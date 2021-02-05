TÜRK TELEKOM HABERLERİ

Türk Telekom - Bugün
Türk Telekom'dan Tivibu'lu internet paketleri
Türk Telekom, limitsiz fiber internete ek olarak yeni nesil televizyon deneyimi yaşatan dijital TV platformu Tivibu'yu tek pakette müşterilerine sunuyor.
Türk Telekom - Bugün
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grup aşaması maç programı belirlendi
Türkiye'den Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yoluna devam ettiği Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu gruplarında maç programı belli oldu.
Türk Telekom - Bugün
Basketbol: Haftanın programı
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: ING Basketbol Süper Ligi Yarın: 13.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Galatasaray (Şahinbey) 15.15 Türk Telekom-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ankara) 17.
Türk Telekom - Dün
Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Hektaş29,6226,949,95Kordsa...
Türk Telekom - Dün
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100 PD PD/DD Ford Otosan 56.285.964.000 11,79 Koç Holding 54.673.961.958 1,25 Ereğli Demir Çelik 51.800.000.000 1,29 Enka İnşaat 44.464.000.000 0,90 Bim Mağazalar 43.445.160.000 8,08 Garanti Bankası 41.664.000.000 0,67 Aselsan 40.470.000.000 2,51 Turkcell 36.806.000.000 1,81 Akbank 34.736.000.000 0,55 İskenderun Demir Çelik 34.336.000.000 1,57 Türk Telekom 30.
Türk Telekom - Dün
Borsada günlük işlemler (2)
37,94 -0,99 11,85 Torunlar GMYO 3,96 -1,25 1,54 Trabzon Liman 37,04 -0,16 15,32 Trabzonspor Sportif 2,69 5,08 10,25 Trend GMYO 9,67 -0,92 -23,07 TSKB GMYO 6,83 -0,87 18,78 Tuğçelik 8,09 -0,61 0,12 Tukaş 9,69 -1,32 0,00 Turcas Petrol 5,48 -2,84 12,99 Turkcell 16,73 0,90 3,91 Tümosan Motor ve Traktör 17,27 -1,60 22,74 Tüpraş 101,30 0,00 -6,20 Türk Hava Yolları 12,20 0,41 -5,50 Türk Prysmian Kablo 13,50 -2,39 11,57 Türk Telekom 8,58 2,75 0,47 Türk Traktör 178,00 -2,52 -2,57 Türker Proje Gayrimenkul 195,90 9,99 73,52 Türkiye Sigorta 7,51 -1,70 13,79 Ufuk Yatırım 19,00 -7,32 41,79 Ulaşlar Turizm Yat.
Türk Telekom - Dün
Türk Telekom, 5G'nin beşiği olmayı amaçlıyor
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, 5G'ye hazırlanmanın temelinin fiber olduğunu ve baz istasyonlarının yüzde 50'sini fiberleştirdiklerini belirterek, "5G yolunda diğer operatörlerin de baz istasyonlarının fiberleşmesi konusunda hizmet sunma gibi bir rolümüz var.
Türk Telekom - Dün
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ford Otosan 56.952.693.000 11,93 Koç Holding 54.623.243.997 1,25 Ereğli Demir Çelik 51.940.000.000 1,29 Enka İnşaat 45.304.000.000 0,92 Bim Mağazalar 43.748.760.000 8,14 Garanti Bankası 42.252.000.000 0,68 Aselsan 40.834.800.000 2,53 Turkcell 36.784.000.000 1,81 Akbank 34.892.000.000 0,55 İskenderun Demir Çelik 33.785.000.000 1,54 Türk Telekom 29.
Türk Telekom - Dün
Borsada işlem hacmi sıralaması
634.620.236 Türk Telekom 551.
Türk Telekom - Dün
Borsada günün ilk yarısı (2)
37,68 0,74 12,97 Torunlar GMYO 4,00 2,56 2,82 Trabzon Liman 37,32 -1,12 15,50 Trabzonspor Sportif 2,66 1,99 4,92 Trend GMYO 9,64 -0,10 -22,35 TSKB GMYO 6,55 9,89 19,83 Tuğçelik 8,20 0,25 0,74 Tukaş 9,82 2,51 1,34 Turcas Petrol 5,49 5,42 16,29 Turkcell 16,66 1,72 2,98 Tümosan Motor ve Traktör 17,56 -1,79 24,73 Tüpraş 102,60 0,90 -6,20 Türk Hava Yolları 12,22 0,75 -5,89 Türk Prysmian Kablo 13,76 9,94 14,30 Türk Telekom 8,44 3,34 -2,22 Türk Traktör 179,90 3,34 -0,05 Türker Proje Gayrimenkul 184,80 -0,84 57,75 Türkiye Sigorta 7,63 2,96 15,76 Ufuk Yatırım 20,38 -4,74 52,99 Ulaşlar Turizm Yat.
