Karşıyaka 7'nci yabancı olarak 35 yaşındaki Markel Starks'ı kadrosuna kattı

Karşıyaka 7'nci yabancı olarak 35 yaşındaki Markel Starks'ı kadrosuna kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona Türk Telekom'a deplasmanda 1 sayı farkla yenilerek başlayan Karşıyaka, 7'nci yabancı olarak Markel Starks'ı kadrosuna kattı. 35 yaşındaki guard, geçen sezon Manisa Basket'te 14 maçta 9.3 sayı ve 4.8 asist ortalamasıyla oynamıştı.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona Türk Telekom'a deplasmanda son anda 1 sayı farkla yenilerek başlayan Karşıyaka 7'nci yabancı olarak Markel Starks'ı kadrosuna kattı. Türkiye'de daha önce 6 farklı takımın formasını giyen 35 yaşında, 1.88 boyundaki Starks geçen sezonu Manisa Basket'te geçirdi. Starks, 2017'de Yalovaspor'da başladığı Türkiye macerasında Fenerbahçe, Darüşşafaka, Aliağa Petkimspor ve Büyükçekmece'de de oynadı. Tecrübeli guard geçen sezon Manisa Basket'te 14 maçta 9.3 sayı, 4.8 asist ortalamaları yakaladı. Karşıyaka ilk iç saha maçında cuma günü cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak Galatasaray'ı ağırlayacak.