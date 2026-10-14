Venezia Türk Telekom maçı hangi kanalda, Venezia Türk Telekom maçı nereden CANLI izlenir?

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Türk Telekom, EuroCup'ta zorlu bir İtalya deplasmanına çıkıyor. Başkent temsilcisinin Venezia karşısında oynayacağı mücadele, basketbol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Venezia Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

VENEZİA TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN?

EuroCup'ta Türk Telekom, İtalyan ekibi Venezia'ya konuk oluyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

VENEZİA TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?

Venezia-Türk Telekom karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı basketbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

VENEZİA TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezia ile Türk Telekom arasındaki EuroCup mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

VENEZİA TÜRK TELEKOM MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen basketbolseverler, TRT Spor Yıldız'a platformlar üzerinden ulaşabilecek. Kanalın platformlardaki numaraları şöyle:

Digiturk: 87. kanal

Kablo TV: 242. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 71. kanal

Mücadele ayrıca TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden de izlenebilecek. Kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

VENEZİA TÜRK TELEKOM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Venezia'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, İtalya'nın Venedik kentindeki Palasport Giuseppe Taliercio'da oynanacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Türk Telekom ise zorlu İtalya deplasmanından galibiyetle dönmenin peşinde.