Türk Telekom yarın BKT Avrupa Kupası'nda lider La Laguna Tenerife'yi ağırlayacak

Türk Telekom yarın BKT Avrupa Kupası'nda lider La Laguna Tenerife'yi ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. maçında yarın Ankara Spor Salonu'nda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşılaşacak. Grupta 5. sırada yer alan Türk Telekom, 6 galibiyetli lider La Laguna Tenerife'yi saat 19.30'da ağırlayacak.
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında yarın sahasında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Kupanın 7. haftasında deplasmanda U-BT Cluj-Napoca'yı 89-81 yenerek üçüncü galibiyetini alan Türk Telekom, haftaya 5. sırada girdi.
Grupta 6 galibiyetli tek takım olan La Laguna Tenerife ise liderlik koltuğunda bulunuyor.
Sezonun ilk haftasında oynanan La Laguna Tenerife-Türk Telekom karşılaşması İspanya temsilcisinin 82-75'lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı.