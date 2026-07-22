Kamu Siber Güvenlik Derneğinden "mor takım" eğitimi

Kamu Siber Güvenlik Derneğince düzenlenen Siber Güvenlik Eğitim Serisi'nin beşinci etabında "mor takım" eğitimi verildi.

Dijital dünyada güvenliğin artırılması ve siber suçlarla mücadelede yenilikçi yaklaşımlar oluşturulması amacıyla başlatılan ücretsiz siber güvenlik eğitim serisi devam ediyor.

Kamu Siber Güvenlik Derneği, Türk Telekom ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğiyle gerçekleştirilen ve siber güvenlik dünyasında savunma ile saldırı stratejilerini bir arada sunan uygulamalı eğitim, TOBB ETÜ ev sahipliğinde yapıldı.

Kamu Siber Güvenlik Derneği Başkanı Nurullah Celal Uslu, buradaki konuşmasında, derneği kurarken yalnızca eğitimler düzenlemeyi değil, kamu, üniversite ve özel sektörü aynı zeminde buluşturarak Türkiye'nin siber güvenlik insan kaynağına ve ekosistemine somut katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Siber güvenliğin artık tek bir kurum, üniversite veya şirketin çatısı altında çözülebilecek bir alan olmaktan çıktığına dikkati çeken Uslu, "Bugün beşincisini gerçekleştirdiğimiz siber güvenlik eğitim serisi de bu yaklaşımın doğal bir sonucu. Katılımcılarımızın siber güvenliği birbirinden kopuk başlıklar olarak değil, birbirini tamamlayan bir bütün olarak görmelerini hedefledik." dedi.

Gerçek başarının saldırı ve savunma ekiplerinin ortak bir anlayışla aynı hedef doğrultusunda birlikte çalışabilmesinden geçtiğini vurgulayan Uslu, mor takım yaklaşımının bu birlikteliği temsil ettiğini kaydetti.

"Yapay zekayı etkili kullanan uzmanlar öne geçecek"

Yapay zekanın siber güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Uslu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eskiden bir saldırının arkasında yalnızca insanlar olurken, bugün yapay zeka destekli sistemler zafiyetleri analiz edebiliyor, oltalama senaryoları oluşturuyor ve zararlı yazılımları değiştirerek saldırı süreçlerini otomatik olarak yürütebiliyor. Savunma tarafı da aynı dönüşümü yaşıyor. Güvenlik operasyon merkezlerinde, yapay zeka destekli analizler ve olay müdahale sistemleri her geçen gün daha da akıllanıyor. Artık 'ajan tabanlı yapay zeka' (agent AI) yaklaşımını konuşuyoruz. Geleceğin siber güvenlik uzmanı sadece siber güvenliği bilen değil, aynı zamanda yapay zekayı doğru yönlendiren ve ürettiği sonuçları doğru değerlendirebilen kişi olacak. Yapay zeka uzmanların yerini almayacak ancak onu etkili kullanan siber güvenlik uzmanları, kullanmayanların önüne geçecek."

"Siber güvenlik uzmanları silahsız askerlerdir"

TOBB ETÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Olgun Değirmenci de bilişim ceza hukuku alanındaki çalışmalarına atıfta bulunarak, yapay zeka ile birlikte siber güvenlikte veri korumanın stratejik önemine değindi.

Geçmişte hastaların sağlık verilerini fiziksel dosyalarla taşıdığını, günümüzde ise "e-Nabız" gibi dijital sistemlerle büyük bir kolaylık sağlandığını hatırlatan Değirmenci, bu durumun verilerin nasıl korunacağı sorusunu da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Klasik güvenlik anlayışının iç ve dış güvenlik olarak ayrılabildiğini ancak siber güvenlikte böyle bir ayrımın kalmadığını söyleyen Değirmenci, "Korunması gereken değer her geçen gün artıyor. Aslında fonksiyonel olarak sizler silahsız askerlersiniz. Koruduğunuz bir vatanın fiziki, coğrafi parçası değil; o vatan için gerekli olan verilerdir. Bu bağlamda üstlendiğiniz misyonun çok önemli olduğunu belirtmek isterim." diye konuştu.

Türkiye'de siber güvenlik farkındalığını artırmayı ve nitelikli insan kaynağına katkı sunmayı amaçlayan ücretsiz eğitim serisinin önceki etapları "siber güvenliğin temelleri", "uygulamalı sızma testi", "siber olaylara müdahale süreçleri" ve "tehdit avcılığı" başlıklarında gerçekleştirildi.

Etkinlik plaket takdimi ve siber güvenlik alanında ödüllü bir yarışma ile sona erdi.