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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Telekom İl Müdürü Hamza Habip Tutan'ı ziyaret etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Telekom İl Müdürü Hamza Habip Tutan'ı ziyaret etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Telekom İl Müdürlüğüne atanan Hamza Habip Tutan'ı ziyaret etti. Turan, Tutan'ı tebrik edip yeni görevinin hayırlı olmasını diledi; haberleşme ve fiber altyapı için Türk Telekom personeline teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Telekom İl Müdürlüğüne atanan Hamza Habip Tutan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Turan, Tutan'ı tebrik ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlin haberleşme ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi, vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli telekomünikasyon hizmetlerinin sunulması ile fiber ve dijital altyapının geliştirilmesi için özveriyle görev yapan Türk Telekom personeline emeklerinden dolayı teşekkür eden Turan, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA
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