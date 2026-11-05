Ebru Yaşar, COP31 Yeşil Bölge'de 18 Kasım'da ücretsiz konser verecek

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ANTALYA'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, sanatçı Ebru Yaşar konser verecek. Halka açık Yeşil Bölge'de (Green Zone) gerçekleştirilecek konsere katılım ücretsiz.

Dünyanın en önemli iklim buluşmalarından Cop31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya'da, zirve kapsamında bilimsel toplantılar, paneller, sergiler ve kültür-sanat etkinlikleri de düzenlenecek. EXPO alanında oluşturulan ve vatandaşların da ziyaret edebileceği Yeşil Bölge'de, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik konularındaki etkinliklerin yanı sıra konser programları gerçekleştirilecek. COP31 Green Zone'un resmi sanal medya hesabından yapılan duyuruya göre, sanatçı Ebru Yaşar da bu kapsamda Antalyalılarla buluşacak.

18 KASIM'DA SAHNEYE ÇIKACAK

Ebru Yaşar, 18 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de COP31 alanındaki Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da sahneye çıkacak. Sevilen şarkılarını seslendirecek olan sanatçının konseri ücretsiz ve herkese açık olacak. COP31 Green Zone'un resmi sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Green Zone Türk Telekom Büyük Amfitiyatro sahnesinde müzik hiç durmuyor. Sevilen şarkıları, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle Ebru Yaşar, COP31 Green Zone konserlerinde müzikseverlerle buluşuyor' ifadelerine yer verildi.

YEŞİL BÖLGE'DE KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

COP31 kapsamında oluşturulan Yeşil Bölge'de, 9-20 Kasım tarihleri arasında iklim ve çevre temalı etkinliklerin yanı sıra kültür ve sanat programları da gerçekleştirilecek. Program kapsamında 9 Kasım Pazartesi günü saat 18.30'da A. Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu, Nurol Holding Kongre Merkezi'nde seslendirilecek. Yeşil Bölge'de konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler ve çeşitli gösteriler düzenlenecek. Zirvenin halka açık bölümünü ziyaret etmek isteyenlerin ön kayıt yaptırması gerekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı