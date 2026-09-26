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Berfu Cengiz, Ankara Açık WTA 125'te yarın finalde Kostovic ile karşılaşacak

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Berfu Cengiz, Ankara Açık WTA 125'te yarın finalde Kostovic ile karşılaşacak
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Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda tekler finalinde Berfu Cengiz ile Sırp tenisçi Teodora Kostovic karşılaşacak. Cengiz yarı finalde Deniz Dilek'i, Kostovic ise Rusya'dan Polina Iatcenko'yu 2-0 yenerek finale yükseldi; final yarın saat 15.00'te oynanacak.

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda teklerde finalistler belli oldu.

Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğindeki organizasyonda tekler yarı final müsabakaları yapıldı.

Sırp tenisçi Teodora Kostovic, Rusya'dan Polina Iatcenko'yu 7-5, 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.

Berfu Cengiz, Deniz Dilek'i 6-1, 6-1 setlerle 2-0 yenerek finalde Kostovic ile eşleşti.

Final karşılaşması yarın saat 15.00'te oynanacak.

Kaynak: AA
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