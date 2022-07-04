Yalova Haber, Yalova Son Dakika Haberleri - Haberler

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YALOVA

Yalova haber, Yalova son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Yalova'da zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişi aranıyor

Yalova'da zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişi aranıyor

Yalova - 5 Saat Önce
Yalova'da Akdeniz meyve sineği ile biyoteknik mücadele

Yalova'da Akdeniz meyve sineği ile biyoteknik mücadele

Yalova - 6 Saat Önce
Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı rakiplerini Yalova'da tanıyacak

Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı rakiplerini Yalova'da tanıyacak

Yalova - 7 Saat Önce
ZIPKINLA BALIK AVLAMAK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE KAYBOLDU

ZIPKINLA BALIK AVLAMAK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE KAYBOLDU

Yalova - 7 Saat Önce
Balık tutmak için daldı bir daha haber alınamadı

Balık tutmak için daldı bir daha haber alınamadı

Yalova - 9 Saat Önce
Fenerbahçe Kulübü çatısı altındaki ilk sezonda zirveye çıktılar (1)

Fenerbahçe Kulübü çatısı altındaki ilk sezonda zirveye çıktılar (1)

Yalova - 9 Saat Önce
4 Temmuz 2022 Yalova hava durumu nasıl? Meteoroloji Yalova bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

4 Temmuz 2022 Yalova hava durumu nasıl? Meteoroloji Yalova bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yalova - 17 Saat Önce
İsmail Demir: Donanmanın 2'nci büyük gemisi Derya'nın 2023'te envantere girmesi için çalışıyoruz

İsmail Demir: Donanmanın 2'nci büyük gemisi Derya'nın 2023'te envantere girmesi için çalışıyoruz

Yalova - Dün 23:09
Altınova'da ev yangını kısa sürede söndürüldü

Altınova'da ev yangını kısa sürede söndürüldü

Yalova - Dün 22:03

Yalova

Nüfus144.407 (2018 itibarıyla)
Hava Durumu - 2727°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:33 		Öğle
13:12 		İkindi
17:11 		Akşam
20:45 		Yatsı
22:33
ValiMuammer Erol
Bld. BaşkanıMustafa Tutuk - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.yalova.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.yalova.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiMarmara Bölgesi
İlçe Sayısı5
Yüzölçümü847 km2
Rakım5m
Posta Kodu77100
Alan Kodu226
Plaka Kodu77
Koordinatı40.65501, 29.27693
Yalova Seçim Sonuçları
Yalova Gündemindeki Kişiler
Yalova Haber Dağılımı
Batı Karadeniz'deki yağış sonrası 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Batı Karadeniz'deki yağış sonrası 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Yalova - Dün 20:27
Pony Ligi mücadeleleri Yalova'da gerçekleşti

Pony Ligi mücadeleleri Yalova'da gerçekleşti

Yalova - Dün 19:27
Yalova, 9 ülkeden 300'den fazla dansçıyı ağırladı

Yalova, 9 ülkeden 300'den fazla dansçıyı ağırladı

Yalova - Dün 13:15
Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi'nin inşası tüm hızıyla sürüyor

Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi'nin inşası tüm hızıyla sürüyor

Yalova - Dün 12:53
SU SATIP GELİRİNİ MEHMETÇİK VAKFI'NA VEREN ALPEREN, VALİNİN HEDİYE ETTİĞİ BİSİKLETİ DE BAĞIŞLAYACAK

SU SATIP GELİRİNİ MEHMETÇİK VAKFI'NA VEREN ALPEREN, VALİNİN HEDİYE ETTİĞİ BİSİKLETİ DE BAĞIŞLAYACAK

Yalova - Dün 10:18

Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı rakiplerini Yalova'da tanıyacak
Acun Ilıcalı'dan genç sevgilisine romantik kutlama! Masadaki detay dikkat çekti

Acun Ilıcalı'dan genç sevgilisine romantik kutlama! Masadaki detay dikkat çekti

Yalova - Dün 01:22
AK Parti'li Yıldırım: Bugün en stratejik ürünlerimizi kendi imkanlarımızla yapar hale geldik

AK Parti'li Yıldırım: Bugün en stratejik ürünlerimizi kendi imkanlarımızla yapar hale geldik

Yalova - 02.07.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir'

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir"

Yalova - 02.07.2022
İHA muhabirinin mutlu günü

İHA muhabirinin mutlu günü

Yalova - 02.07.2022
Son dakika haberleri... Tarihi eser kaçakçılığından tutuklu müze müdürüne 79 yıla kadar hapis istemi

