneltebileceğini ifade etti.

Kılıç, "Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi şeklinde üçlü bir sınırlama yaparsak bu siyasetin akışı içerisinde çok doğru bir sınırlandırma olmayabilir. Çünkü yüzde 50 artı 1 gereken sistemde çok daha geniş tabanlı ittifaklar kaçınılmaz hale gelebilir" dedi.

ERBAKAN ÇOK YÖNLÜ GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın siyasi temaslarına da değinen Kılıç, seçmenlere farklı alternatifler sunabilmek amacıyla görüşmelerin birden fazla siyasi seçeneği kapsadığını belirtti.

Kılıç'ın açıklamalarına göre, Saadet Partisi ve DEVA Partisi ile sürdürülen temasların yanı sıra daha geniş bir siyasi birliktelik oluşturulması ihtimali de değerlendiriliyor. Ancak ittifakın hangi partileri kapsayacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ FATİH ERBAKAN"

Olası ittifak görüşmelerinin yanı sıra cumhurbaşkanı adaylığı konusuna da açıklık getiren Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin adayının Fatih Erbakan olduğunu vurguladı.

Önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde Erbakan'ın adaylıktan son anda çekildiğini hatırlatan Kılıç, bu kez adaylık kararının net olduğunu belirtti.

Kılıç, Erbakan'ın adaylığına ilişkin karar verme ve açıklama yetkisinin parti kurulları tarafından doğrudan Genel Başkan'a bırakıldığını ifade etti.

İTTİFAKIN KAPSAMI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Yeniden Refah, Saadet ve DEVA partileri arasındaki temaslar sürerken, olası iş birliğinin başka siyasi partileri de içine alıp almayacağı henüz belli olmadı.

Seçimlere kadar önlerinde uzun bir takvim bulunduğunu belirten Kılıç, görüşmelerin liderler düzeyinde devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

Babanız Chp o ne derse o olacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Kisa:

Babasinin bu ulkeye ne faydasi olduki oglunun olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
Haber YorumlarıGökhan GÜLMEZ:

komikleri

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Kisa:

Bir Yunan atasøzu derki ulkesine faydasi olmayan ya dinci yada milliyetcidir der

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarızerdelci@hotmail.com:

bu hayalperestler geçen seçimdeki zoraki, gayri samimi ittifaklardan hiç ders çıkarmamış, devleti ve milleti düşündükleri yok, sadece kandi istikballeri ve egoları doğrultusunda hareket ediyorlar, yeniden hezimete uyayacakları muhakkak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Matvey Kislyak'tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı

Transferdeki söylentilere dair son noktayı koydu
İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret

İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
Uğurcan Çakır'a dev talip13

Uğurcan Çakır'a dev talip!
Antalya'da kuş yakalamak için çatıya çıkan 12 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğuna düşüp hayatını kaybetti

12 yaşındaki Mete, kuş yakalamak için çıktığı çatıdan sağ inemedi
Malatya şehitlerine yürek yakan veda! Eşinin tek kelimesi yürekleri dağladı

Türkiye şehitlerini uğurladı! Eşinin tek kelimesi yürekleri dağladı
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem14

Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
Esenyurt'ta 134 suç kaydı olan hükümlü sokakta gezerken yakalandı! Hakkında 94 yıl hapis cezası var

Polisin durdurduğu adamın sicili şoke etti! Tam 134 suç kaydı
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı
Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan'ın yanıtı bomba20

Yeni tartışmamız! "Türk sineması" diyemeyen Haluk'a yanıtı bomba