Türk Telekom - Dün
Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı
Merkeze bağlı Celep köyü ile Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi köyünde Türk Telekom'a ait kabloların çalınması üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi çalışma başlattı.
Türk Telekom - Dün
Derbide kartlar havada uçuşuyor
Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten karşılaşmada hakem Ali Palabıyık, Galatasaray'dan 7, Fenerbahçe'den de 4 futbolcuya sarı kart gösterdi.
Türk Telekom - Dün
Türk Telekom'dan son 12 yılın en yüksek büyüme performansı
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, 2020 yılında başarılı bir performans sergilediklerini belirterek, "Konsolide gelirlerimiz yıllık bazda yüzde 20 arttı, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyümeyi gördük." dedi.
Türk Telekom - Dün
Kandilli Rasathanesi'nin deprem araştırmaları için kullandığı 5 işaret şamandırası çalındı
Türk Telekom - 03.02.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 55.268.325.000 11,58 Koç Holding 54.369.654.192 1,25 Ereğli Demir Çelik 51.240.000.000 1,27 Enka İnşaat 45.304.000.000 0,92 Bim Mağazalar 43.171.920.000 8,03 Garanti Bankası 42.420.000.000 0,68 Aselsan 40.880.400.000 2,53 Turkcell 36.476.000.000 1,80 Akbank 35.204.000.000 0,56 İskenderun Demir Çelik 33.205.000.000 1,52 Türk Telekom 29.
Türk Telekom - 03.02.2021
Borsada günlük işlemler (2)
38,32 0,74 12,97 Torunlar GMYO 4,01 2,56 2,82 Trabzon Liman 37,10 -1,12 15,50 Trabzonspor Sportif 2,56 1,99 4,92 Trend GMYO 9,76 -0,10 -22,35 TSKB GMYO 6,89 9,89 19,83 Tuğçelik 8,14 0,25 0,74 Tukaş 9,82 2,51 1,34 Turcas Petrol 5,64 5,42 16,29 Turkcell 16,58 1,72 2,98 Tümosan Motor ve Traktör 17,55 -1,79 24,73 Tüpraş 101,30 0,90 -6,20 Türk Hava Yolları 12,15 0,75 -5,89 Türk Prysmian Kablo 13,83 9,94 14,30 Türk Telekom 8,35 3,34 -2,22 Türk Traktör 182,60 3,34 -0,05 Türker Proje Gayrimenkul 178,10 -0,84 57,75 Türkiye Sigorta 7,64 2,96 15,76 Ufuk Yatırım 20,50 -4,74 52,99 Ulaşlar Turizm Yat.
Türk Telekom - 03.02.2021
Son dakika haberleri | İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'dan "yeni anayasa" açıklaması Açıklaması
Türkkan, "Çözüm olarak buldukları yöntem 1840 yılından beri var olan PTT'yi markete çevirmek. PTT yağ satacakmış. Türk Telekom da bal satsın.
Türk Telekom - 03.02.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ford Otosan 55.443.780.000 11,62 Koç Holding 52.898.833.323 1,21 Ereğli Demir Çelik 50.925.000.000 1,27 Enka İnşaat 45.192.000.000 0,92 Bim Mağazalar 43.080.840.000 8,01 Garanti Bankası 41.412.000.000 0,67 Aselsan 40.812.000.000 2,53 Turkcell 36.058.000.000 1,78 Akbank 34.580.000.000 0,55 İskenderun Demir Çelik 33.147.000.000 1,51 Türk Telekom 28.
