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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Skyliners Frankfurt'u Ankara'da ağırlayacak

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Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 6. maçında yarın saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda Skyliners Frankfurt'u konuk edecek. Grupta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle son sırada yer alan Türk Telekom, 3 galibiyetli Skyliners Frankfurt'u ağırlayacak.

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 6. maçında yarın evinde Almanya temsilcisi Skyliners Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Kupanın 5. haftasında deplasmanda London Lions'a 79-61 mağlup olan Türk Telekom, tek galibiyetini 2. haftada Maxima Roma'ya karşı 92-77'lik skorla aldı.

Mavi-beyazlılar, B Grubu'nda 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle 8'inci ve son sırada yer alıyor. Grupta 3 galibiyet alan Skyliners Frankfurt ise 4. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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