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Türk Telekom Ankara Open'da Berfu Cengiz ilk WTA 125 şampiyonluğunu kazandı

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Türk Telekom Ankara Open'da Berfu Cengiz ilk WTA 125 şampiyonluğunu kazandı
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Ankara'da düzenlenen WTA 125 seviyesindeki Türk Telekom Ankara Open, milli sporcu Berfu Cengiz'in şampiyonluğuyla tamamlandı. Finalde Sırp Teodora Kostovic'i mağlup eden Cengiz, kariyerinin ilk WTA 125 tekler kupasını kaldırdı ve 15 bin 500 dolar ödül kazandı.

Ankara'da Topspin Tenis Spor Kulübü'nde düzenlenen WTA 125 seviyesindeki Türk Telekom Ankara Open, milli sporcu Berfu Cengiz'in şampiyonluğuyla tamamlandı.

Ankara'da 21-27 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Berfu Cengiz, kariyerinin ilk WTA 125 şampiyonluğuna ulaştı. Ana tabloya turnuvanın 4 numaralı seribaşı Polonyalı Martyna Kubka karşısında başlayan Berfu Cengiz, rakibini 6-2, 6-4 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

İkinci turda bir başka milli sporcu Ayşegül Mert ile karşılaşan Cengiz, ilk seti tie-break sonunda 7-6(2) kazanırken ikinci seti de 6-2 alarak mücadeleden galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Çinli Han Shi ile karşı karşıya gelen milli sporcu, rakibini 6-3, 6-4 mağlup ederek kariyerinin ilk WTA 125 yarı finaline adını yazdırdı.

Yarı finalde bir diğer milli sporcu Deniz Dilek karşısında korta çıkan Berfu Cengiz, etkili oyununu sürdürerek rakibini 6-1, 6-1 mağlup etti ve kariyerinin ilk WTA 125 finaline yükseldi.

Finalde turnuvanın 5 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Teodora Kostovic ile karşılaşan Cengiz, ilk seti 6-2 kaybetmesine rağmen mücadeleden kopmadı. İkinci seti 6-4 kazanarak karşılaşmayı karar setine taşıyan milli sporcu, büyük çekişmeye sahne olan final setini 7-5 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Böylece Berfu Cengiz, Türk Telekom Ankara Open'da kariyerinin ilk WTA 125 tekler kupasını kaldırdı ve 15 bin 500 dolar para ödülünün de sahibi oldu.

Türk tenis tarihinde önemli bir başarı

Berfu Cengiz'in Türk Telekom Ankara Open'daki şampiyonluğu, Türk kadın tenisinin WTA düzeyindeki önemli başarıları arasına eklendi. Daha önce Çağla Büyükakçay ve Zeynep Sönmez, WTA 250 seviyesinde teklerde elde ettikleri şampiyonluklarla Türk tenis tarihine geçmişlerdi. Berfu Cengiz de Ankara'da kazandığı WTA 125 şampiyonluğuyla, WTA düzeyinde tekler turnuvası şampiyonluğu kazanan Türk sporcular arasına adını yazdırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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