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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupası'nda London Lions'a 79-61 yenildi

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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 5. haftasında Londra'da London Lions'a 79-61 mağlup oldu. İlk yarıyı 39-39 eşitlikle tamamlayan Türk Telekom, ikinci devrede üstünlüğü kaptırarak Copper Box Arena'dan yenilgiyle ayrıldı.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 5. haftasında konuk olduğu İngiltere temsilcisi London Lions'a 79-61 mağlup oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Copper Box Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 20-16 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci periyotta 23-19 üstünlük kuran Türk Telekom karşısında devre arasına 39-39 eşitlikle girdi.

İkinci devrede üstünlüğü ele alan London Lions, üçüncü çeyreği 59-51 önde tamamladı. Son periyotta da 20-10 üstünlük sağlayan İngiliz ekibi, mücadeleyi 79-61 kazandı.

Kaynak: AA
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