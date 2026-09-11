'Fındıkkıran: Bu Bir Masal Değil' İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ) Türk Telekom Opera Salonu'nda, Novaya Opera/Balet Moskva yapımı "Fındıkkıran: Bu Bir Masal Değil" sanatseverlerle buluştu.

Klasik balenin masalsı anlatısı, Çaykovski'nin orijinal notaları eşliğinde bu kez I. Dünya Savaşı temasıyla sahneye taşındı.

"Altın Maske" ödüllü koreograf ve yönetmen Pavel Glukhov, gösterim öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserin çıkış noktasını ve sahneleme sürecini anlattı.

Klasik bir masalı yetişkin savaş anlatısına dönüştürme fikrinin sinemadan ilham alındığını belirten Glukhov, "Fikrin tam olarak nereden çıktığını söylemek zor ama Abel Gance'ın 'J'accuse' filminin beni çok derinden etkilediğini hatırlıyorum. Muhtemelen oyunumuzun konusunun temelini bu film oluşturdu." dedi.

Hikayede ana karakterin farklı yaş dönemlerinin sahneye taşındığını dile getiren Glukhov, "Karakterin yaşadığı o acının ne kadar ağır olduğunu gösterebilmek için oyunu zamana yayma ve Nataniel'i, acısının o zaman da geçmediği yetişkin bir halinde gösterme fikri ortaya çıktı. İçsel olarak bir tür bütünü kapatabilmesi ve bu psikolojik travmayı atlatabilmesi için geçmişine dalması, geçmişi değiştirmeye değil ama belki ona olan bakış açısını değiştirmeye çalışması gerekiyordu." diye konuştu.

Çaykovski'nin klasik eserine sadık kalırken yeni bir dramatik akış oluşturmanın teknik zorluklarına değinen Glukhov, şunları kaydetti:

"Benim için en temel görev müzikal dramaturjiyi bozmamak ve onu bestecinin tasarladığı haliyle bütünüyle korumaktı. Çok daha önce yazılmış bir müziğin üzerine yeni bir olay örgüsü oturturken zorluklar yaşandı. Örneğin, ikinci perdenin ara danslarla dolu ve neşeli olması nedeniyle orada olay örgüsünü ilerletmek ve balenin dramatik gelişimini sürdürmek zordu. Neşeli bir Gigue dansının bile sadece eğlenceden ibaret kalmayıp hikayemizi geliştirmesini sağladık ve bu görevi başarıyla tamamladığımızı düşünüyorum."

İstanbul'a ilk kez geldiğini ve Akm'de sahne almaktan mutluluk duyduğunu belirten Glukhov, İstanbullu seyircinin esere ve müziğe vereceği tepkileri sahnede gözlemlemek için büyük bir heyecan duyduğunu söyledi.

Librettosunu Pavel Glukhov ve Tatyana Belova'nın yazdığı yapım, Larisa Lomakina'nın sahne tasarımı ve Svetlana Tegin'in kostümleriyle dikkati çekiyor. Yapımda Çaykovski'nin dünyaca ünlü partisyonuna herhangi bir kesinti veya tempo değişikliği yapılmadan sadık kalınırken, orkestrayı Anton Torbeev yönetiyor.

İki perdelik çağdaş bale yapımı, cepheden dönen ancak savaşın bıraktığı psikolojik yıkımı atlatamayan genç asker Nataniel'in hafızasını, aşkını ve yeniden hayata tutunma mücadelesini merkezine alıyor.

Moskova'da yoğun ilgi gören "Fındıkkıran: Bu Bir Masal Değil", yarın AKM sahnesinde bir kez daha İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA