Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak

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Türkiye'nin yerli akıllı telefon projesinde çalışmalar hız kazanırken, cihazın hangi isimle piyasaya çıkacağına ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. ASELSAN ve Türk Telekom iş birliğiyle üretilecek telefon için hazırlanacak 5 marka ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Yerli telefonun adı, Erdoğan'ın bu seçenekler arasından yapacağı tercihle belirlenecek.

5 İSİM ERDOĞAN'A SUNULACAK

2027'nin ilk yarısında satışa çıkarılması planlanan yerli akıllı telefon için marka belirleme çalışmaları da devam ediyor. Telefonun küresel pazarda kullanılabilecek güçlü ve bilinirliği yüksek bir isimle tüketicilerin karşısına çıkması hedefleniyor.

Bu kapsamda 5 farklı isim önerisi hazırlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Yerli akıllı telefonun hangi isimle piyasaya çıkacağına Erdoğan'ın seçenekler arasından yapacağı tercihin ardından karar verilecek.

ÜRETİM MALATYA'DA YAPILACAK

TTT İnovasyon tarafından yürütülen proje kapsamında telefonun üretim merkezi Malatya olacak. ASELSAN cihazın donanım ve üretim tarafını üstlenirken, Türk Telekom ise yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama çalışmalarını yürütecek.

Yerli mühendislerin özellikle pil ve kamera teknolojileri üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiği belirtilirken, telefonun 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması hedefleniyor.

PREMIUM, ÜST VE ORTA SEGMENT HEDEFLENİYOR

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, cihazın premium, üst ve orta segmentlerde konumlandırılmasının planlandığını belirtti. Telefonun özellikle pil ömrü ve kamera performansıyla rakipleri karşısında iddialı hale getirilmesi amaçlanıyor.

İlk aşamada Android işletim sistemiyle piyasaya çıkması planlanan telefon için sonraki dönemlerde yerli işletim sistemi ve yerli çipe geçilmesi hedefleniyor. Projenin farklı aşamaları arasındaki geçişlerin yaklaşık birer yıllık aralıklarla gerçekleştirilmesi planlanırken, bu yöndeki yatırımların da başladığı ifade edildi.

ASELSAN 1997'DE CEP TELEFONU ÜRETMİŞTİ

ASELSAN için cep telefonu üretimi yeni bir alan değil. Şirket, Türkiye'de cep telefonlarının yaygınlaşmaya başladığı dönemde 1997 yılında telefon üretimi gerçekleştirmişti.

Çalışmalarına 1993'te başlanan ASELSAN 1919, şirket tarafından üretilen iki cep telefonu modelinden biri olmuştu. ASELSAN 1919'un üretilmesiyle Türkiye, o dönemde dünyada cep telefonu üretebilen dokuz ülkeden biri haline gelmişti. İlk etapta 500 adet üretilen telefonun ilk ihracatı ise Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılmıştı.

Kaynak: Haberler.com