Yalova Haber, Yalova Son Dakika Haberleri - Haberler

Yalova 144.407 (2018 itibarıyla) 144.407 27° 27° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:33 Öğle

13:12 İkindi

17:11 Akşam

20:45 Yatsı

22:33 Vali Muammer Erol Bld. Başkanı Mustafa Tutuk - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.yalova.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.yalova.bel.tr/ Bölgesi Marmara Bölgesi İlçe Sayısı 5 Yüzölçümü 847 km2 Rakım 5m Posta Kodu 77100 Alan Kodu 226 Plaka Kodu 77 Koordinatı 40.65501, 29.27693 Yalova Seçim Sonuçları

Marmara Bölgesi’nde yer alan ve Türkiye’nin 850 kilometre kare yüz ölçümüyle en küçük ildir. Merkez, Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy, Termal olmak üzere 6 ilçeden oluşan Yalova’nın tarihi geçmişi de M.Ö. 3000’li yıllara denk gelir. Yalova denince akla ilk gelen Atatürk ve onun yürüyen köşküdür. Atatürk’ün Yalova’da üç tane evi vardır. Doğal güzelliğiyle Atatürk başta olmak üzere yerli yabancı herkesin ilgi odağı olan Yalova, bugün gözde turizm merkezlerindendir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Yalova haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Yalova son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.,