Iberostar Tenerife Türk Telekom maçı hangi kanalda, Iberostar Tenerife Türk Telekom nereden CANLI izlenir?

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Avrupa arenasında heyecan dolu bir mücadele basketbolseverleri bekliyor. Iberostar Tenerife ile Türk Telekom arasında oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarlar, "Iberostar Tenerife Türk Telekom maçı hangi kanalda?" ve "Iberostar Tenerife Türk Telekom nereden CANLI izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Başkent temsilcisinin zorlu deplasman sınavını ekran başından takip etmek isteyenler için maçın yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri haberimizde.

IBEROSTAR TENERİFE TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?

Iberostar Tenerife ile Türk Telekom arasındaki EuroCup mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türk Telekom'un Avrupa'daki ilk sınavını takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmayı televizyon başından şifresiz şekilde izleyebilecek.

IBEROSTAR TENERİFE TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecan dolu mücadele, bugün Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Ev sahibi Tenerife'nin taraftar desteğini arkasına alacağı maçta Türk Telekom, sezona deplasmanda galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.

IBEROSTAR TENERİFE TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN?

İki takım arasındaki karşılaşma, 30 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Maç takviminde veya yayın programında olası değişikliklere karşı, taraftarların karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

IBEROSTAR TENERİFE TÜRK TELEKOM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadeleye İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki San Cristóbal de La Laguna kenti ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Tenerife'nin iç saha maçlarını oynadığı Pabellón Insular Santiago Martín Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TRT SPOR YILDIZ HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

TRT Spor Yıldız'ı farklı yayın platformları üzerinden izlemek mümkün. Kanalın platformlara göre kanal numaraları şöyle:

• Digiturk: 87. kanal

• Kablo TV: 242. kanal

• Tivibu: 85. kanal

• Turkcell TV+: 71. kanal

Platformların kanal numaraları zaman zaman güncellenebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları servisin kanal listesine göz atmaları faydalı olacaktır.

IBEROSTAR TENERİFE TÜRK TELEKOM MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyon dışında takip etmek isteyenler, TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden TRT Spor Yıldız yayınına ulaşabilir. Ancak internet üzerinden yapılan yayınlarda yoğunluğa bağlı olarak zaman zaman kesinti yaşanabileceği unutulmamalıdır.