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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. maçında yarın Cluj-Napoca'ya konuk olacak

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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. maçında yarın deplasmanda U-BT Cluj-Napoca ile karşılaşacak. BT Arena'daki maç TSİ 20.00'de başlayacak; Türk Telekom grupta 7., aynı galibiyet sayısına sahip U-BT Cluj-Napoca ise averajla 8. ve son sırada.

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 7. maçında yarın deplasmanda Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca ile karşı karşıya gelecek.

BT Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Kupanın 6. haftasında sahasında Skyliners Frankfurt'u 98-78 yenerek ikinci galibiyetini alan Türk Telekom, 7. sırada yer alıyor.

Aynı galibiyet sayısına sahip U-BT Cluj-Napoca ise averajla 8. ve son sırada bulunuyor.

Başkent ekibi, Romanya temsilcisiyle daha önceki 4 karşılaşmasının 2'sinde galip geldi.

Kaynak: AA
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