Ağrı Valisi Bozkurt, okullardaki spor sahası ve pansiyon çalışmalarını inceledi

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Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan Oklu Müdürleri Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu ile Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ederek eğitim kurumlarında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Bozkurt ziyaret kapsamında, öğrencilerin daha iyi fiziki şartlarda eğitim görmelerini ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini daha elverişli ortamlarda gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla tamamlanan çalışmalar değerlendirildi.

Daha önce 2025-2026 eğitim öğretim döneminde Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu için söz verilen basketbol ve voleybol sahaları ile oyun parkının yapımı tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu. Böylece öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artıracak ve okul dışı zamanlarını daha verimli geçirmelerine katkı sağlayacak alanlar oluşturuldu.

Ağrı Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde ise spor salonunun zemin yenileme çalışmaları ile öğrenci pansiyonundaki iyileştirmeler tamamlandı. Yapılan çalışmalarla öğrencilerin eğitim, barınma ve sportif faaliyetlerini daha uygun koşullarda sürdürmelerine yönelik önemli adımlar atıldı.

Ağrı Valiliği tarafından, öğrencilerin eğitim hayatını destekleyen fiziki ve sosyal imkânların geliştirilmesi, eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanması ve gençlerin çok yönlü gelişimlerine katkı sunulması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu