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Karşıyaka, sezonun ilk maçında Türk Telekom'a deplasmanda 73-72 yenildi

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Karşıyaka, sezonun ilk maçında Türk Telekom'a deplasmanda 73-72 yenildi
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Antrenör Nenad Markovic yönetimindeki Karşıyaka, sezonun ilk maçında Türk Telekom'a deplasmanda 73-72 yenildi. El-Amin'in 23 sayılık performansı galibiyete yetmezken Karşıyaka, 2 Ekim Cuma günü evinde Galatasaray'ı taraftarından yoksun ağırlayacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin köklü ekibi Karşıyaka, sezonun ilk maçında Türk Telekom'a deplasmanda son anlarda 73-72 mağlup olmaktan kurtulamadı. Antrenör Nenad Markovic yönetiminde 9 transferle yenilediği kadrosuyla yalnız 3 hazırlık maçı oynadıktan sonra zorlu Başkent deplasmanına çıkan Kaf-Kaf iyi sinyaller verdi. Rakibi önünde ilk periyotta öne geçerek üstünlüğünü son anlara kadar taşıyan İzmir temsilcisi son periyotta yalnız 1 kez yenik durumu düşüp salondan 1 sayı farkla mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın bitimine 8 saniye kala skorun 73-72'ye gelmesine engel olamayan Karşıyaka, yeni yabancılardan Kelly ile son hücumu kullanamayınca ilk hafta yenilgiye razı oldu. Yeşil-kırmızılılara El-Amin'in 23 sayılık performansı da galibiyet için yetmedi. Karşıyaka evindeki ilk maçta 2 Ekim Cuma günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan geçen sezon son hafta Bursaspor'la oynanan iç saha maçında yaşanan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Kaf-Kaf, Galatasaray önünde taraftarından yoksun olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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