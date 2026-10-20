Türk Telekom, EuroCup B Grubu 4. hafta maçında BC Siauliai'ye 94-84 yenildi

Türk Telekom, EuroCup B Grubu 4. hafta maçında BC Siauliai'ye 94-84 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Telekom, EuroCup B Grubu 4. hafta maçında Litvanya ekibi BC Siauliai'ye 94-84 mağlup oldu. Ankara'da oynanan maçta ilk yarıyı 45-43 önde geçen Türk Telekom, üçüncü periyodu 67-67 eşitlikle tamamladı.
Türk Telekom, EuroCup B Grubu 4. hafta maçında Litvanya ekibi BC Siauliai'ye 94-84 mağlup oldu.
Salon: Ankara
Hakemler: Vojislav Lepetic, Sergio Rodriguez, Vasiliki Tsaroucha
Türk Telekom : Tim Schneider 16, Kisteon Bankston 6, Uros Trifunovic 14, Doğuş Özdemir 8, Cristopher Taylor 12, Anthony Lamb 9, Jerrick Harding 8, Ismael Bako 2, Shaq McKissic 9, Ata Kahraman
Başantrenör: Erdem Can
Siauliai: Martynas Pacevicius 16, Selim Fofana 9, Kassim Nicholson 6, Dovydas Romancenko 11, Michal Caffey, Dayvion McKnight 9, Simas Jarumbauskas 11, Tauras Jogela 9, Cedric Jr. 16, Erikas Venskus 7, Karolis Lukosiunas
Başantrenör: Darius Songaila
1.Periyot: 21-16 (Türk Telekom lehine)
Devre: 45-43 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 67-67