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Türk Telekom, EuroCup B Grubu 4. hafta maçında BC Siauliai'ye 94-84 yenildi

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Türk Telekom, EuroCup B Grubu 4. hafta maçında BC Siauliai'ye 94-84 yenildi
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Türk Telekom, EuroCup B Grubu 4. hafta maçında Litvanya ekibi BC Siauliai'ye 94-84 mağlup oldu. Ankara'da oynanan maçta ilk yarıyı 45-43 önde geçen Türk Telekom, üçüncü periyodu 67-67 eşitlikle tamamladı.

Türk Telekom, EuroCup B Grubu 4. hafta maçında Litvanya ekibi BC Siauliai'ye 94-84 mağlup oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Vojislav Lepetic, Sergio Rodriguez, Vasiliki Tsaroucha

Türk Telekom : Tim Schneider 16, Kisteon Bankston 6, Uros Trifunovic 14, Doğuş Özdemir 8, Cristopher Taylor 12, Anthony Lamb 9, Jerrick Harding 8, Ismael Bako 2, Shaq McKissic 9, Ata Kahraman

Başantrenör: Erdem Can

Siauliai: Martynas Pacevicius 16, Selim Fofana 9, Kassim Nicholson 6, Dovydas Romancenko 11, Michal Caffey, Dayvion McKnight 9, Simas Jarumbauskas 11, Tauras Jogela 9, Cedric Jr. 16, Erikas Venskus 7, Karolis Lukosiunas

Başantrenör: Darius Songaila

1.Periyot: 21-16 (Türk Telekom lehine)

Devre: 45-43 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 67-67

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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