Türk Telekom - 03.02.2021
Borsada en çok değer kazanan hisseler
3,01 2,88 4,51 Garanti Bankası 10,10 9,69 4,23 Koç Holding 21,44 20,60 4,08 Kordsa Teknik Tekstil 22,20 21,42 3,64 Sabancı Holding 11,26 10,89 3,40 Akbank 6,77 6,55 3,36 Türk Telekom 8,35 8,08 3,34 Türk Traktör 182,60 176,70 3,34 Türkiye Sigorta 7,64 7,42 2,96 İhlas Gayrimenkul 1,43 1,39 2,88 İş Bankası (C) 6,48 6,30 2,86 Kerevitaş Gıda 6,84 6,65 2,86 Tat Gıda 11,66 11,34 2,82 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Türk Telekom - 03.02.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)
38,42 1,12 12,15 Torunlar GMYO 3,97 0,77 0,26 Trabzon Liman 37,32 4,92 16,81 Trabzonspor Sportif 2,53 0,40 2,87 Trend GMYO 9,56 -0,31 -22,28 TSKB GMYO 6,73 10,00 9,04 Tuğçelik 8,14 -0,98 0,50 Tukaş 9,59 0,00 -1,14 Turcas Petrol 5,57 -3,78 10,31 Turkcell 16,34 1,43 1,24 Tümosan Motor ve Traktör 17,61 7,20 27,01 Tüpraş 100,80 1,16 -7,04 Türk Hava Yolları 12,16 0,42 -6,58 Türk Prysmian Kablo 13,37 2,19 3,97 Türk Telekom 8,17 1,25 -5,39 Türk Traktör 178,60 -0,17 -3,28 Türker Proje Gayrimenkul 177,30 -0,06 59,08 Türkiye Sigorta 7,54 -1,20 12,42 Ufuk Yatırım 21,30 -1,91 60,60 Ulaşlar Turizm Yat.
Türk Telekom - 03.02.2021
Türk Telekom Muud'da ocak listesi belli oldu
Türk Telekom Muud'da ocak ayının en çok dinlenenler listesinde yerli albümler kategorisinin ilk sırasına, Teoman'ın "Teoman ve Piyano" isimli albümü yerleşti.
Türk Telekom - 03.02.2021
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom'un hedefi kupa
Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin kupa olduğunu söyledi.
Türk Telekom - 02.02.2021
Galatasaray'dan galibiyet serisine devam
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Henry Onyekuru, Ryan Donk ve Mustafa Muhammed'in (penaltıdan) golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 4.
Türk Telekom - 02.02.2021
Futbol: Süper Lig
Stat: Türk TelekomHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan OlguncanGalatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo (Dk. 46 Mustafa Muhammed), Emre Kılınç (Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu), Arda Turan (Dk. 46 Belhanda), Onyekuru (Dk. 90+2 Ömer Bayram), Babel (Dk.
Türk Telekom - 02.02.2021
Medipol Başakşehir: 3-0
İbrahim ALİOĞLU / STAT: Türk Telekom HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Olguncan GALATASARAY: Muslera - Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Arda (Dk. 46 Belhanda), Etebo (Dk. 46 Mostafa Mohamed), Onyekuru (Dk. 90+1 Ömer), Emre Kılınç (Dk. 90+1 Halil), Babel (Dk.
Türk Telekom - 02.02.2021
Futbol: Süper Lig
Stat: Türk TelekomHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan OlguncanGalatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, BabelMedipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut...
Türk Telekom - 02.02.2021
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grupları belirlendi
Buna göre, Türk kulüplerinden TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka I Grubu'nda, Türk Telekom ise K Grubu'nda yer aldı.
Türk Telekom - 02.02.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 56.391.237.000 11,81 Koç Holding 52.239.499.830 1,20 Ereğli Demir Çelik 51.170.000.000 1,27 Enka İnşaat 45.024.000.000 0,92 Bim Mağazalar 43.323.720.000 8,06 Garanti Bankası 40.698.000.000 0,66 Aselsan 39.854.400.000 2,47 Turkcell 35.860.000.000 1,77 Akbank 34.060.000.000 0,54 İskenderun Demir Çelik 33.263.000.000 1,52 İş Bankası (C) 28.349.811.000 0,44 Türk Telekom 28.
