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Türk Telekom, Skyliners Frankfurt'u 98-78 yenerek BKT Avrupa Kupası'nda kazandı

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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında Almanya temsilcisi Skyliners Frankfurt'u 98-78 mağlup etti. Başantrenör Erdem Can, ilk bölümde savunma yapamadıklarını ancak sonrasında savunmada seviyeyi yükselterek istediklerini aldıklarını söyledi.

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında Almanya temsilcisi Skyliners Frankfurt'u 98-78 mağlup eden Türk Telekom'da başantrenör Erdem Can, savunmada seviyelerini yükselterek karşılaşmada istediklerini aldıklarını söyledi.

Ankara Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdem Can, oyuncularını tebrik etti.

Can, "İlk bölümde savunma yapamadığımız bir maç oynadık. Ancak sonrasında savunmada seviyemizi yükselttik ve istediklerimizi aldık. Özellikle son bölümde iyi oynadık. Ancak bu sadece bir maç. İstediğimiz gibi sonuçlandıramadığımız çok fazla maç oldu. Buradan çıkarmamız gereken dersler var. EuroCup maçlarında da istediğimiz sonuçları almalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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