Hapoel Jerusalem Türk Telekom maçı hangi kanalda, Hapoel Jerusalem Türk Telekom nereden CANLI izlenir?

Hapoel Jerusalem ve Türk Telekom, Avrupa kupalarında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Peki, Hapoel Jerusalem Türk Telekom maçı nereden canlı izlenir ve hangi platformlarda yayınlanıyor? Canlı yayın linkleri, yayın saatleri ve maç öncesi detaylar burada sizleri bekliyor.

HAPOEL JERUSALEMTÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hapoel Jerusalem ile Türk Telekom arasındaki Eurocup çeyrek final mücadelesi, basketbolseverler için büyük heyecan yaratıyor. Maç, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak izlenebilecek. Bu kritik karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler için yayın detayları haberimizde.

TRT SPOR YILDIZ İLE CANLI MAÇ İZLEME REHBERİ

Hapoel Jerusalem-Türk Telekom maçını TRT Spor Yıldız üzerinden takip etmek oldukça kolay. Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallardan izlenebilecek karşılaşma, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.

HAPOEL JERUSALEM-TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ GÜN?

Eurocup çeyrek final mücadelesi, 18 Mart Çarşamba günü oynanacak. Bu tarih, Avrupa basketbolseverleri ve Türk Telekom taraftarları için heyecan dolu bir karşılaşmayı işaret ediyor.

HAPOEL JERUSALEM-TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, saat 22:00'de başlayacak. Taraftarlar, bu saatte ekran başında yerini alarak canlı yayın keyfini çıkarabilir.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Hapoel Jerusalem ve Türk Telekom, çeyrek final mücadelesini Belgrad'daki Stark Arena Stadyumu'nda oynayacak. Bu önemli mücadele, hem sahada hem de ekran başında büyük bir rekabete sahne olacak.