Türk Telekom - 02.02.2021
Borsada günlük işlemler (2)
38,04 1,12 12,15 Torunlar GMYO 3,91 0,77 0,26 Trabzon Liman 37,52 4,92 16,81 Trabzonspor Sportif 2,51 0,40 2,87 Trend GMYO 9,77 -0,31 -22,28 TSKB GMYO 6,27 10,00 9,04 Tuğçelik 8,12 -0,98 0,50 Tukaş 9,58 0,00 -1,14 Turcas Petrol 5,35 -3,78 10,31 Turkcell 16,30 1,43 1,24 Tümosan Motor ve Traktör 17,87 7,20 27,01 Tüpraş 100,40 1,16 -7,04 Türk Hava Yolları 12,06 0,42 -6,58 Türk Prysmian Kablo 12,58 2,19 3,97 Türk Telekom 8,08 1,25 -5,39 Türk Traktör 176,70 -0,17 -3,28 Türker Proje Gayrimenkul 179,60 -0,06 59,08 Türkiye Sigorta 7,42 -1,20 12,42 Ufuk Yatırım 21,52 -1,91 60,60 Ulaşlar Turizm Yat.
Türk Telekom - 02.02.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)
38,20 1,54 10,91 Torunlar GMYO 3,94 1,55 -0,51 Trabzon Liman 37,12 3,80 11,33 Trabzonspor Sportif 2,51 0,40 2,46 Trend GMYO 10,10 3,06 -22,04 TSKB GMYO 6,27 10,00 -0,87 Tuğçelik 8,28 0,98 1,49 Tukaş 9,67 0,94 -1,14 Turcas Petrol 5,45 -1,98 14,64 Turkcell 16,31 1,49 -0,19 Tümosan Motor ve Traktör 17,82 6,90 18,48 Tüpraş 100,70 1,46 -8,10 Türk Hava Yolları 12,20 1,58 -6,97 Türk Prysmian Kablo 12,53 1,79 1,74 Türk Telekom 8,10 1,50 -6,56 Türk Traktör 178,10 0,62 -3,12 Türker Proje Gayrimenkul 185,70 3,34 59,17 Türkiye Sigorta 7,52 0,13 13,79 Ufuk Yatırım 23,50 7,11 63,73 Ulaşlar Turizm Yat.
Türk Telekom - 02.02.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ford Otosan 57.724.695.000 12,09 Koç Holding 52.797.397.401 1,21 Ereğli Demir Çelik 50.575.000.000 1,26 Enka İnşaat 44.016.000.000 0,90 Bim Mağazalar 43.657.680.000 8,12 Garanti Bankası 40.362.000.000 0,65 Aselsan 40.128.000.000 2,49 Turkcell 35.816.000.000 1,77 Akbank 34.216.000.000 0,58 İskenderun Demir Çelik 32.828.000.000 1,50 İş Bankası (C) 28.394.810.700 0,44 Türk Telekom 28.
Türk Telekom - 02.02.2021
Bakan Selçuk: "1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleri ile açılması kararını aldık"
Türk Telekom - 02.02.2021
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Şubat 2021
(Mies/12.30) 4- Basketbolda Türkiye'den Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, play-off gruplarının kurası İsviçre'de çekilecek.
Türk Telekom - 01.02.2021
Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı
Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 19.
Türk Telekom - 01.02.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 55.513.962.000 11,63 Koç Holding 51.833.756.142 1,19 Ereğli Demir Çelik 50.085.000.000 1,25 Enka İnşaat 43.848.000.000 0,89 Bim Mağazalar 43.414.800.000 8,08 Garanti Bankası 39.816.000.000 0,64 Aselsan 39.717.600.000 2,46 Turkcell 35.354.000.000 1,74 Akbank 33.748.000.000 0,57 İskenderun Demir Çelik 32.538.000.000 1,49 Türk Telekom 27.
Türk Telekom - 01.02.2021
Borsada günlük işlemler (2)
37,62 3,92 10,91 Torunlar GMYO 3,88 2,37 -0,51 Trabzon Liman 35,76 3,83 11,33 Trabzonspor Sportif 2,50 1,63 2,46 Trend GMYO 9,80 4,93 -22,04 TSKB GMYO 5,70 5,75 -0,87 Tuğçelik 8,20 3,54 1,49 Tukaş 9,58 2,24 -1,14 Turcas Petrol 5,56 4,71 14,64 Turkcell 16,07 0,82 -0,19 Tümosan Motor ve Traktör 16,67 1,09 18,48 Tüpraş 99,25 -0,15 -8,10 Türk Hava Yolları 12,01 -0,83 -6,97 Türk Prysmian Kablo 12,31 0,74 1,74 Türk Telekom 7,98 1,01 -6,56 Türk Traktör 177,00 0,51 -3,12 Türker Proje Gayrimenkul 179,70 -2,86 59,17 Türkiye Sigorta 7,51 0,54 13,79 Ufuk Yatırım 21,94 4,48 63,73 Ulaşlar Turizm Yat.
