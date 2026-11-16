Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türk Telekom yarın BKT Avrupa Kupası'nda lider La Laguna Tenerife'yi ağırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. maçında yarın Ankara Spor Salonu'nda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşılaşacak. Grupta 5. sırada yer alan Türk Telekom, 6 galibiyetli lider La Laguna Tenerife'yi saat 19.30'da ağırlayacak.

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında yarın sahasında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Kupanın 7. haftasında deplasmanda U-BT Cluj-Napoca'yı 89-81 yenerek üçüncü galibiyetini alan Türk Telekom, haftaya 5. sırada girdi.

Grupta 6 galibiyetli tek takım olan La Laguna Tenerife ise liderlik koltuğunda bulunuyor.

Sezonun ilk haftasında oynanan La Laguna Tenerife-Türk Telekom karşılaşması İspanya temsilcisinin 82-75'lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Kaynak: AA
Ölen aday seçimde öne geçti! 2 bin oyla rakibine fark attı

Bunu da göreceğiz: Ölen aday seçimi kazanmak üzere!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Olay yaratan jet ski fotoğrafının perde arkası ortaya çıktı25

Olay yaratan fotoğrafın perde arkasını yıllar sonra anlattı
Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi
Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi

Transferde kara haber İtalya'dan geldi

TFF'den Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama19

Kötü haberi TFF duyurdu
Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh

Üçüncü kez "evet" dedi! Ünlü şarkıcıdan sürpriz nikah

Papa 14. Leo pilot kabinine geçti! Helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti

Papa'yı daha önce kimse böyle görmemişti
43 maçlık seri bitti! İngiltere, İspanya'yı 5 gollü maçta devirdi

İspanya-İngiltere maçında tam 5 gol çıktı! İşte kazanan