Son dakika haberleri... Tarihi eser kaçakçılığından tutuklu müze müdürüne 79 yıla kadar hapis istemi

Yalova - 02.07.2022
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: '10 maddelik muhtıra metni ülkemiz açısında stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır'

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: "10 maddelik muhtıra metni ülkemiz açısında stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır"

Yalova - 02.07.2022
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! İşte il il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! İşte il il bayram namazı saatleri

Yalova - 02.07.2022
Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması'nın kazananı KKTC oldu

Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması'nın kazananı KKTC oldu

Yalova - 02.07.2022
Esenköy Belediyesi'nden Uluslararası Kültürel Buluşma ve Eğlence gecesi

Esenköy Belediyesi'nden Uluslararası Kültürel Buluşma ve Eğlence gecesi

Yalova - 01.07.2022
Elindeki çekiçle 8 ATM'ye zarar veren zanlının görüntüleri kameraya yansıdı

Elindeki çekiçle 8 ATM'ye zarar veren zanlının görüntüleri kameraya yansıdı

Yalova - 01.07.2022
Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması

Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması

Yalova - 01.07.2022
Çekiçle ATM'lere saldırıp kullanılamaz hale getirdi

Çekiçle ATM'lere saldırıp kullanılamaz hale getirdi

Yalova - 01.07.2022
Son dakika... Yalova'da bir kişi çekiçle ATM'lere saldırdı... O anlar kameralara yansıdı

Son dakika... Yalova'da bir kişi çekiçle ATM'lere saldırdı... O anlar kameralara yansıdı

Yalova - 01.07.2022
Pamukkaleli güreşçiler Kırkpınar'da er meydanına çıkıyor

Pamukkaleli güreşçiler Kırkpınar'da er meydanına çıkıyor

Yalova - 01.07.2022
Yalova'da kentsel dönüşümde kira desteği başvuruları başladı

Yalova'da kentsel dönüşümde kira desteği başvuruları başladı

Yalova - 01.07.2022
Güney Marmara'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Güney Marmara'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Yalova - 01.07.2022
Yalova Lise Taban Puanları 2022: Yalova Lise Kontenjanları! Yalova'daki liseler ve puanları! Yalova lise yüzdelik dilimleri

Yalova Lise Taban Puanları 2022: Yalova Lise Kontenjanları! Yalova'daki liseler ve puanları! Yalova lise yüzdelik dilimleri

Yalova - 7 Saat Önce
Yalova'da 8 ATM'ye çekiçle zarar veren zanlıyla ilgili işlem başlatıldı

Yalova'da 8 ATM'ye çekiçle zarar veren zanlıyla ilgili işlem başlatıldı

Yalova - 01.07.2022
Başkan Oral, pazar esnafıyla buluştu

Başkan Oral, pazar esnafıyla buluştu

Yalova - 01.07.2022
Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerinin 2'incisi yapıldı

Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerinin 2'incisi yapıldı

Yalova - 01.07.2022
1 Temmuz 2022 Yalova hava durumu nasıl? Meteoroloji Yalova bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

1 Temmuz 2022 Yalova hava durumu nasıl? Meteoroloji Yalova bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yalova - 01.07.2022
Son dakika 3. sayfa: Yalova'da 6 banka ATM'sine çekiçli saldırı

Son dakika 3. sayfa: Yalova'da 6 banka ATM'sine çekiçli saldırı

Yalova - 30.06.2022
Son dakika haberi! 3 ildeki 'change oto ve oto parçası' operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika haberi! 3 ildeki "change oto ve oto parçası" operasyonunda 3 tutuklama

Yalova - 30.06.2022
Yalovalı çiftçilere tarımda tasarruflu su kullanımı eğitimi

Yalovalı çiftçilere tarımda tasarruflu su kullanımı eğitimi

Yalova - 30.06.2022
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu

Yalova - 30.06.2022
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu

Yalova - 30.06.2022
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe oldu

Yalova - 30.06.2022
Son dakika haberleri: Ümraniye'deki eş cinayetinden yeni detaylar

Son dakika haberleri: Ümraniye'deki eş cinayetinden yeni detaylar

Yalova - 30.06.2022
Yalova merkezli 3 ilde 'change oto ve oto parçası' operasyonu: 9 gözaltı

Yalova merkezli 3 ilde "change oto ve oto parçası" operasyonu: 9 gözaltı

Yalova - 30.06.2022
13 yaşındaki Alperen, su ve limonata satıp gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor

13 yaşındaki Alperen, su ve limonata satıp gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor

Yalova - 30.06.2022
Muaz Ergezen: 'Hakkımızla geldik şampiyon olduk'

Muaz Ergezen: "Hakkımızla geldik şampiyon olduk"

Yalova - 30.06.2022
AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlar hakkında bilgilendirme yaptı

AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlar hakkında bilgilendirme yaptı

Yalova - 30.06.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2022

Yalova - 29.06.2022
Yerin 140 metre altında maden kazası tatbikatı yapıldı

Yerin 140 metre altında maden kazası tatbikatı yapıldı

Yalova - 29.06.2022
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali

Yalova - 29.06.2022
Son dakika: AFAD: Sel bölgelerinden toplam 2 bin 733 vaka ihbarı yapıldı, kayıp 2 kişi aranıyor (2)- Yeniden

Son dakika: AFAD: Sel bölgelerinden toplam 2 bin 733 vaka ihbarı yapıldı, kayıp 2 kişi aranıyor (2)- Yeniden

Yalova - 29.06.2022
AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlar hakkında bilgilendirme yaptı

AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlar hakkında bilgilendirme yaptı

Yalova - 29.06.2022
Muaz Ergezen: 'Hakkımızla geldik şampiyon olduk'

Muaz Ergezen: "Hakkımızla geldik şampiyon olduk"

Yalova - 29.06.2022
Huawei ICT Akademi Programı'nın yeni üyesi Doğuş Üniversitesi

Huawei ICT Akademi Programı'nın yeni üyesi Doğuş Üniversitesi

Yalova - 29.06.2022
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na yönelik kavga çıkaracak sözler: 11 ay bile dayanamazsınız

Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na yönelik kavga çıkaracak sözler: 11 ay bile dayanamazsınız

Yalova - 29.06.2022
Bakan Soylu, Kütahya'da maden kazası tatbikatına katılan ekiplere telefonla seslendi

Bakan Soylu, Kütahya'da maden kazası tatbikatına katılan ekiplere telefonla seslendi

Yalova - 29.06.2022
Sarallar grubuna operasyon: 117 gözaltı-2

Sarallar grubuna operasyon: 117 gözaltı-2

Yalova - 29.06.2022
SARALLAR GRUBUNA OPERASYON: 117 GÖZALTI-2

SARALLAR GRUBUNA OPERASYON: 117 GÖZALTI-2

Yalova - 29.06.2022
Altınovalı pehlivanlar, Kırkpınar'a dualarla uğurlandı

Altınovalı pehlivanlar, Kırkpınar'a dualarla uğurlandı

Yalova - 29.06.2022
Yalova Belediye Başkan Tutuk'tan Almanya çıkarması

Yalova Belediye Başkan Tutuk'tan Almanya çıkarması

Yalova - 29.06.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2022

Yalova - 28.06.2022
Çember Güven Bana nerede çekildi? Çember Güven Bana filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çember Güven Bana ne zaman çıktı?

Çember Güven Bana nerede çekildi? Çember Güven Bana filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çember Güven Bana ne zaman çıktı?

Yalova - 28.06.2022
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki yağış sonrası çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki yağış sonrası çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması

Yalova - 28.06.2022
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Yalova - 28.06.2022
Yalova Üniversitesinde mezuniyet töreni

Yalova Üniversitesinde mezuniyet töreni

Yalova - 28.06.2022
Fenerbahçe final serisinde 1-0 öne geçti

Fenerbahçe final serisinde 1-0 öne geçti

Yalova - 28.06.2022
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali

Yalova - 28.06.2022
AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağış bölgelerindeki çalışmalarına devam ediyor

AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağış bölgelerindeki çalışmalarına devam ediyor

Yalova - 28.06.2022
Kılavuzluk ve römorkörcülük gelirlerinden alınacak kamu payı oranları belirlendi

Kılavuzluk ve römorkörcülük gelirlerinden alınacak kamu payı oranları belirlendi

Yalova - 28.06.2022
28 Haziran 2022 Yalova hava durumu nasıl? Meteoroloji Yalova bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

28 Haziran 2022 Yalova hava durumu nasıl? Meteoroloji Yalova bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yalova - 28.06.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Haziran 2022

Yalova - 27.06.2022
TOFAŞ, İlkan Karaman'ı transfer etti

TOFAŞ, İlkan Karaman'ı transfer etti

Yalova - 27.06.2022
AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlardaki son durumu açıkladı

AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlardaki son durumu açıkladı

Yalova - 27.06.2022
Pınar Karşıyaka, Mert Celep transferini duyurdu

Pınar Karşıyaka, Mert Celep transferini duyurdu

Yalova - 27.06.2022
Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe adını finale yazdırdı

Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe adını finale yazdırdı

Yalova - 27.06.2022
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Yalova - 27.06.2022
Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 72 bin 745 ulaştı

Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 72 bin 745 ulaştı

Yalova - 27.06.2022
Ayrı yaşadığı eşini vurdu, çocuklarıyla kaçarken yakalandı

Ayrı yaşadığı eşini vurdu, çocuklarıyla kaçarken yakalandı

Yalova - 27.06.2022
Son dakika haber... Yalova'da sera yangınında hasar oluştu

Son dakika haber... Yalova'da sera yangınında hasar oluştu

Yalova - 27.06.2022
Bir aile dehşeti yaşadı! Baba, ayrı yaşadığı eşini çocuklarının önünde av tüfeğiyle vurdu

Bir aile dehşeti yaşadı! Baba, ayrı yaşadığı eşini çocuklarının önünde av tüfeğiyle vurdu

Yalova - 27.06.2022
Erzurum Mayıs ayı denge verileri açıklandı

Erzurum Mayıs ayı denge verileri açıklandı

Yalova - 27.06.2022
Son dakika haberleri! Altınova sera yangını kısa sürede söndürüldü

Son dakika haberleri! Altınova sera yangını kısa sürede söndürüldü

Yalova - 27.06.2022
SOLOTÜRK hayranı minik Çınar, pilotluk hayali için 10 yıl sonrasına sözleşti

SOLOTÜRK hayranı minik Çınar, pilotluk hayali için 10 yıl sonrasına sözleşti

Yalova - 27.06.2022
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Yalova - 26.06.2022
SOLOTÜRK'ten Yalova semalarında muhteşem gösteri

SOLOTÜRK'ten Yalova semalarında muhteşem gösteri

Yalova - 26.06.2022
SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

Yalova - 26.06.2022
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Yalova - 26.06.2022
Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum için sağanak uyarısı

Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum için sağanak uyarısı

Yalova - 26.06.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Yalova - 26.06.2022
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Yalova - 25.06.2022
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Yalova - 25.06.2022
Bandırmalı kadın çiftçiler aronya bitkisi yetiştiriciliğini öğrendi

Bandırmalı kadın çiftçiler aronya bitkisi yetiştiriciliğini öğrendi

Yalova - 25.06.2022
Son dakika haber: Bursa'da eğlence mekanına pompalı tüfekli saldırı: 1'i polis 6 yaralı

Son dakika haber: Bursa'da eğlence mekanına pompalı tüfekli saldırı: 1'i polis 6 yaralı

Yalova - 25.06.2022
Dünyaca Ünlü Yarışmanın Çekimleri Hatay'da Başlıyor

Dünyaca Ünlü Yarışmanın Çekimleri Hatay'da Başlıyor

Yalova - 24.06.2022
İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (3)

İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (3)

Yalova - 24.06.2022
Son dakika haberleri! İtalya'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Arif Cez, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri! İtalya'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Arif Cez, son yolculuğuna uğurlandı

Yalova - 24.06.2022
Son dakika haber: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren Arif Cez'in cenazesi Bursa'da defnedildi

Son dakika haber: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren Arif Cez'in cenazesi Bursa'da defnedildi

Yalova - 24.06.2022
İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (2)

İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (2)

Yalova - 24.06.2022
Son dakika haberi: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren İlker Uçak'ın cenazesi Kocaeli'de defnedildi

Son dakika haberi: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren İlker Uçak'ın cenazesi Kocaeli'de defnedildi

Yalova - 24.06.2022
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inde final heyecanı başlıyor

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inde final heyecanı başlıyor

Yalova - 24.06.2022
Yalova - Yenikapı feribot saatleri 2022: Yalova Yenikapı feribot sefer saatleri kaç?

Yalova - Yenikapı feribot saatleri 2022: Yalova Yenikapı feribot sefer saatleri kaç?

Yalova - 23.06.2022
Marmara Bölgesi’nde yer alan ve Türkiye’nin 850 kilometre kare yüz ölçümüyle en küçük ildir. Merkez, Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy, Termal olmak üzere 6 ilçeden oluşan Yalova’nın tarihi geçmişi de M.Ö. 3000’li yıllara denk gelir. Yalova denince akla ilk gelen Atatürk ve onun yürüyen köşküdür. Atatürk’ün Yalova’da üç tane evi vardır. Doğal güzelliğiyle Atatürk başta olmak üzere yerli yabancı herkesin ilgi odağı olan Yalova, bugün gözde turizm merkezlerindendir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Yalova haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Yalova son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.,
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