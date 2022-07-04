Yalova Haber, Yalova Son Dakika Haberleri - Haberler

YALOVA
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Yalova
Güneşli
|İmsak
03:33
|Öğle
13:12
|İkindi
17:11
|Akşam
20:45
|Yatsı
22:33
|Vali
|Muammer Erol
|Bld. Başkanı
|Mustafa Tutuk - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.yalova.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.yalova.bel.tr/
|Bölgesi
|Marmara Bölgesi
|İlçe Sayısı
|5
|Yüzölçümü
|847 km2
|Rakım
|5m
|Posta Kodu
|77100
|Alan Kodu
|226
|Plaka Kodu
|77
|Koordinatı
|40.65501, 29.27693
|Yalova Seçim Sonuçları
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