Türk Telekom - 01.02.2021
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Arka arkaya 14. galibiyetimiz oldu"
Kazanmaya devam ettiklerini vurgulayan Sarıca, şöyle konuştu: "Avrupa ile beraber arka arkaya 14. galibiyetimiz oldu. Bu önemli bir meziyet. Kazanmak, gerçekten bir karakter. Kazanmanın devamlılığını sağlamak büyük bir karakter. Çok sert maçlar oynuyoruz. Hem bu haftaki hem de geçen haftaki Petkimspor ve Gaziantep Basketbol müsabakaları, bunların hepsi sert maçlar. Ancak biz geri adım atan bir takım değiliz. Üstüne üstlük yavaş başladığımız maçta ilerleyen dakikalarda sertliğe karşılık vererek oyunun kontrolünü elimize almayı başardık. Sonrasında ribauntlar ve şut yüzdeleriyle kurduğumuz üstünlükle açık ara net bir galibiyet aldık. Takımımı kutluyorum. Bunun devamı için her gün çalışıyoruz. İnşallah devamını da sağlayacağız." Ligde 2. sıradaki yerini koruyan Pınar Karşıyaka, 6 Şubat Cumartesi günü Darüşşafaka Tekfen'e konuk olduktan sonra, 9 Şubat Salı günü Türk Telekom'la İzmir'de karşılaşacak.
Türk Telekom - 01.02.2021
FIBA Şampiyonlar Ligi play-off grupları yarın belli olacak
Türk ekipleri Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grup aşaması kuraları yarın çekilecek.
Türk Telekom - 01.02.2021
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın'dan çalışmalarla ilgili inceleme ve esnaf ziyareti
Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, MARSU, DEDAŞ ve Türk Telekom müdürleri ile ilçedeki esnafı ziyaret etti.
Türk Telekom - 01.02.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ford Otosan 52.847.046.000 11,07 Koç Holding 51.377.294.493 1,18 Ereğli Demir Çelik 49.945.000.000 1,24 Bim Mağazalar 43.688.040.000 8,13 Enka İnşaat 43.568.000.000 0,89 Aselsan 39.717.600.000 2,46 Garanti Bankası 39.438.000.000 0,64 Turkcell 35.464.000.000 1,75 Akbank 33.436.000.000 0,57 İskenderun Demir Çelik 32.683.000.000 1,49 Türk Telekom 27.
Türk Telekom - 01.02.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)
35,76 -0,33 6,72 Torunlar GMYO 3,80 -1,81 -2,82 Trabzon Liman 33,40 -2,38 7,22 Trabzonspor Sportif 2,43 1,23 0,82 Trend GMYO 9,32 -0,95 -25,70 TSKB GMYO 4,81 10,00 -6,26 Tuğçelik 7,77 -1,00 -1,98 Tukaş 9,43 -1,99 -3,30 Turcas Petrol 4,83 5,15 9,48 Turkcell 16,08 -2,80 -0,99 Tümosan Motor ve Traktör 16,30 -2,02 17,20 Tüpraş 99,80 -3,02 -7,96 Türk Hava Yolları 11,84 -1,78 -6,20 Türk Prysmian Kablo 12,29 -3,02 0,99 Türk Telekom 8,10 -3,07 -7,49 Türk Traktör 172,00 -1,57 -3,61 Türker Proje Gayrimenkul 171,10 1,93 63,86 Türkiye Sigorta 7,15 2,61 13,18 Ufuk Yatırım 21,10 -8,70 56,72 Ulaşlar Turizm Yat.
Türk Telekom - 01.02.2021
Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Arda Kardeşler yönetecek
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.
Türk Telekom - 01.02.2021
Galatasaray'ın konuğu Medipol Başakşehir
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.
Türk Telekom - 01.02.2021
Medipol Başakşehir, Galatasaray'a konuk olacak
Türk Telekom Stadı'ndaki müsabaka saat 19.
Türk Telekom - 01.02.2021
Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk) 19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi) 19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom) 3 Şubat Çarşamba: 13.
Türk Telekom - 31.01.2021
Basketbol: Toplu sonuç
Liglerde bugün yapılan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle: ING Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Beko-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 97-102 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ: 90-71 Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom: 75-86 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes: 76-100 Türkiye Basketbol 1.