Anadolu Efes yarı finale yükseldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi

TÜRK TELEKOM: Alexander 2, Smith 18, Trifunovic 5, Simonovic 15, Doğuş Özdemiroğlu 5, Devoe 6, Berkan Durmaz, Ata Kahraman 4, Usher 15

ANADOLU EFES: Larkin 20, Weiler-Babb 3, PJ Dozier 9, Poirier 14, Ercan Osmani 9, Beaubois 7, Şehmus Hazer 6, Loyd 7, Smits 2, Erkan Yılmaz, Jones

1'İNCİ PERİYOT: 17-16

DEVRE: 31-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
