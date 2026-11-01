Türk Telekom, Esenler Erokspor'u 89-71 yendi; Trifunovic 32 sayıyla öne çıktı

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Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Özge Şentürk Bayraktar

Esenler Erokspor: Davis 17, Yebo 6, Sow 7, Moore 19, Melih Tunca, McCollum 2, Usher 12, Webb 3, Egehan Arna 3, Yunus Emre Sonsırma, Metehan Akyel 2, Muhsin Yaşar

Türk Telekom : Schneider 5, Harding 17, Emircan Koşut, Trifunovic 32, Doğuş Özdemiroğlu 6, Ata Kahraman 4, Lamb, Bako 10, Bankston 8, McKissic 7

1. Periyot: 11-25

Devre: 36-42

3. Periyot: 55-62

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Esenler Erokspor'u 89-71 yendi.

Başkent temsilcisi, ligdeki 5. galibiyetini alırken Esenler Erokspor ikinci kez mağlup oldu.

Türk Telekom'da 32 sayı, 5 ribauntla oynayan Trifunovic, galibiyette başrolü aldı. Konuk takımda Harding ise 17 sayıyla galibiyete katkı verdi. İstanbul temsilcisinde ise Moore'un 19, Davis'in ise 17 sayısı yenilginin önüne geçemedi.

Kaynak: AA